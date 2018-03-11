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Стадион:
Галатасарай
2:1
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
2' Гол
Моке Вильфрид
5' Желтая карточка
Озторун Ферхат
20' Желтая карточка
Ай Селим
0:1
21' Не забитый пенальти
Гомис Бафетимби
40' Желтая карточка
Мариано Феррейра
56' Желтая карточка
Муслера Фернандо
58' Желтая карточка
Йонссон Йенс
61' Желтая карточка
Азиз Сердар
1:1
69' Гол
Гомис Бафетимби
74' Желтая карточка
Беланда Юнес
82' Желтая карточка
Бурабья Мехди
86' Желтая карточка
Кырынтылы Серкан
2:1
86' Гол
Гюмюш Синан
90' Желтая карточка
Яхович Адис
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
95'
Рефери не любит споров - именно за это Яхович Адис сейчас получил желтую
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 42587 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
95'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
95'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор подал угловой справа.

94'
Майкон Перейра из команды Галатасарай хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
94'
Шахинер Омер Али из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
93'
Яхович Адис нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
93'
Яхович Адис из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Галатасарай
91'
Фофана Морике не смог попасть в створ ударом издали
91'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Галатасарай
90'
Скубич Нейц не смог попасть в створ ударом издали
90'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
89'
Яхович Адис из команды Коньяспор в офсайде
88'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Скубич Нейц из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
86'
Нагатомо Юто сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Гюмюш Синан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
86'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
86'
Судье надоело, что Кырынтылы Серкан тянет время и он наказал его горчичником
85'
Удар от ворот произведет Коньяспор
85'
Майкон Перейра из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
85'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
84'
Тактическая замена. Фегули Софьян уходит с поля и его заменяет Чалык Ахмет
Фол, нарушение
84'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор играет слишком грубо. Инан Селчук оказался на газоне.
83'
Удар от ворот произведет Коньяспор
83'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
83'
Гюмюш Синан нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
82'
Судья подбегает и показывает Бурабья Мехди из команды Коньяспор отложенную желтую карточку за фол.
82'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
81'
Нагатомо Юто наказан за толчок Йонссон Йенс
81'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
79'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
79'
Фегули Софьян мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
78'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ай Селим пострадал.
78'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Милошевич Дени уходит с поля и его заменяет Фындыклы Волкан
Желтая карточка
74'
Беланда Юнес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
73'
Как он промахнулся? Беланда Юнес имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Фол, нарушение
72'
Инан Селчук наказан за толчок Милошевич Дени
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Йонссон Йенс из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Инан Селчук
71'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
69'
Гюмюш Синан сделал результативную передачу.
Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомис Бафетимби из клуба "Галатасарай" отправил мяч головой в ворота.
69'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Это'О Самюэль уходит с поля и его заменяет Яхович Адис
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Фофана Морике из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Линнес Мартин
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Гомис Бафетимби нанес удар, мяч был парирован, но Кырынтылы Серкан не удержал его в руках.
63'
Фофана Морике из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Удар от ворот произведет Коньяспор
62'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
61'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
61'
Озторун Ферхат из команды Коньяспор подал угловой справа.
Желтая карточка
61'
Рефери не любит споров - именно за это Азиз Сердар сейчас получил желтую
60'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
60'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
58'
Йонссон Йенс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Гюмюш Синан пострадал.
58'
Опасность предотвращена - Линнес Мартин из команды Галатасарай вступил в отбор удачно
58'
Фофана Морике из команды Коньяспор идет с мячом вперед на обострение...
58'
Кырынтылы Серкан взял и забрал мяч на выходе
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай разыграл угловой с левого угла.
57'
Шен Волкан получил травму и заменен. Шахинер Омер Али выходит на поле.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
56'
Рефери не любит споров - именно за это Муслера Фернандо сейчас получил желтую
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Нагатомо Юто нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Фол, нарушение
55'
Шен Волкан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Шен Волкан
Офсайд
52'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
52'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
52'
Линнес Мартин из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Это'О Самюэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Бурабья Мехди из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Гомис Бафетимби
Фол, нарушение
49'
Беланда Юнес наказан за толчок Шен Волкан
Фол, нарушение
49'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
Фол, нарушение
48'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай играет слишком грубо. Шен Волкан оказался на газоне.
