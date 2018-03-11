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Стадион:
Малатьяспор
0:2
Конец матча
Фенербахче
0'
0:1
35' Гол
Нойштедтер Роман
45' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
90' Желтая карточка
Шахешух Атиф
0:2
90' Гол
Жулиано де Паула
90'+8
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
97'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
97'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
97'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
97'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
96'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Oguz Guctekin
Фол, нарушение
96'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
95'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
95'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
95'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
95'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор подал угловой слева.
95'
Топал Мехмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
95'
Gilberto из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
95'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор разыграл угловой с левого угла.
94'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Потук Алпер сделал результативную передачу.
Описание гола
93'
Г О О О О О О Л - Жулиано де Паула из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
93'
Тактическая замена. Бутаиб Халид уходит с поля и его заменяет Berk Yildiz
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Bugra Cagiran из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
91'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
91'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
91'
Судье надоело, что Шахешух Атиф тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
89'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
89'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
89'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
88'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Потук Алпер из команды Фенербахче в офсайде
85'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Aytac Kara
81'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
81'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Murat Yildirim уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
Фол, нарушение
79'
Мина Артуро нарушает правила. Озбайракли Шенер пострадал
79'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
78'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
78'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Удар от ворот произведет Фенербахче
77'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
76'
Бюйюк Адем выбил мяч подальше от ворот.
76'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Удар от ворот произведет Фенербахче
Угловой
75'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор подал угловой слева.
75'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Бюйюк Адем выбил мяч подальше от ворот.
74'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
74'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
73'
Удар от ворот произведет Фенербахче
73'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мина Артуро
72'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Шебаке Иссам выбил мяч подальше от ворот.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
71'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
70'
Тактическая замена. Дория Матеус уходит с поля и его заменяет Gilberto
70'
Удар от ворот произведет Фенербахче
70'
ШАНС! Aytac Kara нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
69'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
68'
Okechukwu Godson Azubuike на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Бутаиб Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
66'
Aytac Kara из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
Травма, повреждение
65'
Шебаке Иссам возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Удар от ворот произведет Фенербахче
62'
Мина Артуро из команды Малатьяспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
62'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
62'
Бюйюк Адем нанес удар головой, но Демирель Волкан спокойно отбил мяч.
62'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
61'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Фернандао пробил чуть мимо штанги!
61'
Фернандао из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
61'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
61'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
60'
Фернандао из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Нойштедтер Роман получил травму и заменен. Нету Луиш выходит на поле.
Травма, повреждение
57'
Нойштедтер Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Удар от ворот произведет Фенербахче
56'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
55'
Топал Мехмет из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
55'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор подал угловой слева.
Травма, повреждение
54'
Демирель Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
Топал Мехмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
54'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
54'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Дория Матеус из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Murat Yildirim
Фол, нарушение
51'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
51'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
51'
Шебаке Иссам возвращается на поле, всё в порядке.
51'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Шебаке Иссам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Фернандао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
46'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мина Артуро из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
Офсайд
47'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
47'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Bugra Cagiran навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Aytac Kara пострадал.
45'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Плохо сыграл Sadik Ciftpinar - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
44'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Дория Матеус из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Фернандао пострадал.
42'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
40'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
40'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
38'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
38'
Дирар Набиль наказан за толчок Murat Yildirim
Описание гола
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Нойштедтер Роман из команды Фенербахче, забив в пустые ворота!
35'
Головой пробил Топал Мехмет, но голкипер отбил его в поле!
35'
Соуза Жосеф нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
Угловой
34'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
33'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Aytac Kara из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Дирар Набиль оказался на газоне.
Фол, нарушение
32'
Okechukwu Godson Azubuike коснулся мяча рукой.
32'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
32'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
31'
Какой промах! Шкртел Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
31'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
30'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
30'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
30'
Дория Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Удар от ворот произведет Фенербахче
29'
Aytac Kara из команды Малатьяспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
28'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
27'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мина Артуро из команды Малатьяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
25'
Удар от ворот произведет Малатьяспор
Фол, нарушение
24'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Bugra Cagiran из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
23'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
23'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
23'
Мина Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
22'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
21'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор в офсайде
20'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
20'
Топал Мехмет предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой слева.
19'
Мина Артуро нанес удар головой, но Демирель Волкан перевел мяч на угловой!
19'
Жулиано де Паула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
19'
Шкртел Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Офсайд
18'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор в офсайде
Офсайд
17'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Фенербахче
16'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
16'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
16'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Sadik Ciftpinar нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Murat Yildirim пострадал.
14'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
11'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
11'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
11'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Озбир Эртач взял и забрал мяч на выходе
9'
Фернандао из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой слева.
7'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Малатьяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
6'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
6'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой справа.
5'
Хороший удар издали нанес Бутаиб Халид, но отличный сейв сделал Демирель Волкан. Угловой.
Фол, нарушение
4'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Бюйюк Адем
4'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Дирар Набиль наказан за толчок Бюйюк Адем
2'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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