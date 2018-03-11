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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
1:2
Конец матча
Марсель
0'
0:1
10' Гол
Окампос Лукас
1:1
19' Гол
Мубеле Фирмин
43' Желтая карточка
Замбо-Ангисса Андре
50' Желтая карточка
Силла Иссиага
63' Желтая карточка
Амави Жордан
1:2
78' Гол
Митроглу Константинос
86' Желтая карточка
Яго Стив
90' Желтая карточка
Пайе Димитри
90'+6
Новости после матча

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Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
96'
Митроглу Константинос из команды Марсель нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
96'
Игроки ФК "Марсель" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
95'
Глупую желтую получил Пайе Димитри за то, что отбил ногой мяч после свистка

94'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Удар от ворот произведет Тулуза
94'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
Фол, нарушение
93'
Каюзак Янник наказан за толчок Пайе Димитри
93'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
92'
Дурмаз Джимми из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
92'
Яго Стив из команды Тулуза сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
91'
ШАНС! Это должен был быть гол. Митроглу Константинос упустил отличный шанс, пробив головой в штангу!
91'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сарр Буна!
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Дурмаз Джимми наказан за толчок Сарр Буна
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
89'
Сарр Буна коснулся мяча рукой.
89'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Дурмаз Джимми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Дурмаз Джимми
Фол, нарушение
88'
Безумный фол. Сакаи Хироки грубо играет против соперника. Пострадал Жан Корентин
87'
Удар от ворот произведет Тулуза
87'
Пайе Димитри не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
86'
Яго Стив получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Яго Стив грубо играет против соперника. Пострадал Окампос Лукас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
Окампос Лукас нанес удар, мяч был парирован, но Лафон Альбан не удержал его в руках.
84'
Лопес Максим из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Угловой
84'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
83'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
83'
Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
Угловой
83'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
82'
Яго Стив из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
78'
Пайе Димитри сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Митроглу Константинос классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
78'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
78'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
78'
Шанс! Жан Корентин из команды Тулуза пробил головой, но мимо
77'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
77'
Рами Адиль из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Саного Яя пострадал.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
75'
Шанс! Амави Жордан из команды Марсель пробил головой, но мимо
75'
Пайе Димитри из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
75'
Яго Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой справа.
75'
Должен был быть гол! Густаво Луис имел отличный шанс, но Лафон Альбан не дал голу состоятся!
75'
Жермен Валер имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
74'
Амави Жордан из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Пайе Димитри
72'
Густаво Луис не смог попасть в створ ударом издали
70'
Удар от ворот произведет Тулуза
70'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
69'
Саного Яя нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
69'
Сарр Буна коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Саного Яя грубо играет против соперника. Пострадал Рами Адиль
68'
Удар от ворот произведет Тулуза
68'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
68'
ШАНС! Сарр Буна нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Тулуза
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Манданда Стив из команды Марсель сделал отличный сейв!
65'
Манданда Стив не дал случится голу! Мубеле Фирмин должен был забивать, но Манданда Стив сделал отличный сейв
64'
Имбула Ганелли нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
64'
Сансон Морган пробует нанести удар издали, но Лафон Альбан держит все под контролем
Желтая карточка
63'
Рефери не любит споров - именно за это Амави Жордан сейчас получил желтую
63'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Саного Яя нанес удар, мяч был парирован, но Манданда Стив не удержал его в руках.
62'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Жюльен Кристофер получил травму и заменен. Яго Стив выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
59'
Тактическая замена. Замбо-Ангисса Андре уходит с поля и его заменяет Амави Жордан
Травма, повреждение
59'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Удар от ворот произведет Марсель
58'
Шанс! Саного Яя из команды Тулуза пробил головой, но мимо
58'
Амьен-Аду Кельвен из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Густаво Луис из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Замбо-Ангисса Андре из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Каюзак Янник
56'
Сарр Буна выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
55'
Окампос Лукас из команды Марсель направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Тулуза
54'
Густаво Луис из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Тулуза
53'
Шанс! Роланду Жорже из команды Марсель пробил головой, но мимо
Угловой
53'
Сарр Буна из команды Марсель подал угловой справа.
Травма, повреждение
52'
Жюльен Кристофер возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Лафон Альбан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Жюльен Кристофер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
51'
Жюльен Кристофер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
50'
Силла Иссиага получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Силла Иссиага грубо играет против соперника. Пострадал Лопес Максим
