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Стадион: Зрители: 31641
Бешикташ
1:0
Конец матча
Генчлербирлиги
0'
37' Желтая карточка
Сессеньон Стефан
41' Желтая карточка
Улудаг Алпер
1:0
53' Гол
Талиска Андерсон
54' Желтая карточка
Талиска Андерсон
57' Желтая карточка
Тошич Душко
60' Желтая карточка
Хатчинсон Атиба
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Как он промахнулся? Эркин Джанер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ находит одноклубника четким пасом пяткой.
Фол, нарушение
94'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Арслан Толгай-Али оказался на газоне.
93'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Милинкович Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.

93'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
91'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
91'
Шкулетич Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
91'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
91'
Шчекич Александар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Шкулетич Петар наказан за толчок Хатчинсон Атиба
90'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
Халили Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
89'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Халили Абдул из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
88'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
88'
Какой промах! Вагнер Лав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
88'
Головой пробил Хатчинсон Атиба, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
87'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
87'
Бабель Райан из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
86'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Явру Зеки из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
86'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
84'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
83'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
83'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ находит одноклубника четким пасом пяткой.
82'
Халили Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
82'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
Фол, нарушение
81'
Погба Флорентин наказан за толчок Талиска Андерсон
80'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
79'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
79'
Явру Зеки наказан за толчок Хатчинсон Атиба
78'
Удар от ворот произведет Бешикташ
78'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Эркин Джанер наказан за толчок Огюз Ахмет
77'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
73'
Хорошую попытку сделал Арслан Толгай-Али. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Халили Абдул выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 31641 болельщиков
72'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
71'
Генчлербирлиги совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Негредо Альваро пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает пас партнеру.
69'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой справа.
68'
Тактическая замена. Карабулут Айдын уходит с поля и его заменяет Ману Элвис
68'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Бешикташ
66'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
66'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Шкулетич Петар наказан за толчок Тошич Душко
65'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Эркин Джанер
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
62'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
60'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
60'
Хатчинсон Атиба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
59'
Тактическая замена. Улудаг Алпер уходит с поля и его заменяет Халили Абдул
Фол, нарушение
59'
Негредо Альваро наказан за толчок Улудаг Алпер
Желтая карточка
57'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Явру Зеки пострадал.
Травма, повреждение
57'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
55'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
54'
Талиска Андерсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Арслан Толгай-Али сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон изменил счет на табло!
53'
ШАНС! Талиска Андерсон вышел один-на-один с голкипером...
53'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
Травма, повреждение
52'
Чифтчи Угюр возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Удар от ворот произведет Бешикташ
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Чифтчи Угюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
50'
Чифтчи Угюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
50'
Улудаг Алпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
49'
Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
48'
Явру Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
47'
Арслан Толгай-Али не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Отличные скиллы показывает Хатчинсон Атиба, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Jailton Paraiba уходит с поля и его заменяет Явру Зеки
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
48'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хопф Йоханнес взял и забрал мяч на выходе
46'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
44'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
44'
Генюл Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Хопф Йоханнес из команды Генчлербирлиги сделал отличный сейв!
44'
После штрафного удара,который нанес Сессеньон Стефан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
43'
Тошич Душко наказан за толчок Jailton Paraiba
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Карабулут Айдын
Желтая карточка
41'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
40'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
39'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
39'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает неудачный навес.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
Желтая карточка
37'
Сессеньон Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
Офсайд
36'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги в офсайде
36'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Jailton Paraiba, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
35'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Шкулетич Петар пострадал.
35'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
35'
Как он промахнулся? Хатчинсон Атиба имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хатчинсон Атиба и Негредо Альваро из команды Бешикташ.
33'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
33'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
32'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
32'
Улудаг Алпер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Ленс Джермейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
30'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
30'
ШАНС! Бабель Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
Фол, нарушение
28'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
27'
Генчлербирлиги совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
25'
Как он промахнулся? Бабель Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
25'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Фол, нарушение
23'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Огюз Ахмет пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
22'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
22'
Хопф Йоханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
21'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
20'
Назначен штрафной. Пострадал Талиска Андерсон, его свалил Погба Флорентин.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
20'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
19'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
18'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
Улудаг Алпер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Милинкович Марко пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
9'
Медель Гари наказан за толчок Шкулетич Петар
Фол, нарушение
8'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ играет слишком грубо. Карабулут Айдын оказался на газоне.
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
7'
Негредо Альваро наказан за толчок Улудаг Алпер
5'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
4'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
4'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Бешикташ
3'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Улудаг Алпер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
2'
Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
1'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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