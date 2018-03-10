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Зрители: 14000
Дармштадт
1:1
Конец матча
Ингольштадт
0'
0:1
18' Гол
Лайпертц Роберт
22' Желтая карточка
Штарк Янник
37' Желтая карточка
Левельс Тобиас
42' Желтая карточка
Гауз Марсель
45' Желтая карточка
Tobias Schroeck
55' Желтая карточка
Сулу Айтач
1:1
67' Пенальти
Кемпе Тобиас
75' Желтая карточка
Валь Хауке
89' Желтая карточка
Чжи Дон-Вонь
90'+3
Второй тайм
90'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Paulo Silva выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
89'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Бойд Терренс уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Валь Хауке получил желтую карточку от судьи
74'
Ингольштадт делает замену. Лайпертц Роберт уходит с поля, а Лекс Стефан выходит на его замену.

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
Желтая карточка
55'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
46'
СК Дармштадт делает замену. Штарк Янник уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Tobias Schroeck получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Левельс Тобиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Штарк Янник получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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