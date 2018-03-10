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Стадион:
Риу Аве
2:1
Конец матча
Фейренсе
0'
0:1
8' Гол
Машаду Луиш
24' Желтая карточка
Габриэльзиньо
25' Желтая карточка
Аурелиу Луиш
48' Желтая карточка
Бабанку Элвиш
54' Желтая карточка
Машаду Луиш
1:1
57' Гол
Гедеш Элдер
58' Желтая карточка
Парайба Эдсон
62' Желтая карточка
Шику Жеральдес
70' Желтая карточка
Брисеньо Антонио
83' Желтая карточка
Тарантини Рикардо
2:1
86' Пенальти
Пеле Мамаду
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Фейренсе делает замену. Бабанку Элвиш уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Пеле Мамаду из команды Риу Аве забивает с точки!
Желтая карточка
83'
Тарантини Рикардо получил желтую карточку от судьи
82'
Фейренсе делает замену. Аурелиу Луиш уходит с поля, а Криш Сантуш выходит на его замену.
81'
Риу Аве делает замену. Лионн Хосе уходит с поля, а Кассама Элизеу выходит на его замену.

74'
Риу Аве делает замену. Gabrielzinho уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
73'
Фейренсе делает замену. Парайба Эдсон уходит с поля, а Секу Угу выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Брисеньо Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Шику Жеральдес получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Парайба Эдсон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Гедеш Элдер бьет в цель!
55'
Риу Аве делает замену. Баррето Оскар уходит с поля, а Шику Жеральдес выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Машаду Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Бабанку Элвиш получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Аурелиу Луиш получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Gabrielzinho получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Машаду Луиш бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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