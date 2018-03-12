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Стадион:
Акхисар Беледиеспор
1:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
0:1
45' Гол
Йокушлу Окай
57' Желтая карточка
Минейро Сержиньо
74' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
82' Желтая карточка
Куцка Юрай
0:2
83' Гол
Йилмаз Бурак
0:3
85' Гол
Н'Дойе Даме
85' Желтая карточка
Османпаша Джанер
90' Вторая желтая карточка
Минейро Сержиньо
1:3
90' Гол
Айдогду Сонер
90' Желтая карточка
Селезнёв Евгений
90'+4
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Желтая карточка
95'
Рефери не любит споров - именно за это Селезнёв Евгений сейчас получил желтую
Описание гола
93'
Г О О О О Л - Айдогду Сонер забивает!
93'
Кыврак Онур ошибается в защите.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

Офсайд
92'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
92'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
92'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
91'
Минейро Сержиньо получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
91'
Безумный фол. Минейро Сержиньо грубо играет против соперника. Пострадал Йилмаз Бурак
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
Офсайд
89'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
89'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
89'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Отличные скиллы показывает Селезнёв Евгений, обводя своих соперников
89'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
88'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Онази Оджени мяча так и не получил
Угловой
87'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
86'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Желтая карточка
85'
Рефери не любит споров - именно за это Османпаша Джанер сейчас получил желтую
85'
Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
85'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
83'
Шахан Олджай сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
83'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Желтая карточка
82'
Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Куцка Юрай нырнул в штрафной. Спорно!
82'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
81'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
81'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
80'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
79'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
79'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
78'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
78'
Адын Олкан нанес удар головой, но Кыврак Онур перевел мяч на угловой!
78'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
76'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
76'
Какой промах! Сиссоко Абдулвхаид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
76'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
76'
Адын Олкан мяч отрикошетил от ворот
75'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
74'
Рефери не любит споров - именно за это Йилмаз Бурак сейчас получил желтую
Офсайд
72'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
72'
Какой промах! Новак Филип имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
72'
Лукач Милан отбил мяч на угловой после удара Соса Хосе из штрафной площади.
72'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
70'
Тактическая замена. Ларссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Адын Олкан
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
68'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Отличные скиллы показывает Челик Мугдат, обводя своих соперников
67'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
66'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Османпаша Джанер
65'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
65'
Ларссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
65'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
65'
Кыса Билал мяч отрикошетил от ворот
65'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Акхизар Беледье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
64'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
64'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
63'
Отличный пас сделал Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Муянги Биа Джеффри выходит на поле.
Травма, повреждение
63'
Акхизар Беледье остается без одного игрока, потому что Юмлу Мустафа уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
Травма, повреждение
62'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Новак Филип
Фол, нарушение
61'
Новак Филип наказан за толчок Челик Мугдат
60'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
59'
Кыса Билал не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
57'
Минейро Сержиньо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
57'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кыса Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Кыса Билал
56'
Селезнёв Евгений пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
55'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
54'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
53'
Ларссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
53'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
52'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
51'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
51'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
51'
Кыса Билал мяч отрикошетил от ворот
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье.
50'
Онази Оджени разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ларссон Даниэль
48'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
48'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
47'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Атасевен Эрай уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Описание гола
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йокушлу Окай из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
47'
Язиджи Юсуф сделал результативную передачу.
Угловой
46'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
46'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
45'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье в офсайде
45'
Онази Оджени из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Куцка Юрай пробует нанести удар издали, но Лукач Милан держит все под контролем
44'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Соса Хосе разрезает оборону соперника отличным пасом
Травма, повреждение
43'
Ларссон Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
42'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
41'
Ларссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
38'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
37'
Юмлу Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Юмлу Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
35'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ларссон Даниэль мяча так и не получил
35'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
34'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
33'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
30'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
30'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
30'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
29'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Язиджи Юсуф!
29'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
28'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
27'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Игрок из команды Акхизар Беледье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
25'
Селезнёв Евгений наказан за толчок Йокушлу Окай
24'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Атасевен Эрай
23'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
20'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
20'
Игрок клуба "Трабзонспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиссоко Абдулвхаид мяча так и не получил
16'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
14'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Соса Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Ларссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
Фол, нарушение
7'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
6'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
3'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
3'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
2'
Соса Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Шахан Олджай
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Удар от ворот произведет Трабзонспор
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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