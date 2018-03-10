Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 17194
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17194 болельщиков
93'
Лерагер Лукас из команды Бордо в офсайде
93'
Камано Франсуа из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
92'
91'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Камано Франсуа из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Бютель Людовик выбегает и ловит мяч
90'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
89'
Лерагер Лукас из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
89'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
87'
87'
Камано Франсуа из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Тэт Флавьен наказан за толчок Сабали Юссуф
85'
Манко Венсан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
85'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
84'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
83'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
81'
81'
80'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Мейте Суалихо наказан за толчок Сантамария Батист
78'
78'
76'
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
76'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
75'
Шанс! Лерагер Лукас из команды Бордо пробил головой, но мимо
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Брайтвайт Мартин и попал в каркас ворот!
75'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный кросс...
74'
74'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
73'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Пундже Максим из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
71'
70'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Пундже Максим наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
67'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
67'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
67'
67'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
66'
66'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
Отличный пас сделал Камано Франсуа из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
62'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Пундже Максим из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
60'
Пундже Максим из команды Бордо играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
58'
58'
58'
58'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
57'
57'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
56'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Сабали Юссуф пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
55'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет в стеночку с партнером по команде. Малком Филипе это был.
53'
Мейте Суалихо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
53'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
53'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
51'
Мейте Суалихо наказан за толчок Павлович Матео
51'
Плашил Ярослав из команды Бордо подал угловой слева.
51'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
50'
Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
49'
Мейте Суалихо из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
48'
48'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
43'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
38'
38'
38'
Мейте Суалихо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Плашил Ярослав
36'
36'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает неудачный навес.
34'
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
34'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
33'
33'
Отличный пас сделал Сабали Юссуф из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
32'
Назначен штрафной. Пострадал Рен-Аделед Жефф, его свалил Плашил Ярослав.
31'
31'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
30'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
28'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
27'
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
27'
Фюльжини Анжело мяч отрикошетил от ворот
27'
Онианге Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
25'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
23'
23'
Плашил Ярослав выбил мяч подальше от ворот.
23'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
20'
Онианге Принс из команды Анже делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
19'
18'
Плашил Ярослав не смог попасть в створ ударом издали
18'
18'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Назначен штрафной. Пострадал Плашил Ярослав, его свалил Рен-Аделед Жефф.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
14'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
14'
13'
13'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
9'
8'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
4'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
2'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Траоре Исмаэль и попал в каркас ворот!
2'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Судья сигнализирует, что Плашил Ярослав из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Анже
Бордо
86.7% (157)
Ничья:
12.2% (22)
Анже
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бордо:
33.7% (61)
2:1 Бордо:
29.3% (53)
2:0 Бордо:
17.7% (32)
1:1 Ничья:
10.5% (19)
3:1 Бордо:
3.3% (6)
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