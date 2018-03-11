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Стадион: Капитал ду Мовел
1:0
Конец матча
1:0
34' ГолВиейра Мигел
72' Желтая карточкаФеллипе Луис
73' Желтая карточкаОливейра Сержиу
80' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
86' Желтая карточкаШавьер Антониу
90' Желтая карточкаФелгейраш Мариу
90' Желтая карточкаФеррейра Филипе
90' Красная карточкаСа Жозе
|
34'
1:0
72'
73'
80'
86'
90'
90'
90'
Состав команд
13
Гоиш
Жоау
22
Виейра
Мигел
14
Микаэл
Рубен
12
Педринью
V
28
Феллипе
Луис
30
Далот
Диогу
17
Корона
Хесус
20
Андре
Андре
18
Уорис
Маджид
Пасуш де Феррейра 4-3-3
- Основной состав
- 86 Фелгейраш Мариу Вратарь
- 13 Гоиш Жоау Защитник
- 3 Коррея Руй Защитник
- 22 Виейра Мигел Защитник
- 30 Феррейра Филипе Защитник
- 14 Микаэл Рубен Полузащитник
- 12 Педринью V Полузащитник
- 20 Rafael Assis II Полузащитник
- 50 Шавьер Антониу Нападающий
- 28 Феллипе Луис Нападающий
- 5 Киньонес Эктор Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дефенди Рафаэл Вратарь
- 6 Бруно Араужо Защитник
- 19 Пинту Рикарду Защитник
- 29 Роша Вашку Полузащитник
- 10 Андрезинью Филипе Нападающий
- 27 Мабиль Авер Нападающий
- 9 Морейра Бруну Нападающий
- Главный тренер: Joao Henriques
Порту 4-4-2
- Основной состав
- 1 Касильяс Икер Вратарь
- 21 Рикарду Перейра II Защитник
- 28 Фелипе Аугусто IV Защитник
- 5 Маркано Иван Защитник
- 30 Далот Диогу Защитник
- 17 Корона Хесус Полузащитник
- 20 Андре Андре Полузащитник
- 27 Оливейра Сержиу Полузащитник
- 8 Браими Ясин Полузащитник
- 18 Уорис Маджид Нападающий
- 9 Абубакар Венсан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Жозе Вратарь
- 23 Рейес Диего Защитник
- 2 Перейра Максимилиано Защитник
- 6 Паулиньо Пауло Полузащитник
- 25 Отавио Эдмилсон Полузащитник
- 7 Эрнани Фортеш Нападающий
- 14 Пасьенса Гонсало Нападающий
- Главный тренер: Консейсау Сержиу
Предыдущие игры
Пасуш де Феррейра (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 24.02.2018 Пасуш де Феррейра 1:3 Бенфика ПЛ
- 18.02.2018 Витория Сетубал 1:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Витория Гимарайнш 3:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 13.01.2018 Пасуш де Феррейра 0:0 Маритиму ПЛ
- 08.01.2018 Пасуш де Феррейра 1:1 Портимоненсе ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 15.12.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Боавишта ПЛ
- 10.12.2017 Белененсеш 1:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 03.12.2017 Брага 3:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 26.11.2017 Пасуш де Феррейра 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 05.11.2017 Шавиш 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 29.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:0 Эшторил ПЛ
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 15.10.2017 Академика 2:1 Пасуш де Феррейра К
- 08.10.2017 Пасуш де Феррейра 1:1 Риу Аве КЛ
Порту (последние 20 матчей: +16 =2 -2)
- 06.03.2018 Ливерпуль 0:0 Порту ЛЧ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 25.02.2018 Портимоненсе 1:5 Порту ПЛ
- 21.02.2018 Эшторил 1:3 Порту ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Шавиш 0:4 Порту ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Порту 4:2 Витория Гимарайнш ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 19.12.2017 Порту 3:1 Маритиму ПЛ
- 14.12.2017 Порту 4:0 Витория Гимарайнш К
- 10.12.2017 Витория Сетубал 0:5 Порту ПЛ
Последние игры между собой
Пасуш де Феррейра: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Порту: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
- 30.12.2017 Пасуш де Феррейра 2:3 Порту Кубок лиги
- 21.10.2017 Порту 6:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 14.05.2017 Порту 4:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 07.01.2017 Пасуш де Феррейра 0:0 Порту Примейра-лига
- 10.04.2016 Пасуш де Феррейра 1:0 Порту Примейра-лига
- 05.12.2015 Порту 2:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 01.02.2015 Порту 5:0 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 23.08.2014 Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Примейра-лига
- 09.02.2014 Порту 3:0 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 01.09.2013 Пасуш де Феррейра 0:1 Порту Примейра-лига
- 19.05.2013 Пасуш де Феррейра 0:2 Порту Примейра-лига
- 20.01.2013 Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 25.03.2012 Пасуш де Феррейра 1:1 Порту Примейра-лига
- 22.12.2011 Пасуш де Феррейра 1:2 Порту Кубок лиги
- 28.10.2011 Порту 3:0 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 08.05.2011 Порту 3:3 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 19.12.2010 Пасуш де Феррейра 0:3 Порту Примейра-лига
- 16.01.2010 Порту 1:1 Пасуш де Феррейра Примейра-лига
- 16.08.2009 Пасуш де Феррейра 1:1 Порту Примейра-лига
- 09.08.2009 Порту 2:0 Пасуш де Феррейра Суперкубок
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|26
|21
|4
|1
|68 - 14
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|26
|20
|5
|1
|69 - 16
|65
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|49 - 16
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|26
|12
|4
|10
|33 - 33
|40
|6.
|Шавиш
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|31 - 37
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|26
|11
|3
|12
|28 - 35
|36
|8.
|Маритиму
|Заявка
|26
|10
|6
|10
|25 - 37
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|26
|9
|3
|14
|33 - 48
|30
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 45
|30
|11.
|Тондела
|Заявка
|26
|8
|5
|13
|29 - 37
|29
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|26
|7
|8
|11
|22 - 34
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|27 - 37
|25
|14.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|26
|6
|6
|14
|27 - 46
|24
|15.
|Витория Сетубал
|Заявка
|26
|5
|9
|12
|29 - 48
|24
|16.
|Фейренсе
|Заявка
|26
|7
|2
|17
|24 - 36
|23
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|18.
|Эшторил
|Заявка
|26
|6
|3
|17
|23 - 53
|21
Новости после матча
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Са Жозе увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Феррейра Филипе получил желтую карточку от судьи
90'
Фелгейраш Мариу получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пасуш де Феррейра делает замену. Феллипе Луис уходит с поля, а Морейра Бруну выходит на его замену.
86'
Пасуш де Феррейра делает замену. Шавьер Антониу уходит с поля, а Пинту Рикарду выходит на его замену.
86'
Шавьер Антониу получил желтую карточку от судьи
84'
Пасуш де Феррейра делает замену. Микаэл Рубен уходит с поля, а Роша Вашку выходит на его замену.
80'
Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
76'
Порту делает замену. Корона Хесус уходит с поля, а Эрнани Фортеш выходит на его замену.
73'
Оливейра Сержиу получил желтую карточку от судьи
72'
Феллипе Луис получил желтую карточку от судьи
63'
Порту делает замену. Андре Андре уходит с поля, а Пасьенса Гонсало выходит на его замену.
54'
Порту делает замену. Уорис Маджид уходит с поля, а Отавио Эдмилсон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Г О О О О Л - Виейра Мигел бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Capital do Movel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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