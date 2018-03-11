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Стадион:
Пасуш де Феррейра
1:0
Конец матча
Порту
0'
1:0
34' Гол
Виейра Мигел
72' Желтая карточка
Феллипе Луис
73' Желтая карточка
Оливейра Сержиу
80' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
86' Желтая карточка
Шавьер Антониу
90' Желтая карточка
Фелгейраш Мариу
90' Желтая карточка
Феррейра Филипе
90' Красная карточка
Са Жозе
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Са Жозе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
90'
Феррейра Филипе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Фелгейраш Мариу получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пасуш де Феррейра делает замену. Феллипе Луис уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
86'
Пасуш де Феррейра делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пинту Рикарду выходит на его замену.

Желтая карточка
86'
Шавьер Антониу получил желтую карточку от судьи
84'
Пасуш де Феррейра делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Роша Вашку выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
76'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
72'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
63'
Порту делает замену. Андре Андре уходит с поля, а Пасьенса Гонсало выходит на его замену.
54'
Порту делает замену. Уорис Маджид уходит с поля, а Отавио Эдмилсон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Виейра Мигел бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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