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27' Желтая карточкаВольце Кевин
0:1
40' ГолХеннингс Роувен
42' Желтая карточкаИльюченко Станислав
59' Желтая карточкаЛукас Фрёде
0:2
88' ГолУсами Такаси
1:2
90' ГолТащи Борис
90' Желтая карточкаЭнгин Ахмет
|
27'
40'
0:1
59'
88'
0:2
90'
1:2
90'
Состав команд
17
Вольце
Кевин
26
Энгин
Ахмет
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
13
Бодзек
Адам
33
Усами
Такаси
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 3 Хаджири Энис Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 24 Тащи Борис Нападающий
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 19 Клотц Нико Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 15 Lukas Daschner
- 30 Гартнер Кристиан
- Главный тренер: Груев Илия
Фортуна 4-3-3
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 3 Хоффманн Андре Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 7 Финк Оливер Полузащитник
- 33 Усами Такаси Нападающий
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- 25 Харагути Генки Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Стукман Торстен Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Предыдущие игры
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 03.03.2018 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Б2
- 22.09.2017 Дуйсбург 1:3 Хольштайн Киль Б2
Фортуна (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 02.02.2018 Фортуна 1:0 Зандхаузен Б2
- 27.01.2018 Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 09.01.2018 Фортуна 1:3 Стандард ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Фортуна 0:1 Боруссия М КГ
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 14.10.2017 Арминия 0:2 Фортуна Б2
Последние игры между собой
Дуйсбург: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Фортуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 02.10.2017 Фортуна 3:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 29.04.2016 Дуйсбург 2:1 Фортуна Бундеслига 2
- 20.11.2015 Фортуна 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 06.05.2012 Фортуна 2:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 05.12.2011 Дуйсбург 0:2 Фортуна Бундеслига 2
- 18.03.2011 Дуйсбург 1:0 Фортуна Бундеслига 2
- 01.11.2010 Фортуна 1:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 07.02.2010 Фортуна 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 31.08.2009 Дуйсбург 3:0 Фортуна Бундеслига 2
Дуйсбург
Фортуна
-
1 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|26
|15
|5
|6
|42 - 32
|50
|2.
|Нюрнберг
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|3.
|Хольштайн Киль
|26
|10
|11
|5
|51 - 35
|41
|4.
|Ян
|26
|12
|3
|11
|42 - 37
|39
|5.
|Арминия
|26
|10
|8
|8
|41 - 37
|38
|6.
|Дуйсбург
|26
|10
|7
|9
|38 - 43
|37
|7.
|Зандхаузен
|26
|10
|6
|10
|29 - 24
|36
|8.
|Динамо Дрезден
|26
|10
|5
|11
|36 - 39
|35
|9.
|Унион Берлин
|26
|9
|8
|9
|44 - 37
|35
|10.
|Санкт-Паули
|26
|9
|8
|9
|27 - 38
|35
|11.
|Ингольштадт
|26
|9
|7
|10
|34 - 28
|34
|12.
|Хайденхайм
|26
|9
|7
|10
|39 - 45
|34
|13.
|Гройтер Фюрт
|26
|9
|6
|11
|29 - 36
|33
|14.
|Айнтрахт Бр
|26
|7
|12
|7
|30 - 27
|33
|15.
|Бохум
|26
|8
|7
|11
|22 - 29
|31
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|26
|7
|9
|10
|26 - 38
|30
|17.
|Дармштадт
|26
|6
|9
|11
|36 - 41
|27
|18.
|Кайзерслаутерн
|26
|6
|6
|14
|28 - 44
|24
Второй тайм
90'
Энгин Ахмет получил желтую карточку от судьи
90'
Фортуна делает замену. Хеннингс Роувен уходит с поля, а Robin Bormuth выходит на его замену.
90'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Тащи Борис бьет в цель!
88'
Г О О О О Л - Усами Такаси бьет в цель!
86'
Дуйсбург делает замену. Наубер Геррит уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
85'
Фортуна делает замену. Харагути Генки уходит с поля, а Ловрен Давор выходит на его замену.
74'
Дуйсбург делает замену. Вольце Кевин уходит с поля, а Поггенберг Дан-Патрик выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
59'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
40'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
27'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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