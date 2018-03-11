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Стадион:
Гёзтепе
2:1
Конец матча
Антальяспор
0'
19' Желтая карточка
Поко Андре
36' Желтая карточка
Венкёр Вильям
1:0
36' Гол
Ба Демба
42' Желтая карточка
Selcuk Sahin II
53' Желтая карточка
Озмерт Хакан
63' Желтая карточка
Анжело Диего
66' Желтая карточка
Айтач Сакыб
70' Желтая карточка
Гюрал Эмре
2:0
74' Гол
Ба Демба
76' Желтая карточка
Ротман Райко
2:1
80' Гол
Дукара Сулейман
89' Красная карточка
Челюстка Ондржей
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гёзтепе делает замену. Поко Андре уходит с поля, а Швехлен Лео выходит на его замену.
89'
УДАЛЕНИЕ! - Челюстка Ондржей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Антальяспор делает замену. Озмерт Хакан уходит с поля, а Алпсой Харун выходит на его замену.
84'
Гёзтепе делает замену. Гуффран Йоан уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!

78'
Антальяспор делает замену. Джуру Йохан уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
72'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Евтович Милан выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Айтач Сакыб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Анжело Диего получил желтую карточку от судьи
60'
Гёзтепе делает замену. Селчук Шахин уходит с поля, а Ротман Райко выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Селчук Шахин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Венкёр Вильям получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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