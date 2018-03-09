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Стадион: Брага Мунисипал
3:0
Конец матча
1:0
14' ГолЭдуарду Уилсон
19' Желтая карточкаНето Анжело
25' Желтая карточкаВукчевич Никола
58' Желтая карточкаАбархоун Мохамед
2:0
64' ГолЭдуарду Уилсон
3:0
66' ГолОрта Рикарду
|
14'
1:0
19'
25'
58'
64'
2:0
66'
3:0
67'
Состав команд
36
Виана
Бруно
15
Орта
Андре
21
Орта
Рикарду
18
Жонатан
Луис
90
Семеду
Алфа
91
Нето Анжело
40
Ahmed
Sayed
20
Тоше
Антониу
77
Арсенио
Брага 4-4-2
- Основной состав
- 1 Матеус Лима Вратарь
- 87 Гойяно Марсело Защитник
- 3 Росич Лазар Защитник
- 36 Виана Бруно Защитник
- 4 Жефферсон Насименто Защитник
- 47 Эсгаю Рикарду Полузащитник
- 15 Орта Андре Полузащитник
- 35 Вукчевич Никола Полузащитник
- 21 Орта Рикарду Полузащитник
- 7 Эдуарду Уилсон Нападающий
- 20 Паулинью Жуан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Са Тьягу Вратарь
- 2 Фигейраш Диогу Защитник
- 26 Мартинш Фабиу Полузащитник
- 44 Лукич Андрей Полузащитник
- 10 Шадаш Бруну Полузащитник
- 11 Данило Барбоза Полузащитник
- 9 Хассан Ахмед VIII Нападающий
- Главный тренер: Феррейра Абел
Морейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Жонатан Луис Вратарь
- 4 Сантос Яго Защитник
- 6 Абархоун Мохамед Защитник
- 3 Микаэл Андре Защитник
- 5 Лима Рубен Защитник
- 90 Семеду Алфа Полузащитник
- 91 Нето Анжело Полузащитник
- 40 Ahmed Sayed Полузащитник
- 20 Тоше Антониу Полузащитник
- 77 Арсенио Полузащитник
- 10 Bilel Aouacheria Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Felipe Garcia Вратарь
- 26 Белькаруи Хишем Защитник
- 57 Бруно Алмейда Полузащитник
- 27 Фофана Бубакар Полузащитник
- 23 Рафаэл Коста Полузащитник
- 93 Ousmane Drame Нападающий
- 70 Пенья Роналдо Нападающий
- Главный тренер: Petit
Предыдущие игры
Брага (последние 20 матчей: +13 =1 -6)
- 03.03.2018 Эшторил 0:6 Брага ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 22.02.2018 Брага 1:0 Марсель ЛЕ
- 18.02.2018 Витория Гимарайнш 0:5 Брага ПЛ
- 15.02.2018 Марсель 3:0 Брага ЛЕ
- 10.02.2018 Брага 3:1 Витория Сетубал ПЛ
- 03.02.2018 Порту 3:1 Брага ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 20.01.2018 Портимоненсе 1:2 Брага ПЛ
- 13.01.2018 Брага 1:3 Бенфика ПЛ
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Боавишта 1:3 Брага ПЛ
- 29.12.2017 Брага 2:2 Портимоненсе КЛ
- 22.12.2017 Витория Сетубал 2:1 Брага КЛ
- 16.12.2017 Брага 4:0 Белененсеш ПЛ
- 12.12.2017 Маритиму 1:0 Брага ПЛ
- 07.12.2017 Истанбул Башакшехир 2:1 Брага ЛЕ
- 03.12.2017 Брага 3:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 23.11.2017 Брага 3:1 Хоффенхайм ЛЕ
Морейренсе (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 04.03.2018 Морейренсе 2:0 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 18.02.2018 Морейренсе 0:1 Шавиш ПЛ
- 12.02.2018 Морейренсе 1:2 Эшторил ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 31.01.2018 Морейренсе 0:0 Порту ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 15.01.2018 Морейренсе 2:2 Витория Сетубал ПЛ
- 11.01.2018 Морейренсе 1:2 Порту К
- 07.01.2018 Морейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.12.2017 Морейренсе 3:3 Витория Гимарайнш КЛ
- 18.12.2017 Морейренсе 2:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 13.12.2017 Морейренсе 2:2 Санта-Клара К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Морейренсе 1:1 Маритиму ПЛ
- 25.11.2017 Боавишта 1:0 Морейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Морейренсе 5:2 Фелгейраш 1932 К
- 11.11.2017 Морейренсе 2:1 Фейренсе КЛ
- 04.11.2017 Морейренсе 1:1 Портимоненсе ПЛ
Последние игры между собой
Брага: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Морейренсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
- 23.10.2017 Морейренсе 0:1 Брага Примейра-лига
- 05.05.2017 Морейренсе 2:1 Брага Примейра-лига
- 29.01.2017 Брага 0:1 Морейренсе Кубок лиги
- 22.12.2016 Брага 2:1 Морейренсе Примейра-лига
- 10.04.2016 Брага 1:1 Морейренсе Примейра-лига
- 06.12.2015 Морейренсе 0:0 Брага Примейра-лига
- 30.01.2015 Брага 1:0 Морейренсе Примейра-лига
- 25.08.2014 Морейренсе 0:0 Брага Примейра-лига
- 03.05.2013 Морейренсе 2:3 Брага Примейра-лига
- 06.01.2013 Брага 1:0 Морейренсе Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|25
|21
|4
|0
|68 - 13
|67
|2.
|Бенфика
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|67 - 16
|62
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|25
|18
|5
|2
|49 - 16
|59
|4.
|Брага
|Заявка
|26
|19
|1
|6
|58 - 23
|58
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|31 - 32
|37
|6.
|Шавиш
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|31 - 37
|36
|7.
|Боавишта
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|27 - 35
|33
|8.
|Маритиму
|Заявка
|25
|9
|6
|10
|21 - 35
|33
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|32 - 46
|30
|10.
|Тондела
|Заявка
|25
|8
|4
|13
|29 - 37
|28
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|22 - 34
|28
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|25
|7
|6
|12
|36 - 44
|27
|13.
|Авиш
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|27 - 35
|25
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|27 - 44
|24
|15.
|Фейренсе
|Заявка
|25
|7
|2
|16
|23 - 34
|23
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|26
|5
|7
|14
|20 - 38
|22
|17.
|Эшторил
|Заявка
|25
|6
|3
|16
|23 - 52
|21
|18.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|26 - 46
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Брага делает замену. Паулинью Жуан уходит с поля, а Шадаш Бруну выходит на его замену.
74'
Брага делает замену. Вукчевич Никола уходит с поля, а Данило Барбоза выходит на его замену.
67'
Брага делает замену. Эдуарду Уилсон уходит с поля, а Хассан Ахмед VIII выходит на его замену.
67'
Морейренсе делает замену. Арсенио уходит с поля, а Ousmane Drame выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Орта Рикарду бьет в цель!
64'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
58'
Абархоун Мохамед получил желтую карточку от судьи
51'
Морейренсе делает замену. Нето Анжело уходит с поля, а Бруно Алмейда выходит на его замену.
46'
Морейренсе делает замену. Микаэл Андре уходит с поля, а Белькаруи Хишем выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Вукчевич Никола получил желтую карточку от судьи
19'
Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Эдуарду Уилсон бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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