Стадион: Тюрк Телеком Арена
2:1
Конец матча
0:1
2' ГолМоке Вильфрид
5' Желтая карточкаОзторун Ферхат
20' Желтая карточкаАй Селим
0:1
21' Не забитый пенальтиГомис Бафетимби
40' Желтая карточкаМариано Феррейра
56' Желтая карточкаМуслера Фернандо
58' Желтая карточкаЙонссон Йенс
61' Желтая карточкаАзиз Сердар
1:1
69' ГолГомис Бафетимби
74' Желтая карточкаБеланда Юнес
82' Желтая карточкаБурабья Мехди
86' Желтая карточкаКырынтылы Серкан
2:1
86' ГолГюмюш Синан
90' Желтая карточкаЯхович Адис
Второй тайм
95'
Рефери не любит споров - именно за это Яхович Адис сейчас получил желтую
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 42587 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
95'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.
94'
Майкон Перейра из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
93'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
Яхович Адис из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Фофана Морике не смог попасть в створ ударом издали
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Скубич Нейц не смог попасть в створ ударом издали
90'
89'
Яхович Адис из команды Коньяспор в офсайде
88'
88'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
86'
Нагатомо Юто сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Гюмюш Синан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
86'
86'
86'
Судье надоело, что Кырынтылы Серкан тянет время и он наказал его горчичником
85'
85'
Майкон Перейра из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
84'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Чалык Ахмет
84'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор играет слишком грубо. Инан Селчук оказался на газоне.
83'
83'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
83'
Гюмюш Синан нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Судья подбегает и показывает Бурабья Мехди из команды Коньяспор отложенную желтую карточку за фол.
82'
82'
82'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
81'
Нагатомо Юто наказан за толчок Йонссон Йенс
81'
81'
79'
79'
Фегули Софьян мяч отрикошетил от ворот
78'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ай Селим пострадал.
78'
76'
75'
Тактическая замена. Милошевич Дени уходит с поля и его заменяет Фындыклы Волкан
74'
Беланда Юнес получил желтую карточку от судьи
74'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
73'
Как он промахнулся? Беланда Юнес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Инан Селчук наказан за толчок Милошевич Дени
71'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
71'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Гюмюш Синан сделал результативную передачу.
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
69'
69'
67'
66'
Тактическая замена. Это'О Самюэль уходит с поля и его заменяет Яхович Адис
66'
Судья сигнализирует, что Фофана Морике из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Линнес Мартин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
63'
Гомис Бафетимби нанес удар, мяч был парирован, но Кырынтылы Серкан не удержал его в руках.
63'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
61'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
61'
Рефери не любит споров - именно за это Азиз Сердар сейчас получил желтую
60'
60'
60'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
58'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
58'
Опасность предотвращена - Линнес Мартин из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
58'
Фофана Морике из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
58'
57'
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
57'
Шен Волкан получил травму и заменен. Шахинер Омер Али выходит на поле.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Рефери не любит споров - именно за это Муслера Фернандо сейчас получил желтую
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
Нагатомо Юто нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
55'
Шен Волкан коснулся мяча рукой.
54'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шен Волкан
52'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
52'
52'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
52'
52'
51'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Это'О Самюэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Судья сигнализирует, что Бурабья Мехди из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
49'
Беланда Юнес наказан за толчок Шен Волкан
49'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
48'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай играет слишком грубо. Шен Волкан оказался на газоне.
47'
46'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Мариано Феррейра уходит с поля и его заменяет Линнес Мартин
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
50'
Плохо сыграл Мариано Феррейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Фофана Морике из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
50'
50'
ШАНС! Гомис Бафетимби нанес удар с лета, но не попал по воротам!
49'
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Майкон Перейра и попал в каркас ворот!
49'
49'
49'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
48'
Милошевич Дени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Шен Волкан из команды Коньяспор играет слишком грубо. Фегули Софьян оказался на газоне.
47'
47'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
После дальнего удара, который нанес Инан Селчук мяч отбит вратарем
45'
Нагатомо Юто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
45'
44'
Шен Волкан нанес удар, мяч был парирован, но Муслера Фернандо не удержал его в руках.
44'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
42'
Шен Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
42'
Должен был быть гол! Фегули Софьян имел отличный шанс, но Кырынтылы Серкан не дал голу состоятся!
40'
40'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
40'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Йонссон Йенс заработал фол
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
38'
37'
37'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
35'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Это'О Самюэль из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Азиз Сердар из команды Галатасарай играет слишком грубо. Это'О Самюэль оказался на газоне.
33'
32'
32'
32'
32'
Майкон Перейра из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
31'
31'
Майкон Перейра нанес удар головой, но Кырынтылы Серкан перевел мяч на угловой!
31'
31'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
29'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
29'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
28'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
28'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
27'
Шен Волкан возвращается на поле, всё в порядке.
27'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Шен Волкан получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
Шен Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кырынтылы Серкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
24'
Бурабья Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
Родригес Гарри II не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
Это'О Самюэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
21'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гомис Бафетимби из команды Галатасарай пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
20'
Ай Селим получает желтую карточку за игру рукой
20'
19'
19'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
18'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор играет слишком грубо. Инан Селчук оказался на газоне.
17'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Милошевич Дени
16'
Бурабья Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Озторун Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
13'
13'
Это'О Самюэль из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Шен Волкан из команды Коньяспор делает пас партнеру.
12'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Фофана Морике
10'
Нагатомо Юто нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
9'
9'
9'
9'
9'
9'
9'
8'
8'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
7'
7'
6'
Майкон Перейра отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
5'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
5'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
5'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
5'
4'
4'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
2'
Шен Волкан сделал результативную передачу.
2'
Г О О О О О О Л - Моке Вильфрид из команды Коньяспор с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
2'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
1'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Коньяспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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