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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 29546
0:0
Конец матча
14' Желтая карточкаНериг Бернд
66' Желтая карточкаАбдуллахи Сулейман
69' Желтая карточкаRichard Neudecker
87' Желтая карточкаБоланд Мирко
|
14'
87'
Состав команд
22
Шахин
Дженк
11
Аллаги
Сами
16
Фейзич
Ясмин
27
Киевски
Нико
10
Боланд
Мирко
25
Булут
Онур
11
Хохшайдт
Ян
Санкт-Паули 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 4 Цайрайс Филипп Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 7 Нериг Бернд Полузащитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Полузащитник
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 27 Калла Ян-Филипп Защитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 8 Дуджак Джереми Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- 35 Brian Koglin
- Главный тренер: Линен Эвальд
Айнтрахт Бр 4-2-2-2
- Основной состав
- 16 Фейзич Ясмин Вратарь
- 24 Сауэр Максимилиан Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 5 Валсвик Густав Защитник
- 27 Киевски Нико Защитник
- 10 Боланд Мирко Полузащитник
- 25 Булут Онур Полузащитник
- 11 Хохшайдт Ян Полузащитник
- 15 Нюман Кристоффер Полузащитник
- 8 Хофманн Филипп Нападающий
- 20 Абдуллахи Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Энгельхард Марко Вратарь
- 14 Robin Becker Защитник
- 30 Цук Хендрик Полузащитник
- 21 Шёнфельд Патрик Полузащитник
- 13 Louis Samson Полузащитник
- 12 Кумбела Доми Нападающий
- 17 Steffen Nkansah
- Главный тренер: Либеркнехт Торстен
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 27.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 23.10.2017 Зандхаузен 1:1 Санкт-Паули Б2
- 13.10.2017 Санкт-Паули 1:1 Кайзерслаутерн Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
Айнтрахт Бр (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 24.02.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 11.02.2018 Зандхаузен 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.02.2018 Айнтрахт Бр 1:2 Кайзерслаутерн Б2
- 28.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 1:3 Айнтрахт Бр Б2
- 24.01.2018 Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 08.12.2017 Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 17.11.2017 Арминия 2:2 Айнтрахт Бр Б2
- 04.11.2017 Айнтрахт Бр 2:2 Дармштадт Б2
- 29.10.2017 Динамо Дрезден 1:1 Айнтрахт Бр Б2
- 21.10.2017 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Б2
- 13.10.2017 Дуйсбург 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Б2
- 23.09.2017 Ян 2:1 Айнтрахт Бр Б2
- 20.09.2017 Айнтрахт Бр 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 15.09.2017 Унион Берлин 1:1 Айнтрахт Бр Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Айнтрахт Бр: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
- 01.10.2017 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 05.02.2017 Айнтрахт Бр 1:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 13.08.2016 Санкт-Паули 0:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 03.03.2016 Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 20.09.2015 Айнтрахт Бр 0:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 07.03.2015 Айнтрахт Бр 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 23.09.2014 Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 12.05.2013 Санкт-Паули 5:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 28.11.2012 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 26.02.2012 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
- 28.08.2011 Айнтрахт Бр 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули
Айнтрахт Бр
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|25
|14
|5
|6
|40 - 31
|47
|2.
|Нюрнберг
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|3.
|Хольштайн Киль
|26
|10
|11
|5
|51 - 35
|41
|4.
|Арминия
|26
|10
|8
|8
|41 - 37
|38
|5.
|Дуйсбург
|25
|10
|7
|8
|37 - 41
|37
|6.
|Ян
|25
|11
|3
|11
|40 - 36
|36
|7.
|Зандхаузен
|25
|10
|6
|9
|28 - 22
|36
|8.
|Динамо Дрезден
|26
|10
|5
|11
|36 - 39
|35
|9.
|Санкт-Паули
|26
|9
|8
|9
|27 - 38
|35
|10.
|Унион Берлин
|25
|9
|7
|9
|44 - 37
|34
|11.
|Ингольштадт
|26
|9
|7
|10
|34 - 28
|34
|12.
|Хайденхайм
|26
|9
|7
|10
|39 - 45
|34
|13.
|Гройтер Фюрт
|26
|9
|6
|11
|29 - 36
|33
|14.
|Айнтрахт Бр
|26
|7
|12
|7
|30 - 27
|33
|15.
|Бохум
|26
|8
|7
|11
|22 - 29
|31
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|25
|7
|8
|10
|26 - 38
|29
|17.
|Дармштадт
|26
|6
|9
|11
|36 - 41
|27
|18.
|Кайзерслаутерн
|26
|6
|6
|14
|28 - 44
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Санкт-Паули делает замену. Нериг Бернд уходит с поля, а Дуджак Джереми выходит на его замену.
89'
Айнтрахт Бр делает замену. Абдуллахи Сулейман уходит с поля, а Кумбела Доми выходит на его замену.
87'
Боланд Мирко получил желтую карточку от судьи
83'
Санкт-Паули делает замену. Richard Neudecker уходит с поля, а Дели Матс Мёллер выходит на его замену.
80'
Айнтрахт Бр делает замену. Нюман Кристоффер уходит с поля, а Шёнфельд Патрик выходит на его замену.
75'
Санкт-Паули делает замену. Аллаги Сами уходит с поля, а Jan-Marc Schneider выходит на его замену.
69'
Richard Neudecker получил желтую карточку от судьи
67'
Айнтрахт Бр делает замену. Хофманн Филипп уходит с поля, а Louis Samson выходит на его замену.
66'
Абдуллахи Сулейман получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
14'
Нериг Бернд получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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