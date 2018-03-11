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Дуйсбург
1:2
Конец матча
Фортуна
0'
27' Желтая карточка
Вольце Кевин
0:1
40' Гол
Хеннингс Роувен
42' Желтая карточка
Ильюченко Станислав
59' Желтая карточка
Лукас Фрёде
0:2
88' Гол
Усами Такаси
1:2
90' Гол
Тащи Борис
90' Желтая карточка
Энгин Ахмет
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Энгин Ахмет получил желтую карточку от судьи
90'
Фортуна делает замену. Хеннингс Роувен уходит с поля, а Robin Bormuth выходит на его замену.
90'
Фортуна делает замену. Усами Такаси уходит с поля, а Циммер Жан выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Тащи Борис бьет в цель!
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Усами Такаси бьет в цель!

86'
Дуйсбург делает замену. Наубер Геррит уходит с поля, а Lukas Daschner выходит на его замену.
85'
Фортуна делает замену. Харагути Генки уходит с поля, а Ловрен Давор выходит на его замену.
74'
Дуйсбург делает замену. Вольце Кевин уходит с поля, а Поггенберг Дан-Патрик выходит на его замену.
63'
Дуйсбург делает замену. Ильюченко Станислав уходит с поля, а Онуэгбу Кингсли выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Лукас Фрёде получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Ильюченко Станислав получил желтую карточку от судьи
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Вольце Кевин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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