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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
0:1
8' ГолМашаду Луиш
24' Желтая карточкаГабриэльзиньо
25' Желтая карточкаАурелиу Луиш
48' Желтая карточкаБабанку Элвиш
54' Желтая карточкаМашаду Луиш
1:1
57' ГолГедеш Элдер
58' Желтая карточкаПарайба Эдсон
62' Желтая карточкаШику Жеральдес
70' Желтая карточкаБрисеньо Антонио
83' Желтая карточкаТарантини Рикардо
2:1
86' ПенальтиПеле Мамаду
|
8'
0:1
24'
25'
48'
54'
57'
1:1
58'
62'
70'
86'
2:1
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
13
Роша
Луиш
II
23
Гомеш
Тьягу
30
Аурелиу
Луиш
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 22 Кассама Элизеу Защитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 9 Желсон Мартиньш Полузащитник
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 37 Michal Miskiewicz Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 23 Гомеш Тьягу Защитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 50 Кривелларо Рафаэл Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 19 Joao Silva III Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Алампасу Деле Вратарь
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 6 Joao Graca Полузащитник
- 77 Секу Угу Нападающий
- 21 Караманос Тасос Нападающий
- 45 Silva Oliveira Ze manel
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
- 04.11.2017 Эшторил 0:2 Риу Аве ПЛ
Фейренсе (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 24.02.2018 Белененсеш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 04.02.2018 Фейренсе 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Эшторил 0:2 Фейренсе ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Фейренсе 2:2 Оливейренсе КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 05.11.2017 Фейренсе 0:1 Маритиму ПЛ
- 27.10.2017 Бенфика 1:0 Фейренсе ПЛ
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Фейренсе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
- 21.10.2017 Фейренсе 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 07.02.2017 Фейренсе 2:1 Риу Аве Примейра-лига
- 28.08.2016 Риу Аве 1:0 Фейренсе Примейра-лига
- 05.07.2014 Фейренсе 0:1 Риу Аве Товарищеские матчи. Сборные
- 07.04.2012 Риу Аве 2:2 Фейренсе Примейра-лига
- 27.11.2011 Фейренсе 2:0 Риу Аве Примейра-лига
- 21.11.2010 Риу Аве 3:0 Фейренсе Кубок
- 11.05.2008 Фейренсе 1:1 Риу Аве Главная лига
- 06.01.2008 Риу Аве 0:1 Фейренсе Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|68 - 13
|67
|2.
|Бенфика
|0:0 Заявка
|26
|19
|6
|1
|67 - 16
|63
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|49 - 16
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Шавиш
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|31 - 37
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 35
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|21 - 35
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 46
|30
|10.
|Тондела
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 37
|28
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 44
|27
|13.
|Авиш
|0:0 Заявка
|26
|6
|8
|12
|27 - 35
|26
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 44
|24
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|24 - 36
|23
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|17.
|Эшторил
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 52
|21
|18.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|26 - 46
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
86'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
83'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
82'
Фейренсе делает замену. Аурелиу Луиш уходит с поля, а Криш Сантуш выходит на его замену.
81'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.
74'
Риу Аве делает замену. Gabrielzinho уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
73'
Фейренсе делает замену. Парайба Эдсон уходит с поля, а Секу Угу выходит на его замену.
70'
Брисеньо Антонио получил желтую карточку от судьи
62'
Шику Жеральдес получил желтую карточку от судьи
58'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
57'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
55'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Шику Жеральдес выходит на его замену.
54'
Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
48'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Аурелиу Луиш получил желтую карточку от судьи
24'
Gabrielzinho получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Машаду Луиш бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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