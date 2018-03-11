Стадион: Мунисипал
0:1
10' ГолОкампос Лукас
1:1
19' ГолМубеле Фирмин
43' Желтая карточкаЗамбо-Ангисса Андре
50' Желтая карточкаСилла Иссиага
63' Желтая карточкаАмави Жордан
1:2
78' ГолМитроглу Константинос
86' Желтая карточкаЯго Стив
90' Желтая карточкаПайе Димитри
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
96'
Митроглу Константинос из команды Марсель нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
96'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Глупую желтую получил Пайе Димитри за то, что отбил ногой мяч после свистка
95'
Митроглу Константинос наказан за толчок Каюзак Янник
94'
94'
94'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
94'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
93'
Каюзак Янник наказан за толчок Пайе Димитри
93'
92'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
92'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
91'
ШАНС! Это должен был быть гол. Митроглу Константинос упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
91'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сарр Буна!
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Сарр Буна
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Сарр Буна коснулся мяча рукой.
89'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
88'
Безумный фол. Сакаи Хироки грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
87'
87'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
86'
Яго Стив получил желтую карточку от судьи
86'
Безумный фол. Яго Стив грубо играет против соперника. Пострадал Окампос Лукас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Окампос Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
84'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
83'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
83'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
78'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
78'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
78'
Шанс! Жан Корентин из команды Тулуза пробил головой, но мимо
77'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
77'
Рами Адиль из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Саного Яя пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Шанс! Амави Жордан из команды Марсель пробил головой, но мимо
75'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
75'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
75'
Должен был быть гол! Густаво Луис имел отличный шанс, но Лафон Альбан не дал голу состоятся!
75'
Жермен Валер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
74'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
72'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
72'
Густаво Луис не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
69'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Сарр Буна коснулся мяча рукой.
69'
Безумный фол. Саного Яя грубо играет против соперника. Пострадал Рами Адиль
68'
68'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
68'
ШАНС! Сарр Буна нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Манданда Стив из команды Марсель сделал отличный сейв!
65'
Манданда Стив не дал случится голу! Мубеле Фирмин должен был забивать, но Манданда Стив сделал отличный сейв
64'
Имбула Ганелли нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
64'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
63'
Рефери не любит споров - именно за это Амави Жордан сейчас получил желтую
63'
62'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
62'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
61'
Жюльен Кристофер получил травму и заменен. Яго Стив выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Амави Жордан
59'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
58'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
58'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
56'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
56'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
55'
Окампос Лукас из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
54'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
52'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
50'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Силла Иссиага грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
50'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
49'
49'
48'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
47'
Должен был быть гол! Саного Яя имел отличный шанс, но Манданда Стив не дал голу состоятся!
47'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Сансон Морган наказан за толчок Каюзак Янник
46'
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Замбо-Ангисса Андре получил желтую карточку от судьи
43'
Безумный фол. Замбо-Ангисса Андре грубо играет против соперника. Пострадал Каюзак Янник
42'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Замбо-Ангисса Андре заработал фол
42'
41'
Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали
40'
40'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
39'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Жермен Валер пострадал.
39'
После штрафного удара,который нанес Градель Макс-Ален мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
38'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
37'
37'
36'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
36'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
34'
Сакаи Хироки из команды Марсель играет слишком грубо. Мубеле Фирмин оказался на газоне.
34'
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Саного Яя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
33'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
33'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сарр Буна
32'
32'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
32'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
31'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
30'
Судья свистит. Сакаи Хироки атаковал сзади соперника. Это Мубеле Фирмин заработал своей команде штрафной
29'
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
28'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Роланду Жорже пострадал.
27'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
26'
26'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Жермен Валер возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Жермен Валер получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Жермен Валер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Судья свистит. Жюльен Кристофер атаковал сзади соперника. Это Жермен Валер заработал своей команде штрафной
22'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Силла Иссиага сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Мубеле Фирмин изменил счет на табло!
19'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный кросс...
19'
Силла Иссиага из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
19'
18'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
15'
Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали
15'
15'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
15'
Густаво Луис нанес удар головой, но Лафон Альбан перевел мяч на угловой!
14'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
14'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Безумный фол. Рами Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Сомалиа Вергитон
12'
Лопес Максим наказан за толчок Силла Иссиага
11'
10'
Г О О О О Л - Окампос Лукас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
10'
Густаво Луис из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
10'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
9'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Сарр Буна
9'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
8'
8'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
7'
Рами Адиль из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
6'
Замбо-Ангисса Андре не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
5'
Сансон Морган из команды Марсель подал угловой слева.
4'
Окампос Лукас из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
3'
2'
2'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саного Яя мяча так и не получил
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Марсель
Тулуза
3.8% (7)
Ничья:
20% (37)
Марсель
76.2% (141)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Марсель:
38.9% (72)
0:1 Марсель:
23.2% (43)
1:1 Ничья:
16.2% (30)
0:2 Марсель:
10.8% (20)
2:2 Ничья:
3.2% (6)
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