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Стадион: Еникент АСАШ
2:1
Конец матча
1:0
17' ГолУмар Амину
2:0
43' ГолРегаттен Адриен
43' Желтая карточкаШеху Абдуллахи
2:1
48' ГолЭкоко Жирес
54' Желтая карточкаГюлселам Джейхун
56' Желтая карточкаПинту Тьягу
83' Желтая карточкаРегаттен Адриен
87' Желтая карточкаГрозав Георге-Теодор
89' Желтая карточкаБаталья Пабло
90' Желтая карточкаГювен Мехмет
|
17'
1:0
43'
2:0
43'
48'
2:1
54'
56'
83'
89'
90'
Состав команд
Османлыспор
- Основной состав
- 1 Карчемарскас Жидрунас Вратарь
- 66 Payam Sadeghian Защитник
- 33 Байыр Мухаммед Защитник
- 54 Гюлселам Джейхун Защитник
- 55 Айхан Ялчын Защитник
- 67 Tortol Lumanza Lembi Полузащитник
- 79 Караер Аныл Полузащитник
- 23 Батдал Мехмет Нападающий
- 50 Умар Амину Нападающий
- 17 Регаттен Адриен Нападающий
- 15 Пинту Тьягу Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Тюркаслан Ахмет Вратарь
- 61 Чюрюксу Нуман Защитник
- 14 Махсо Андреас Защитник
- 6 Гювен Мехмет Полузащитник
- 30 Озчал Фуркан Полузащитник
- 7 Гюрлер Сердар Полузащитник
- 19 Чикалеши Сокол Нападающий
- 26 Ali Eren Iyican
- Главный тренер: Irfan Buz
Бурсаспор
- Основной состав
- 1 Текин Харун Вратарь
- 26 Йардымджи Барис Защитник
- 6 Тити Защитник
- 4 Эрсой Эртугрул Защитник
- 32 Эрдоган Юсуф Полузащитник
- 46 Агу Микель Полузащитник
- 23 Бехич Азиз Полузащитник
- 22 Экоко Жирес Полузащитник
- 25 Шеху Абдуллахи Полузащитник
- 10 Баталья Пабло Полузащитник
- 28 Станку Богдан Нападающий
- Запасные игроки
- 27 Шенгезер Мухаммед Вратарь
- 93 Трост-Эконг Виллиам Защитник
- 33 Атасаяр Онур Защитник
- 29 Делардж Джон Полузащитник
- 37 Грозав Георге-Теодор Полузащитник
- 17 Соялп Фуркан Полузащитник
- 51 Босток Джон Полузащитник
- 24 Джон Джошуа Полузащитник
- 99 Соу Мусса Нападающий
- 12 Бакыш Синан Нападающий
- Главный тренер: Ле Гуэн Поль
Предыдущие игры
Османлыспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 03.03.2018 Касымпаша 1:1 Османлыспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 10.02.2018 Гёзтепе 3:3 Османлыспор С
- 04.02.2018 Османлыспор 0:1 Кайсериспор С
- 27.01.2018 Галатасарай 2:0 Османлыспор С
- 20.01.2018 Османлыспор 0:0 Малатьяспор С
- 17.01.2018 Османлыспор 2:1 Бешикташ К
- 28.12.2017 Бешикташ 4:1 Османлыспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Бешикташ 5:1 Османлыспор С
- 13.12.2017 Малатьяспор 1:1 Османлыспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 03.12.2017 Истанбул Башакшехир 1:0 Османлыспор С
- 28.11.2017 Османлыспор 3:1 Малатьяспор К
- 24.11.2017 Османлыспор 2:0 Генчлербирлиги С
- 19.11.2017 Трабзонспор 4:3 Османлыспор С
- 04.11.2017 Османлыспор 1:1 Фенербахче С
- 29.10.2017 Коньяспор 1:0 Османлыспор С
- 25.10.2017 Османлыспор 5:0 Фатих Карагюмрюк К
Бурсаспор (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.03.2018 Бурсаспор 1:0 Кайсериспор С
- 23.02.2018 Галатасарай 5:0 Бурсаспор С
- 18.02.2018 Бурсаспор 0:0 Малатьяспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 02.02.2018 Бурсаспор 2:2 Бешикташ С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 21.01.2018 Бурсаспор 0:3 Истанбул Башакшехир С
- 16.01.2018 Бурсаспор 2:1 Генчлербирлиги К
- 10.01.2018 Бурсаспор 1:2 Кукес ТМК
- 08.01.2018 Бурсаспор 3:0 Скендербеу ТМК
- 06.01.2018 Бурсаспор 3:2 Алтынорду ТМК
- 26.12.2017 Генчлербирлиги 1:0 Бурсаспор К
- 23.12.2017 Бурсаспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 16.12.2017 Трабзонспор 1:0 Бурсаспор С
- 12.12.2017 Бурсаспор 2:0 Аданаспор К
- 08.12.2017 Бурсаспор 0:1 Фенербахче С
- 03.12.2017 Коньяспор 0:3 Бурсаспор С
- 29.11.2017 Аданаспор 0:2 Бурсаспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 18.11.2017 Бурсаспор 0:0 Гёзтепе С
Последние игры между собой
Османлыспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Бурсаспор: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 1
Османлыспор
Бурсаспор
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Галатасарай
|Заявка
|24
|16
|2
|6
|59 - 27
|50
|2.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|45 - 26
|50
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|47 - 22
|50
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|24
|12
|8
|4
|47 - 30
|44
|5.
|Кайсериспор
|Заявка
|24
|10
|8
|6
|33 - 28
|38
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|25
|11
|5
|9
|36 - 37
|38
|7.
|Гёзтепе
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 37
|36
|8.
|Трабзонспор
|Заявка
|24
|9
|9
|6
|38 - 35
|36
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|24
|9
|7
|8
|28 - 29
|34
|10.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|24
|9
|6
|9
|34 - 36
|33
|11.
|Касымпаша
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|39 - 43
|31
|12.
|Бурсаспор
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|33 - 35
|30
|13.
|Аланьяспор
|Заявка
|25
|8
|3
|14
|40 - 46
|27
|14.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|30 - 38
|26
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|27 - 43
|25
|16.
|Османлыспор
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|34 - 45
|24
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|23 - 34
|21
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|24
|3
|3
|18
|16 - 54
|12
Второй тайм
90'
Гювен Мехмет получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Османлыспор делает замену. Умар Амину уходит с поля, а Чюрюксу Нуман выходит на его замену.
89'
Баталья Пабло получил желтую карточку от судьи
87'
Грозав Георге-Теодор получил желтую карточку от судьи
83'
Регаттен Адриен получил желтую карточку от судьи
80'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
77'
Османлыспор делает замену. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля, а Гювен Мехмет выходит на его замену.
68'
Бурсаспор делает замену. Эрдоган Юсуф уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
56'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
55'
Османлыспор делает замену. Пайам Садегиан уходит с поля, а Гюрлер Сердар выходит на его замену.
54'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Экоко Жирес бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Соу Мусса выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
43'
Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
17'
Г О О О О Л - Умар Амину бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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