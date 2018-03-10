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Стадион:
Османлыспор
2:1
Конец матча
Бурсаспор
0'
1:0
17' Гол
Умар Амину
2:0
43' Гол
Регаттен Адриен
43' Желтая карточка
Шеху Абдуллахи
2:1
48' Гол
Экоко Жирес
54' Желтая карточка
Гюлселам Джейхун
56' Желтая карточка
Пинту Тьягу
83' Желтая карточка
Регаттен Адриен
87' Желтая карточка
Грозав Георге-Теодор
89' Желтая карточка
Баталья Пабло
90' Желтая карточка
Гювен Мехмет
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Гювен Мехмет получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Османлыспор делает замену. Умар Амину уходит с поля, а Чюрюксу Нуман выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Баталья Пабло получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Грозав Георге-Теодор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
83'
Регаттен Адриен получил желтую карточку от судьи

80'
Бурсаспор делает замену. Станку Богдан уходит с поля, а Грозав Георге-Теодор выходит на его замену.
77'
Османлыспор делает замену. Tortol Lumanza Lembi уходит с поля, а Гювен Мехмет выходит на его замену.
68'
Бурсаспор делает замену. Эрдоган Юсуф уходит с поля, а Делардж Джон выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Пинту Тьягу получил желтую карточку от судьи
55'
Османлыспор делает замену. Пайам Садегиан уходит с поля, а Гюрлер Сердар выходит на его замену.
Желтая карточка
54'
Гюлселам Джейхун получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Экоко Жирес бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Бурсаспор делает замену. Йардымджи Барис уходит с поля, а Соу Мусса выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Шеху Абдуллахи получил желтую карточку от судьи
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Регаттен Адриен бьет в цель!
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Умар Амину бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Osmanli Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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