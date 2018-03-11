Стадион: Malatya Stadyumu
0:2
Конец матча
0:1
35' ГолНойштедтер Роман
45' Желтая карточкаНойштедтер Роман
90' Желтая карточкаШахешух Атиф
0:2
90' ГолЖулиано де Паула
Новости после матча
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
97'
97'
97'
97'
96'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
96'
Тактическая замена. Шахешух Атиф уходит с поля и его заменяет Oguz Guctekin
96'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Соуза Жосеф пострадал.
95'
Sadik Ciftpinar из команды Малатьяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
95'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
95'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
95'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
95'
95'
Gilberto из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
95'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор разыграл угловой с левого угла.
94'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
93'
Потук Алпер сделал результативную передачу.
93'
Г О О О О О О Л - Жулиано де Паула из команды Фенербахче с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
93'
Тактическая замена. Бутаиб Халид уходит с поля и его заменяет Berk Yildiz
92'
Судья сигнализирует, что Bugra Cagiran из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Дирар Набиль
91'
[7] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
91'
Судье надоело, что Шахешух Атиф тянет время и он наказал его горчичником
90'
Судья сигнализирует, что Мина Артуро из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
89'
89'
Топал Мехмет из команды Фенербахче делает передачу одноклубнику.
89'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Шахешух Атиф
88'
Судья сигнализирует, что Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Топал Мехмет
88'
88'
87'
86'
Потук Алпер из команды Фенербахче в офсайде
85'
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
81'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Aytac Kara
81'
81'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
81'
80'
Тактическая замена. Murat Yildirim уходит с поля и его заменяет Перейра Мишель
79'
Мина Артуро нарушает правила. Озбайракли Шенер пострадал
79'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
79'
79'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
78'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Топал Мехмет из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
77'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор делает неудачный навес.
76'
Бюйюк Адем выбил мяч подальше от ворот.
76'
75'
75'
75'
75'
Бюйюк Адем выбил мяч подальше от ворот.
74'
74'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает неудачный навес.
73'
73'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Мина Артуро
72'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Шебаке Иссам выбил мяч подальше от ворот.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
71'
Тактическая замена. Фернандао уходит с поля и его заменяет Потук Алпер
70'
Тактическая замена. Дория Матеус уходит с поля и его заменяет Gilberto
70'
70'
ШАНС! Aytac Kara нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Okechukwu Godson Azubuike на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
67'
67'
Бутаиб Халид нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
66'
Шахешух Атиф из команды Фенербахче пробил со штрафного, но очень мимо цели.
66'
Aytac Kara из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
65'
Шебаке Иссам возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Мина Артуро из команды Малатьяспор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
62'
62'
Бюйюк Адем нанес удар головой, но Демирель Волкан спокойно отбил мяч.
62'
61'
ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Фернандао пробил чуть мимо штанги!
61'
Фернандао из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
61'
Нету Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
60'
Фернандао из команды Фенербахче наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Нойштедтер Роман получил травму и заменен. Нету Луиш выходит на поле.
57'
Нойштедтер Роман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
56'
56'
55'
Топал Мехмет из команды Фенербахче хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
54'
Демирель Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
54'
54'
Калдырым Хассан Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Дория Матеус из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Murat Yildirim
51'
Murat Yildirim из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
51'
51'
51'
Шебаке Иссам возвращается на поле, всё в порядке.
51'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Шебаке Иссам получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Фернандао выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
47'
Мина Артуро из команды Малатьяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
47'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
47'
47'
Игроки ФК "Фенербахче" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Bugra Cagiran навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Нойштедтер Роман получил желтую карточку от судьи
46'
Нойштедтер Роман из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Aytac Kara пострадал.
45'
Жулиано де Паула нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Плохо сыграл Sadik Ciftpinar - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
44'
44'
44'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
43'
Дория Матеус из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Фернандао пострадал.
42'
42'
42'
41'
40'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
40'
Okechukwu Godson Azubuike из команды Малатьяспор отправил кросс в штрафную...
40'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Топал Мехмет на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Дирар Набиль наказан за толчок Murat Yildirim
35'
ГОЛ! Легко закончил атаку Нойштедтер Роман из команды Фенербахче, забив в пустые ворота!
35'
Головой пробил Топал Мехмет, но голкипер отбил его в поле!
35'
Соуза Жосеф нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
34'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче разыграл угловой с правого угла.
33'
Мина Артуро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Калдырым Хассан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Aytac Kara из команды Малатьяспор играет слишком грубо. Дирар Набиль оказался на газоне.
32'
Okechukwu Godson Azubuike коснулся мяча рукой.
32'
32'
31'
31'
Какой промах! Шкртел Мартин имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
31'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
30'
Дория Матеус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
30'
Дория Матеус нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Aytac Kara из команды Малатьяспор пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Судья сигнализирует, что Соуза Жосеф из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Бюйюк Адем
28'
28'
27'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Топал Мехмет пострадал.
27'
26'
26'
Мина Артуро из команды Малатьяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
25'
24'
Бутаиб Халид из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Озбайракли Шенер пострадал.
23'
Судья сигнализирует, что Bugra Cagiran из команды Малатьяспор поставил подножку. Пострадал Озбайракли Шенер
23'
23'
23'
22'
22'
Шебаке Иссам из команды Малатьяспор опасно и грубо сыграл. Шахешух Атиф пострадал.
22'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
21'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор в офсайде
20'
20'
20'
20'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор делает передачу одноклубнику.
20'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой слева.
19'
Мина Артуро нанес удар головой, но Демирель Волкан перевел мяч на угловой!
19'
Жулиано де Паула выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
19'
18'
Бюйюк Адем из команды Малатьяспор в офсайде
17'
Фернандао из команды Фенербахче в офсайде
16'
16'
Бюйюк Адем не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
16'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
15'
Sadik Ciftpinar нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Топал Мехмет из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Murat Yildirim пострадал.
14'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
12'
11'
11'
11'
Sadik Ciftpinar выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
11'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
10'
10'
9'
Фернандао из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
8'
Калдырым Хассан Али выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Aytac Kara из команды Малатьяспор подал угловой слева.
7'
Bugra Cagiran из команды Малатьяспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
6'
6'
6'
6'
Шахешух Атиф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Хороший удар издали нанес Бутаиб Халид, но отличный сейв сделал Демирель Волкан. Угловой.
4'
Нойштедтер Роман наказан за толчок Бюйюк Адем
4'
Соуза Жосеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Aytac Kara навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Дирар Набиль наказан за толчок Бюйюк Адем
2'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Malatya Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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