47'
Родригес Гарри II нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Донк Райан уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Мариано Феррейра уходит с поля и его заменяет Линнес Мартин
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
50'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
50'
Плохо сыграл Мариано Феррейра - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
50'
Фофана Морике из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Коньяспор
50'
ШАНС! Гомис Бафетимби нанес удар с лета, но не попал по воротам!
49'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
49'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Майкон Перейра и попал в каркас ворот!
49'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
49'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу одноклубнику.
48'
Милошевич Дени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Шен Волкан из команды Коньяспор играет слишком грубо. Фегули Софьян оказался на газоне.
47'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[4] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Галатасарай
46'
После дальнего удара, который нанес Инан Селчук мяч отбит вратарем
45'
Нагатомо Юто нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
45'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
44'
Шен Волкан нанес удар, мяч был парирован, но Муслера Фернандо не удержал его в руках.
44'
Игроки ФК "Коньяспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Удар от ворот произведет Коньяспор
Травма, повреждение
42'
Шен Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Инан Селчук не смог попасть в створ ударом издали
42'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
42'
Должен был быть гол! Фегули Софьян имел отличный шанс, но Кырынтылы Серкан не дал голу состоятся!
40'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
40'
Мариано Феррейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Йонссон Йенс заработал фол
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
39'
Донк Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Коньяспор
Угловой
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай пробил головой, и мяч после рикошета оказался в воротах.
38'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Моке Вильфрид из команды Коньяспор хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Игрок из команды Коньяспор делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Шен Волкан из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
34'
Это'О Самюэль из команды Коньяспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
33'
Азиз Сердар из команды Галатасарай играет слишком грубо. Это'О Самюэль оказался на газоне.
33'
Игрок клуба "Коньяспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Коньяспор
32'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
32'
Майкон Перейра из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
31'
Майкон Перейра нанес удар головой, но Кырынтылы Серкан перевел мяч на угловой!
Угловой
31'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
31'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
29'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
28'
Йонссон Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
27'
Шен Волкан возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Удар от ворот произведет Коньяспор
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Ох, нехорошо это выглядит. Шен Волкан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
25'
Шен Волкан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Кырынтылы Серкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
24'
Бурабья Мехди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
23'
Удар от ворот произведет Коньяспор
23'
Родригес Гарри II не смог попасть в створ ударом издали
21'
Удар от ворот произведет Коньяспор
21'
Это'О Самюэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
Описание гола
21'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Гомис Бафетимби из команды Галатасарай пробил пенальти, но мяч отбит вратарем из самого угла.
Желтая карточка
20'
Ай Селим получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
20'
ПЕНАЛЬТИ! - Ай Селим играет рукой в штрафной! Ай Селим вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
19'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
19'
Беланда Юнес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
Фол, нарушение
18'
Бурабья Мехди из команды Коньяспор играет слишком грубо. Инан Селчук оказался на газоне.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Милошевич Дени
16'
Бурабья Мехди нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Озторун Ферхат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
14'
Удар от ворот произведет Коньяспор
13'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
13'
Это'О Самюэль из команды Коньяспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Шен Волкан из команды Коньяспор делает пас партнеру.
12'
Йонссон Йенс из команды Коньяспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Беланда Юнес из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Фофана Морике
10'
Нагатомо Юто нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
9'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Моке Вильфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает пас партнеру.
9'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
9'
Ай Селим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
8'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
7'
Шен Волкан из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Майкон Перейра отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Желтая карточка
5'
Озторун Ферхат получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Озторун Ферхат из команды Коньяспор поставил подножку. Пострадал Беланда Юнес
5'
Игроки ФК "Галатасарай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
5'
Шен Волкан из команды Коньяспор отправил кросс в штрафную...
Угловой
4'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
4'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
3'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай в офсайде
2'
Шен Волкан сделал результативную передачу.
Описание гола
2'
Г О О О О О О Л - Моке Вильфрид из команды Коньяспор с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Азиз Сердар из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Бурабья Мехди
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Родригес Гарри II из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Скубич Нейц
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Коньяспор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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