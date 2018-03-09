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Стадион:
Брага
3:0
Конец матча
Морейренсе
0'
1:0
14' Гол
Эдуарду Уилсон
19' Желтая карточка
Нето Анжело
25' Желтая карточка
Вукчевич Никола
58' Желтая карточка
Абархоун Мохамед
2:0
64' Гол
Эдуарду Уилсон
3:0
66' Гол
Орта Рикарду
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Брага делает замену. Паулинью Жуан уходит с поля, а Шадаш Бруну выходит на его замену.
74'
Брага делает замену. Вукчевич Никола уходит с поля, а Данило Барбоза выходит на его замену.
67'
Брага делает замену. Эдуарду Уилсон уходит с поля, а Хассан Ахмед VIII выходит на его замену.
67'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!

Описание гола
64'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
51'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Микаэл Андре уходит с поля, а Белькаруи Хишем выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
25'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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