Стадион: Spor Toto Akhisar Stadyumu
1:3
Конец матча
0:1
45' ГолЙокушлу Окай
57' Желтая карточкаМинейро Сержиньо
74' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
82' Желтая карточкаКуцка Юрай
0:2
83' ГолЙилмаз Бурак
0:3
85' ГолН'Дойе Даме
85' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
90' Вторая желтая карточкаМинейро Сержиньо
1:3
90' ГолАйдогду Сонер
90' Желтая карточкаСелезнёв Евгений
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Рефери не любит споров - именно за это Селезнёв Евгений сейчас получил желтую
93'
Г О О О О Л - Айдогду Сонер забивает!
93'
Кыврак Онур ошибается в защите.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
92'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
92'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
92'
Шанс! Родальега Уго из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
92'
92'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Тактическая замена. Куцка Юрай уходит с поля и его заменяет Batuhan Artarslan
91'
Минейро Сержиньо получает вторую желтую карточку. Удаление.
91'
Безумный фол. Минейро Сержиньо грубо играет против соперника. Пострадал Йилмаз Бурак
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Османпаша Джанер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
89'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор в офсайде
89'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Отличные скиллы показывает Селезнёв Евгений, обводя своих соперников
89'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
88'
Родальега Уго из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Онази Оджени мяча так и не получил
87'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
87'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
86'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
Рефери не любит споров - именно за это Османпаша Джанер сейчас получил желтую
85'
Йилмаз Бурак сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Н'Дойе Даме классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
85'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
83'
Шахан Олджай сделал результативную передачу.
83'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак изменил счет на табло!
83'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
82'
Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи
82'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Куцка Юрай нырнул в штрафной. Спорно!
82'
Н'Дойе Даме из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
82'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
82'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
81'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
81'
81'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
80'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
80'
Судья сигнализирует, что Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
79'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
79'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Н'Дойе Даме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой слева.
78'
Демирок Угур предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
78'
Адын Олкан нанес удар головой, но Кыврак Онур перевел мяч на угловой!
78'
77'
Тактическая замена. Язиджи Юсуф уходит с поля и его заменяет Н'Дойе Даме
76'
76'
Какой промах! Сиссоко Абдулвхаид имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
76'
Адын Олкан из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
76'
Адын Олкан мяч отрикошетил от ворот
75'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Рефери не любит споров - именно за это Йилмаз Бурак сейчас получил желтую
72'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье в офсайде
72'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
72'
Какой промах! Новак Филип имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
72'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой справа.
72'
Лукач Милан отбил мяч на угловой после удара Соса Хосе из штрафной площади.
72'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
70'
Тактическая замена. Ларссон Даниэль уходит с поля и его заменяет Адын Олкан
70'
Судья сигнализирует, что Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
68'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
67'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Отличные скиллы показывает Челик Мугдат, обводя своих соперников
67'
Муянги Биа Джеффри из команды Акхизар Беледье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
66'
Йилмаз Бурак наказан за толчок Османпаша Джанер
65'
65'
Ларссон Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
65'
Йилмаз Бурак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Кыса Билал мяч отрикошетил от ворот
65'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок из команды Акхизар Беледье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
64'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
64'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
64'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
63'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
63'
Отличный пас сделал Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
63'
Юмлу Мустафа получил травму и заменен. Муянги Биа Джеффри выходит на поле.
63'
Акхизар Беледье остается без одного игрока, потому что Юмлу Мустафа уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
62'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Новак Филип
61'
Новак Филип наказан за толчок Челик Мугдат
60'
59'
Кыса Билал не смог попасть в створ ударом издали
57'
Минейро Сержиньо получил желтую карточку от судьи
57'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье играет слишком грубо. Йокушлу Окай оказался на газоне.
57'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кыса Билал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Кыса Билал
56'
Селезнёв Евгений пробил головой, вратарь справился с ударом.
56'
Байрам Омер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Байрам Омер
55'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
55'
Новак Филип из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
54'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Соса Хосе
53'
Ларссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
53'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье делает пас партнеру.
52'
51'
Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
51'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье подал угловой справа.
51'
Кыса Билал мяч отрикошетил от ворот
51'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье.
50'
Онази Оджени разрезает оборону соперника отличным пасом
50'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Йокушлу Окай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Ларссон Даниэль
48'
Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
48'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
Перейра Жоау предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
47'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
47'
Кыса Билал из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Атасевен Эрай уходит с поля и его заменяет Кыса Билал
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йокушлу Окай из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
47'
Язиджи Юсуф сделал результативную передачу.
46'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
46'
Юмлу Мустафа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
45'
Ларссон Даниэль из команды Акхизар Беледье в офсайде
45'
Онази Оджени из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
44'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Куцка Юрай пробует нанести удар издали, но Лукач Милан держит все под контролем
44'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Соса Хосе разрезает оборону соперника отличным пасом
43'
Ларссон Даниэль возвращается на поле, всё в порядке.
42'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
42'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Даниэль получил травму и медбригада забирает его с поля.
41'
Ларссон Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Соса Хосе из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Айдогду Сонер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Судья сигнализирует, что Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
38'
Байрам Омер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Трабзонспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
37'
Юмлу Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Юмлу Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Юмлу Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Байрам Омер из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Ларссон Даниэль мяча так и не получил
35'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
34'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
34'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
34'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
33'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Соса Хосе из команды Трабзонспор навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье опасно и грубо сыграл. Йокушлу Окай пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Акхизар Беледье
30'
Шанс! Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор пробил головой, но мимо
30'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает отличный кросс...
30'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Соса Хосе из команды Трабзонспор подал угловой справа.
29'
Вратарь сумел перевести мяч на угловой после удара через себя. Бил Язиджи Юсуф!
29'
Соса Хосе из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
28'
Судья сигнализирует, что Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Перейра Жоау
28'
Соса Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
Йокушлу Окай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Игрок из команды Акхизар Беледье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Селезнёв Евгений наказан за толчок Йокушлу Окай
24'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Судья сигнализирует, что Новак Филип из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Атасевен Эрай
23'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
22'
21'
Лукач Милан взял и забрал мяч на выходе
20'
Перейра Жоау из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Сиссоко Абдулвхаид мяча так и не получил
16'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
15'
Айдогду Сонер из команды Акхизар Беледье отправил кросс в штрафную...
14'
Челик Мугдат из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Атасевен Эрай из команды Акхизар Беледье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
12'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Соса Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Ларссон Даниэль пробует нанести удар издали, но Кыврак Онур держит все под контролем
7'
Йилмаз Бурак коснулся мяча рукой.
7'
Судья сигнализирует, что Селезнёв Евгений из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
6'
Минейро Сержиньо из команды Акхизар Беледье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
3'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор в офсайде
3'
Игрок клуба "Акхизар Беледье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор в офсайде
2'
2'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизар Беледье поставил подножку. Пострадал Шахан Олджай
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Трабзонспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spor Toto Akhisar Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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