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Окампос Лукас из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Диоп Исса
49'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
49'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
48'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
47'
Должен был быть гол! Саного Яя имел отличный шанс, но Манданда Стив не дал голу состоятся!
47'
Имбула Ганелли из команды Тулуза сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
46'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
47'
Сансон Морган наказан за толчок Каюзак Янник
46'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Марсель
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Рами Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
43'
Замбо-Ангисса Андре получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Безумный фол. Замбо-Ангисса Андре грубо играет против соперника. Пострадал Каюзак Янник
Фол, нарушение
42'
Саного Яя из команды Тулуза толкнул локтем оппонента. Это Замбо-Ангисса Андре заработал фол
42'
Удар от ворот произведет Тулуза
41'
Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
41'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
40'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
40'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Фол, нарушение
39'
Каюзак Янник из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Жермен Валер пострадал.
39'
После штрафного удара,который нанес Градель Макс-Ален мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
37'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Тулуза
Угловой
36'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
36'
Каюзак Янник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Офсайд
35'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
Фол, нарушение
34'
Сакаи Хироки из команды Марсель играет слишком грубо. Мубеле Фирмин оказался на газоне.
34'
Удар от ворот произведет Марсель
34'
Диоп Исса из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Саного Яя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
33'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Имбула Ганелли
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Сарр Буна
32'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
32'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
31'
Сарр Буна предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
30'
Удар от ворот произведет Марсель
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Сакаи Хироки атаковал сзади соперника. Это Мубеле Фирмин заработал своей команде штрафной
29'
Удар от ворот произведет Марсель
28'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
28'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Роланду Жорже пострадал.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сомалиа Вергитон
26'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Жюльен Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
26'
Сансон Морган из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Травма, повреждение
25'
Жермен Валер возвращается на поле, всё в порядке.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Жермен Валер получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Жермен Валер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Жюльен Кристофер атаковал сзади соперника. Это Жермен Валер заработал своей команде штрафной
22'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
22'
Саного Яя из команды Тулуза в офсайде
22'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
22'
Сарр Буна из команды Марсель идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
19'
Силла Иссиага сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Мубеле Фирмин изменил счет на табло!
19'
Силла Иссиага из команды Тулуза делает отличный кросс...
19'
Силла Иссиага из команды Тулуза идет с мячом вперед на обострение...
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
18'
Жермен Валер нанес удар чуть мимо. Близко!
18'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
15'
Удар от ворот произведет Тулуза
15'
Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали
15'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
15'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой слева.
15'
Густаво Луис нанес удар головой, но Лафон Альбан перевел мяч на угловой!
Угловой
14'
Сарр Буна из команды Марсель подал угловой справа.
14'
Жермен Валер мяч отрикошетил от ворот
14'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
14'
Роланду Жорже выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Имбула Ганелли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Рами Адиль грубо играет против соперника. Пострадал Сомалиа Вергитон
Фол, нарушение
12'
Лопес Максим наказан за толчок Силла Иссиага
11'
Удар от ворот произведет Марсель
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Окампос Лукас первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
10'
Густаво Луис из команды Марсель нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
10'
Лопес Максим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Фол, нарушение
9'
Градель Макс-Ален наказан за толчок Сарр Буна
9'
Сакаи Хироки из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
8'
Удар от ворот произведет Тулуза
8'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
8'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Сарр Буна из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Рами Адиль
7'
Рами Адиль из команды Марсель делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удар от ворот произведет Тулуза
6'
Замбо-Ангисса Андре не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
5'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
5'
Сансон Морган из команды Марсель подал угловой слева.
4'
Окампос Лукас из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Тулуза
2'
Игрок клуба "Марсель" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Саного Яя мяча так и не получил
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 1:2 Марсель
Тулуза
3.8% (7)
Ничья:
20% (37)
Марсель
76.2% (141)

Вы не участвовали в прогнозе

Марсель:
38.9% (72)
Марсель:
23.2% (43)
Ничья:
16.2% (30)
Марсель:
10.8% (20)
Ничья:
3.2% (6)
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