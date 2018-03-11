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Стадион: Доганлар
2:1
Конец матча
19' Желтая карточкаПоко Андре
36' Желтая карточкаВенкёр Вильям
1:0
36' ГолБа Демба
42' Желтая карточкаSelcuk Sahin II
53' Желтая карточкаОзмерт Хакан
63' Желтая карточкаАнжело Диего
66' Желтая карточкаАйтач Сакыб
70' Желтая карточкаГюрал Эмре
2:0
74' ГолБа Демба
76' Желтая карточкаРотман Райко
2:1
80' ГолДукара Сулейман
89' Красная карточкаЧелюстка Ондржей
|
19'
36'
36'
1:0
42'
53'
63'
66'
70'
74'
2:0
76'
80'
2:1
89'
Состав команд
Гёзтепе
- Основной состав
- 13 Бету Антониу Вратарь
- 44 Каду Рикардо II Защитник
- 3 Траоре Адама IV Защитник
- 22 Кайхан Танжу Защитник
- 8 Каштру Андре Полузащитник
- 7 Акбунар Халиль Полузащитник
- 15 Поко Андре Полузащитник
- 94 Гуффран Йоан Нападающий
- 19 Ба Демба Нападающий
- 21 Selcuk Sahin II
- 25 Wallace I
- Запасные игроки
- 23 Гювенч Гюнай Вратарь
- 33 Косанович Милош Защитник
- 5 Швехлен Лео Защитник
- 32 Кылыч Доганай Полузащитник
- 75 Бингол Тайфур Полузащитник
- 67 Дурмуш Мухаммед Полузащитник
- 6 Ротман Райко Полузащитник
- 9 Гилас Набиль Нападающий
- 60 Kerem Kesgin
- 26 Erol Sepil
- Главный тренер: Туна Тамер
Антальяспор
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 23 Айтач Сакыб Полузащитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- 63 Кадах Дениз Нападающий
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 1 Озенч Озан Вратарь
- 20 Чико Луис Защитник
- 5 Челик Юсуф Защитник
- 70 Низам Муса Защитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 26 Евтович Милан Нападающий
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Гёзтепе (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.03.2018 Истанбул Башакшехир 2:0 Гёзтепе С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 19.02.2018 Генчлербирлиги 3:0 Гёзтепе С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 05.02.2018 Трабзонспор 0:0 Гёзтепе С
- 27.01.2018 Гёзтепе 1:1 Кайсериспор С
- 20.01.2018 Фенербахче 2:1 Гёзтепе С
- 12.01.2018 Гёзтепе 0:0 Аданаспор ТМК
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 06.01.2018 Гёзтепе 2:3 Истанбулспор ТМК
- 24.12.2017 Галатасарай 3:1 Гёзтепе С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 09.12.2017 Малатьяспор 2:3 Гёзтепе С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 25.11.2017 Гёзтепе 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
- 11.11.2017 Гёзтепе 2:0 Манисаспор ТМК
- 05.11.2017 Гёзтепе 1:3 Бешикташ С
- 27.10.2017 Касымпаша 3:1 Гёзтепе С
- 20.10.2017 Гёзтепе 3:3 Аланьяспор С
Антальяспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор С
- 29.10.2017 Бурсаспор 4:0 Антальяспор С
- 24.10.2017 Этимесгут 0:1 Антальяспор К
Последние игры между собой
Гёзтепе: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Антальяспор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 14.10.2017 Антальяспор 1:3 Гёзтепе Суперлига
Гёзтепе
Антальяспор
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|0:1 Заявка
|25
|16
|2
|7
|59 - 28
|50
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|25
|13
|8
|4
|49 - 30
|47
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|25
|11
|8
|6
|36 - 30
|41
|6.
|Гёзтепе
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|38 - 38
|39
|7.
|Сивасспор
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 37
|38
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|28 - 31
|34
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|39 - 43
|31
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 35
|30
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|40 - 46
|27
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|30 - 38
|26
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|28 - 45
|25
|16.
|Коньяспор
|1:0 Заявка
|25
|6
|6
|13
|24 - 34
|24
|17.
|Османлыспор
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|34 - 45
|24
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|25
|3
|3
|19
|18 - 57
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гёзтепе делает замену. Поко Андре уходит с поля, а Швехлен Лео выходит на его замену.
89'
УДАЛЕНИЕ! - Челюстка Ондржей увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Антальяспор делает замену. Озмерт Хакан уходит с поля, а Алпсой Харун выходит на его замену.
84'
Гёзтепе делает замену. Гуффран Йоан уходит с поля, а Бингол Тайфур выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Дукара Сулейман бьет в цель!
78'
Антальяспор делает замену. Джуру Йохан уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
76'
Ротман Райко получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
72'
Антальяспор делает замену. Гюрал Эмре уходит с поля, а Евтович Милан выходит на его замену.
70'
Гюрал Эмре получил желтую карточку от судьи
66'
Айтач Сакыб получил желтую карточку от судьи
63'
Анжело Диего получил желтую карточку от судьи
60'
Гёзтепе делает замену. Селчук Шахин уходит с поля, а Ротман Райко выходит на его замену.
53'
Озмерт Хакан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Селчук Шахин получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Ба Демба бьет в цель!
36'
Венкёр Вильям получил желтую карточку от судьи
19'
Поко Андре получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bornova Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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