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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 14000
1:1
Конец матча
0:1
18' ГолЛайпертц Роберт
22' Желтая карточкаШтарк Янник
37' Желтая карточкаЛевельс Тобиас
42' Желтая карточкаГауз Марсель
45' Желтая карточкаTobias Schroeck
55' Желтая карточкаСулу Айтач
1:1
67' ПенальтиКемпе Тобиас
75' Желтая карточкаВаль Хауке
89' Желтая карточкаЧжи Дон-Вонь
|
18'
0:1
22'
37'
42'
45'
55'
67'
1:1
75'
89'
Состав команд
11
Кемпе
Тобиас
25
Штарк
Янник
15
Бойд
Терренс
25
Валь
Хауке
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
Дармштадт 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Фернандеш Даниэль Вратарь
- 19 Гросскройц Кевин Защитник
- 21 Хён Иммануэль Защитник
- 4 Сулу Айтач Защитник
- 32 Холланд Фабиан Защитник
- 11 Кемпе Тобиас Полузащитник
- 36 Камавуака Уилсон Полузащитник
- 25 Штарк Янник Полузащитник
- 3 Джонс Джовин Полузащитник
- 9 Чжи Дон-Вонь Полузащитник
- 15 Бойд Терренс Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Штритцель Флориан Вратарь
- 17 Сиригу Сандро Защитник
- 10 Розентал Ян Полузащитник
- 6 Мелем Марвин Полузащитник
- 5 Медоевич Слободан Полузащитник
- 28 Атик Бариш Нападающий
- 20 Собех Артур Нападающий
- Главный тренер: Фрингс Торстен
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 25 Валь Хауке Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 21 Tobias Schroeck Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 17 Maximilian Thalhammer Полузащитник
- 22 Takahiro Sekine Полузащитник
- 7 Эберт Патрик Полузащитник
- 4 Paulo Silva Полузащитник
- 14 Лекс Стефан Полузащитник
- Главный тренер: Stefan Leitl
Предыдущие игры
Дармштадт (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 02.03.2018 Динамо Дрезден 0:2 Дармштадт Б2
- 25.02.2018 Дармштадт 1:1 Хайденхайм Б2
- 21.02.2018 Дармштадт 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 17.02.2018 Арминия 2:0 Дармштадт Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 17.01.2018 Дармштадт 2:2 Гройтер Фюрт ТМК
- 09.01.2018 Дармштадт 3:0 Васланд-Беверен ТМК
- 17.12.2017 Гройтер Фюрт 1:1 Дармштадт Б2
- 08.12.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Дармштадт Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 17.11.2017 Дармштадт 1:2 Зандхаузен Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 28.10.2017 Дармштадт 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 20.10.2017 Фортуна 1:0 Дармштадт Б2
- 16.10.2017 Дармштадт 3:4 Нюрнберг Б2
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Б2
- 24.09.2017 Дармштадт 3:3 Динамо Дрезден Б2
Ингольштадт (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
- 27.10.2017 Арминия 1:3 Ингольштадт Б2
- 24.10.2017 Гройтер Фюрт 1:3 Ингольштадт КГ
- 20.10.2017 Ингольштадт 3:0 Хайденхайм Б2
- 14.10.2017 Динамо Дрезден 2:2 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Дармштадт: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Ингольштадт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.09.2017 Ингольштадт 3:0 Дармштадт Бундеслига 2
- 09.04.2017 Ингольштадт 3:2 Дармштадт Бундеслига
- 19.11.2016 Дармштадт 0:1 Ингольштадт Бундеслига
- 16.04.2016 Дармштадт 2:0 Ингольштадт Бундеслига
- 22.11.2015 Ингольштадт 3:1 Дармштадт Бундеслига
- 21.12.2014 Дармштадт 2:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 10.08.2014 Ингольштадт 2:2 Дармштадт Бундеслига 2
Дармштадт
Ингольштадт
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 22
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|25
|14
|5
|6
|40 - 31
|47
|2.
|Нюрнберг
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|3.
|Хольштайн Киль
|26
|10
|11
|5
|51 - 35
|41
|4.
|Арминия
|26
|10
|8
|8
|41 - 37
|38
|5.
|Дуйсбург
|25
|10
|7
|8
|37 - 41
|37
|6.
|Ян
|25
|11
|3
|11
|40 - 36
|36
|7.
|Зандхаузен
|25
|10
|6
|9
|28 - 22
|36
|8.
|Динамо Дрезден
|26
|10
|5
|11
|36 - 39
|35
|9.
|Санкт-Паули
|26
|9
|8
|9
|27 - 38
|35
|10.
|Унион Берлин
|25
|9
|7
|9
|44 - 37
|34
|11.
|Ингольштадт
|26
|9
|7
|10
|34 - 28
|34
|12.
|Хайденхайм
|26
|9
|7
|10
|39 - 45
|34
|13.
|Гройтер Фюрт
|26
|9
|6
|11
|29 - 36
|33
|14.
|Айнтрахт Бр
|26
|7
|12
|7
|30 - 27
|33
|15.
|Бохум
|26
|8
|7
|11
|22 - 29
|31
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|17.
|Дармштадт
|26
|6
|9
|11
|36 - 41
|27
|18.
|Кайзерслаутерн
|26
|6
|6
|14
|28 - 44
|24
Второй тайм
90'
Ингольштадт делает замену. Пледль Томас уходит с поля, а Paulo Silva выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Чжи Дон-Вонь получил желтую карточку от судьи
82'
СК Дармштадт делает замену. Бойд Терренс уходит с поля, а Атик Бариш выходит на его замену.
75'
Валь Хауке получил желтую карточку от судьи
74'
Ингольштадт делает замену. Лайпертц Роберт уходит с поля, а Лекс Стефан выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Кемпе Тобиас из команды СК Дармштадт забивает с точки!
55'
Сулу Айтач получил желтую карточку от судьи
46'
СК Дармштадт делает замену. Штарк Янник уходит с поля, а Розентал Ян выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Tobias Schroeck получил желтую карточку от судьи
42'
Гауз Марсель получил желтую карточку от судьи
37'
Левельс Тобиас получил желтую карточку от судьи
22'
Штарк Янник получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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