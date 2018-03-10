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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 17194
Бордо
0:0
Конец матча
Анже
0' 90'+4
Второй тайм
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 17194 болельщиков
Офсайд
93'
Лерагер Лукас из команды Бордо в офсайде
93'
Камано Франсуа из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.

92'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
91'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой слева.
91'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Камано Франсуа из команды Бордо направляет мяч в штрафную площадку, но Бютель Людовик выбегает и ловит мяч
90'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
89'
Лерагер Лукас из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
89'
Тактическая замена. Малком Филипе уходит с поля и его заменяет Вада Валентин
87'
Удар от ворот произведет Анже
87'
Камано Франсуа из команды Бордо навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
86'
Тэт Флавьен наказан за толчок Сабали Юссуф
Фол, нарушение
85'
Манко Венсан из команды Анже опасно и грубо сыграл. Камано Франсуа пострадал.
85'
Кулибали Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
Экамби Карл Токо из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
84'
Кунде Жюль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Онианге Принс уходит с поля и его заменяет Пуйо Лоик
83'
Камано Франсуа нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
80'
Лерагер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
79'
Мейте Суалихо наказан за толчок Сантамария Батист
78'
Удар от ворот произведет Анже
78'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Анже
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
76'
Тактическая замена. Рен-Аделед Жефф уходит с поля и его заменяет Кулибали Лассана
75'
Шанс! Лерагер Лукас из команды Бордо пробил головой, но мимо
75'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Брайтвайт Мартин и попал в каркас ворот!
75'
Лерагер Лукас из команды Бордо сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
75'
Малком Филипе из команды Бордо делает отличный кросс...
74'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
73'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Пундже Максим из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
72'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Брайтвайт Мартин
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Пундже Максим наказан за толчок Рен-Аделед Жефф
67'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
67'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
67'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
66'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Рен-Аделед Жефф нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Андро Йоанн из команды Анже отправил кросс в штрафную...
65'
Отличный пас сделал Камано Франсуа из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
63'
Удар от ворот произведет Анже
62'
Хорошую попытку сделал Камано Франсуа. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Пундже Максим из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Тэт Флавьен из команды Анже поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
Фол, нарушение
60'
Пундже Максим из команды Бордо играет слишком грубо. Рен-Аделед Жефф оказался на газоне.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Фюльжини Анжело уходит с поля и его заменяет Суну Жиль
57'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Тактическая замена. Де Превиль Николя уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
56'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
55'
Сабали Юссуф пробует нанести удар издали, но Бютель Людовик держит все под контролем
55'
Сабали Юссуф из команды Бордо играет в стеночку с партнером по команде. Малком Филипе это был.
53'
Мейте Суалихо из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
53'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
52'
Малком Филипе из команды Бордо забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
51'
Мейте Суалихо наказан за толчок Павлович Матео
Угловой
51'
Плашил Ярослав из команды Бордо подал угловой слева.
51'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Андро Йоанн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Плашил Ярослав из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Удар от ворот произведет Анже
50'
Лерагер Лукас не смог попасть в створ ударом издали
49'
Мейте Суалихо из команды Бордо плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Офсайд
48'
Лаборд Гаэтан из команды Бордо в офсайде
48'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
45'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Бордо
43'
ШАНС! Экамби Карл Токо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
43'
Отличные скиллы показывает Экамби Карл Токо, обводя своих соперников
43'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
38'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
38'
Мейте Суалихо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Безумный фол. Онианге Принс грубо играет против соперника. Пострадал Плашил Ярослав
36'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Пундже Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
35'
Удар от ворот произведет Анже
35'
Пундже Максим из команды Бордо делает неудачный навес.
34'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Фюльжини Анжело из команды Анже отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Лерагер Лукас из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Фюльжини Анжело пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Анже
33'
Отличный пас сделал Сабали Юссуф из команды Бордо. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
32'
Назначен штрафной. Пострадал Рен-Аделед Жефф, его свалил Плашил Ярослав.
31'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
31'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Бордо
30'
Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
30'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Малком Филипе
27'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой справа.
27'
Фюльжини Анжело мяч отрикошетил от ворот
27'
Онианге Принс нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Рен-Аделед Жефф, обводя своих соперников
26'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Пундже Максим из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сантамария Батист
23'
Бютель Людовик взял и забрал мяч на выходе
23'
Плашил Ярослав выбил мяч подальше от ворот.
23'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Удар от ворот произведет Бордо
20'
Онианге Принс из команды Анже делает неудачный навес.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Анже
18'
Плашил Ярослав не смог попасть в створ ударом издали
18'
Павлович Матео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Плашил Ярослав, его свалил Рен-Аделед Жефф.
16'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
14'
Удар от ворот произведет Бордо
14'
Тэт Флавьен не смог попасть в створ ударом издали
14'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Экамби Карл Токо из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
13'
Игрок из команды Анже делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет Бордо
8'
Тэт Флавьен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
6'
Игрок клуба "Анже" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
4'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Тэт Флавьен из команды Анже отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Бордо
2'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Траоре Исмаэль и попал в каркас ворот!
2'
Фюльжини Анжело навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Плашил Ярослав из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Тэт Флавьен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Анже". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:0 Анже
Бордо
86.7% (157)
Ничья:
12.2% (22)
Анже
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
33.7% (61)
Бордо:
29.3% (53)
Бордо:
17.7% (32)
Ничья:
10.5% (19)
Бордо:
3.3% (6)
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