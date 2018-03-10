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  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 28609
Лилль
1:1
Конец матча
Монпелье
0'
32' Желтая карточка
Бензия Яссин
34' Желтая карточка
Конгре Даниэль
1:0
41' Гол
Пепе Николя
1:1
64' Гол
Руссийон Жером
87' Желтая карточка
Мендеш Педру II
87' Желтая карточка
Мендес Тьяго
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 28609 болельщиков
94'
Самбья Саломон из команды Монпелье пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
Фол, нарушение
93'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Иконе Джонатан пострадал.
93'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
91'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендес Тьяго из команды Лилль.
90'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
90'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
89'
Kouadio-Yves Dabila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Удар от ворот произведет Монпелье
87'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
87'
Мендес Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
87'
Мендеш Педру II получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
87'
Ласне Пол наказан за толчок Мендес Тьяго
86'
Удар от ворот произведет Монпелье
86'
ШАНС! Балло Фоде нанес удар с лета, но не попал по воротам!
86'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает отличный кросс...
85'
Удар от ворот произведет Лилль
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
84'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль в офсайде
84'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Удар от ворот произведет Лилль
84'
ШАНС! Иконе Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
83'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
83'
Удар от ворот произведет Лилль
83'
Как он промахнулся? Сио Жованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Плохо сыграл Алонсо Хуниор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
82'
Kouadio-Yves Dabila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
82'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
81'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой слева.
81'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Удар от ворот произведет Монпелье
80'
Понсе Эсекиэль бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
80'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Сумаоро Адама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
79'
Удар от ворот произведет Лилль
79'
Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
79'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Отличный пас сделал Ласне Пол из команды Монпелье. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
77'
Тьяго Маия из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
76'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
75'
Нинга Родрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
74'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
72'
Ласне Пол из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
70'
Опасность предотвращена - Сумаоро Адама из команды Лилль вступил в отбор удачно
69'
Сио Жованни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой слева.
68'
Хороший удар издали нанес Ласне Пол, но отличный сейв сделал Меньян Майк. Угловой.
68'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
68'
Руссийон Жером из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
67'
Удар от ворот произведет Монпелье
67'
Выглядело как неплохой момент. Мотиба Лебо из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
67'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
66'
Удар от ворот произведет Монпелье
65'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
Фол, нарушение
65'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Нинга Родрике пострадал.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Руссийон Жером записал гол на свой счет!
64'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
63'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
62'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Илтон Виторино пострадал.
62'
Удар от ворот произведет Лилль
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
61'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мотиба Лебо пострадал.
Фол, нарушение
59'
Иконе Джонатан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
58'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
57'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ласне Пол из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тьяго Маия
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
55'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мбенза Исаак пострадал.
Угловой
55'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой справа.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
54'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
54'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Boubakary Soumare из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Бензия Яссин получил травму и заменен. Boubakary Soumare выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
51'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
51'
Удар от ворот произведет Лилль
50'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
50'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Амаду Ибрагим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
47'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Камара Сулейман пострадал.
Фол, нарушение
46'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Руссийон Жером заработал фол
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
47'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Илтон Виторино пострадал.
Фол, нарушение
47'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Иконе Джонатан пострадал.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Отличный командный гол!
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Пепе Николя записал гол на свой счет!
41'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
41'
Бензия Яссин из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
40'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
40'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
40'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
39'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Скири Эйе получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
Фол, нарушение
37'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Пепе Николя пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
34'
Судья подбегает и показывает Конгре Даниэль из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
33'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
31'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лекомт Бенджамин пострадал.
Угловой
30'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой слева.
30'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
29'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
27'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Отличные скиллы показывает Агилар Рубен, обводя своих соперников
25'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
25'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
24'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
24'
Ласне Пол из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Удар от ворот произведет Лилль
23'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
22'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мбенза Исаак пострадал.
22'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
21'
Тьяго Маия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
20'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
19'
Удар от ворот произведет Лилль
19'
Илтон Виторино из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Агилар Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
17'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Ласне Пол из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
16'
Алонсо Хуниор нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
15'
Тьяго Маия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мотиба Лебо пострадал.
14'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
11'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
8'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
8'
Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
Угловой
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье подал угловой слева.
7'
Руссийон Жером пробивает по воротам...
Угловой
7'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой справа.
7'
Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
6'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Игрок клуба "Лилль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
5'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
4'
Илтон Виторино нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
4'
Скири Эйе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Камара Сулейман оказался на газоне.
3'
Удар от ворот произведет Лилль
3'
Как он промахнулся? Камара Сулейман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Камара Сулейман из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
2'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Пепе Николя из команды Лилль подал угловой слева.
1'
Тьяго Маия из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Араужо Луис из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Монпелье
Лилль
30.6% (56)
Ничья:
43.2% (79)
Монпелье
26.2% (48)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.8% (71)
Монпелье:
13.1% (24)
Лилль:
12% (22)
Лилль:
12% (22)
Монпелье:
10.4% (19)
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