Стадион: Пьер Моруа Зрители: 28609
32' Желтая карточкаБензия Яссин
34' Желтая карточкаКонгре Даниэль
1:0
41' ГолПепе Николя
1:1
64' ГолРуссийон Жером
87' Желтая карточкаМендеш Педру II
87' Желтая карточкаМендес Тьяго
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 28609 болельщиков
94'
Самбья Саломон из команды Монпелье пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
93'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Иконе Джонатан пострадал.
93'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
91'
91'
Пепе Николя из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
90'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мендес Тьяго из команды Лилль.
90'
Голкипер мог бы сыграть и получше
90'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой слева.
89'
Kouadio-Yves Dabila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
87'
Мендес Тьяго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Мендес Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Мендеш Педру II получает желтую карточку за неспортивное поведение
87'
Ласне Пол наказан за толчок Мендес Тьяго
86'
86'
ШАНС! Балло Фоде нанес удар с лета, но не попал по воротам!
86'
Мендес Тьяго из команды Лилль делает отличный кросс...
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
84'
Понсе Эсекиэль из команды Лилль в офсайде
84'
Мендес Тьяго из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
84'
ШАНС! Иконе Джонатан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
83'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
83'
83'
Как он промахнулся? Сио Жованни имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Плохо сыграл Алонсо Хуниор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
82'
Kouadio-Yves Dabila предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
82'
81'
Самбья Саломон из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
81'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой слева.
81'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
80'
Понсе Эсекиэль бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
80'
Алонсо Хуниор из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Сумаоро Адама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Руссийон Жером из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сумаоро Адама
79'
79'
Иконе Джонатан не смог попасть в створ ударом издали
79'
Руссийон Жером из команды Монпелье сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
77'
Тьяго Маия из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
75'
Нинга Родрике навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Мендес Тьяго из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
74'
74'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мендес Тьяго пострадал.
71'
Тактическая замена. Мотиба Лебо уходит с поля и его заменяет Понсе Эсекиэль
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
71'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Балло Фоде
70'
Опасность предотвращена - Сумаоро Адама из команды Лилль вступил в отбор удачно
69'
Сио Жованни имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
69'
69'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой слева.
68'
Хороший удар издали нанес Ласне Пол, но отличный сейв сделал Меньян Майк. Угловой.
68'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает пас партнеру.
68'
Руссийон Жером из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
Выглядело как неплохой момент. Мотиба Лебо из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
67'
66'
Илтон Виторино выбил мяч подальше от ворот.
66'
65'
Тактическая замена. Араужо Луис уходит с поля и его заменяет Мендес Тьяго
65'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Нинга Родрике пострадал.
64'
Г О О О О Л - Руссийон Жером записал гол на свой счет!
64'
Самбья Саломон сделал результативную передачу.
63'
Kouadio-Yves Dabila выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
62'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Илтон Виторино пострадал.
62'
62'
Тактическая замена. Мбенза Исаак уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
61'
Тактическая замена. Камара Сулейман уходит с поля и его заменяет Сио Жованни
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Пепе Николя навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мотиба Лебо пострадал.
59'
Иконе Джонатан из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Тьяго Маия пострадал.
58'
58'
Агилар Рубен выбил мяч подальше от ворот.
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Тьяго Маия
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мбенза Исаак пострадал.
55'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой справа.
54'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Мотиба Лебо
54'
54'
Руссийон Жером навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Бензия Яссин получил травму и заменен. Boubakary Soumare выходит на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
51'
50'
Ласне Пол не смог попасть в створ ударом издали
50'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
49'
Балло Фоде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
47'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
47'
Алонсо Хуниор из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Камара Сулейман пострадал.
46'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль толкнул локтем оппонента. Это Руссийон Жером заработал фол
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Араужо Луис из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Илтон Виторино пострадал.
47'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Иконе Джонатан пострадал.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Отличный командный гол!
41'
Г О О О О Л - Пепе Николя записал гол на свой счет!
41'
Бензия Яссин из команды Лилль сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
41'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
41'
Бензия Яссин из команды Лилль идет с мячом вперед на обострение...
40'
Камара Сулейман из команды Монпелье в офсайде
40'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
40'
Сумаоро Адама выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
39'
39'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Скири Эйе получил травму и заменен. Самбья Саломон выходит на поле.
37'
Конгре Даниэль из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Пепе Николя пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Судья подбегает и показывает Конгре Даниэль из команды Монпелье отложенную желтую карточку за фол.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Пепе Николя из команды Лилль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
33'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Бензия Яссин получил желтую карточку от судьи
32'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Ласне Пол пострадал.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
31'
Мотиба Лебо из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Лекомт Бенджамин пострадал.
30'
Тьяго Маия из команды Лилль подал угловой слева.
30'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
29'
29'
Конгре Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
26'
Отличные скиллы показывает Агилар Рубен, обводя своих соперников
25'
25'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
25'
Руссийон Жером нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Мбенза Исаак из команды Монпелье в офсайде
24'
23'
23'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
22'
Амаду Ибрагим из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Мбенза Исаак пострадал.
22'
21'
Тьяго Маия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Мендеш Педру II из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Араужо Луис пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
20'
Камара Сулейман из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Балло Фоде пострадал.
19'
19'
Илтон Виторино из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
19'
Агилар Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Бензия Яссин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Скири Эйе пострадал.
17'
17'
16'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
16'
Алонсо Хуниор нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
15'
Тьяго Маия навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Илтон Виторино из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Мотиба Лебо пострадал.
14'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
11'
Судья сигнализирует, что Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
8'
8'
Сумаоро Адама выбил мяч подальше от ворот.
8'
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье подал угловой слева.
7'
Руссийон Жером пробивает по воротам...
7'
Руссийон Жером из команды Монпелье подал угловой справа.
7'
Мбенза Исаак имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
6'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Иконе Джонатан из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Иконе Джонатан из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
4'
Илтон Виторино нанес удар головой, но Меньян Майк спокойно отбил мяч.
4'
Скири Эйе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Бензия Яссин из команды Лилль играет слишком грубо. Камара Сулейман оказался на газоне.
3'
3'
Как он промахнулся? Камара Сулейман имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
3'
Камара Сулейман из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
2'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Пепе Николя из команды Лилль подал угловой слева.
1'
Тьяго Маия из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Араужо Луис из команды Лилль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лилль". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 1:1 Монпелье
Лилль
30.6% (56)
Ничья:
43.2% (79)
Монпелье
26.2% (48)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.8% (71)
0:1 Монпелье:
13.1% (24)
1:0 Лилль:
12% (22)
2:1 Лилль:
12% (22)
1:2 Монпелье:
10.4% (19)
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