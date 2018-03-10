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Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
14' Желтая карточка
Нериг Бернд
66' Желтая карточка
Абдуллахи Сулейман
69' Желтая карточка
Richard Neudecker
87' Желтая карточка
Боланд Мирко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Дуджак Джереми выходит на его замену.
89'
Айнтрахт Бр делает замену. Абдуллахи Сулейман уходит с поля, а Кумбела Доми выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
83'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Дели Матс Мёллер выходит на его замену.
80'
Айнтрахт Бр делает замену. Нюман Кристоффер уходит с поля, а Шёнфельд Патрик выходит на его замену.

75'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
67'
Айнтрахт Бр делает замену. Хофманн Филипп уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Абдуллахи Сулейман получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
14'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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