Стадион: Водафон Зрители: 31641
1:0
Конец матча
37' Желтая карточкаСессеньон Стефан
41' Желтая карточкаУлудаг Алпер
1:0
53' ГолТалиска Андерсон
54' Желтая карточкаТалиска Андерсон
57' Желтая карточкаТошич Душко
60' Желтая карточкаХатчинсон Атиба
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Как он промахнулся? Эркин Джанер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
95'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ находит одноклубника четким пасом пяткой.
94'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги играет слишком грубо. Арслан Толгай-Али оказался на газоне.
93'
93'
Милинкович Марко пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
91'
Шкулетич Петар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
91'
Шчекич Александар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Шкулетич Петар наказан за толчок Хатчинсон Атиба
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
89'
89'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
89'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Судья сигнализирует, что Халили Абдул из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
88'
88'
Какой промах! Вагнер Лав имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
88'
Головой пробил Хатчинсон Атиба, но голкипер отбил его в поле!
87'
87'
Бабель Райан из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
87'
Судья сигнализирует, что Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
86'
86'
Судья сигнализирует, что Явру Зеки из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
86'
84'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
83'
83'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ находит одноклубника четким пасом пяткой.
82'
82'
82'
82'
Тактическая замена. Талиска Андерсон уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
81'
Погба Флорентин наказан за толчок Талиска Андерсон
80'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
79'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Явру Зеки наказан за толчок Хатчинсон Атиба
78'
78'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Эркин Джанер наказан за толчок Огюз Ахмет
77'
74'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Вагнер Лав
73'
Хорошую попытку сделал Арслан Толгай-Али. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
73'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 31641 болельщиков
72'
Негредо Альваро из команды Бешикташ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
71'
Генчлербирлиги совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Негредо Альваро пробил головой, вратарь справился с ударом.
69'
Эркин Джанер из команды Бешикташ делает пас партнеру.
69'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Карабулут Айдын уходит с поля и его заменяет Ману Элвис
68'
68'
67'
66'
66'
66'
Шкулетич Петар наказан за толчок Тошич Душко
65'
65'
65'
Талиска Андерсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Эркин Джанер
64'
Судья сигнализирует, что Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
62'
60'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги разыграл угловой с правого угла.
60'
Хатчинсон Атиба получил желтую карточку от судьи
60'
Судья сигнализирует, что Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
59'
Тактическая замена. Улудаг Алпер уходит с поля и его заменяет Халили Абдул
59'
Негредо Альваро наказан за толчок Улудаг Алпер
57'
Тошич Душко получил желтую карточку от судьи
57'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Явру Зеки пострадал.
57'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
55'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
54'
Талиска Андерсон получает желтую карточку за неспортивное поведение
53'
Арслан Толгай-Али сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Талиска Андерсон изменил счет на табло!
53'
ШАНС! Талиска Андерсон вышел один-на-один с голкипером...
53'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Хорошую попытку сделал Талиска Андерсон. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Чифтчи Угюр возвращается на поле, всё в порядке.
52'
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Чифтчи Угюр получил травму и медбригада забирает его с поля.
50'
Чифтчи Угюр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Улудаг Алпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
49'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
49'
Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
48'
Явру Зеки предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
47'
Арслан Толгай-Али не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Отличные скиллы показывает Хатчинсон Атиба, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Jailton Paraiba уходит с поля и его заменяет Явру Зеки
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
48'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хопф Йоханнес взял и забрал мяч на выходе
46'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Негредо Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
44'
Фабрисио Агосто из команды Бешикташ сделал отличный сейв!
44'
Генюл Гёкхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Хопф Йоханнес из команды Генчлербирлиги сделал отличный сейв!
44'
После штрафного удара,который нанес Сессеньон Стефан мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Тошич Душко наказан за толчок Jailton Paraiba
42'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Карабулут Айдын
41'
Улудаг Алпер получил желтую карточку от судьи
41'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Негредо Альваро пострадал.
41'
40'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает неудачный навес.
39'
39'
Адриано Коррея из команды Бешикташ делает неудачный навес.
38'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Хатчинсон Атиба
37'
Сессеньон Стефан получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Судья сигнализирует, что Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
36'
Карабулут Айдын из команды Генчлербирлиги в офсайде
36'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Вратарь парирует удар, который нанес Jailton Paraiba, и мяч снова в игре
35'
Хатчинсон Атиба из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Шкулетич Петар пострадал.
35'
35'
Как он промахнулся? Хатчинсон Атиба имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
35'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Хатчинсон Атиба и Негредо Альваро из команды Бешикташ.
33'
33'
Шанс! Негредо Альваро из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
32'
32'
Улудаг Алпер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Бешикташ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Ленс Джермейн нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
30'
30'
ШАНС! Бабель Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
29'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает пас партнеру.
28'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
27'
Генчлербирлиги совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
25'
Как он промахнулся? Бабель Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
25'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
24'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
23'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Огюз Ахмет пострадал.
22'
22'
Адриано Коррея не смог попасть в створ ударом издали
22'
22'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой слева.
21'
Талиска Андерсон мяч отрикошетил от ворот
20'
Назначен штрафной. Пострадал Талиска Андерсон, его свалил Погба Флорентин.
20'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Адриано Коррея
20'
19'
19'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Бабель Райан нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Шчекич Александар из команды Генчлербирлиги направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
16'
15'
Талиска Андерсон нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
13'
Чифтчи Угюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
13'
Улудаг Алпер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Бабель Райан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Милинкович Марко пробил со штрафного прямо в стенку
9'
Медель Гари наказан за толчок Шкулетич Петар
8'
Арслан Толгай-Али из команды Бешикташ играет слишком грубо. Карабулут Айдын оказался на газоне.
8'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Негредо Альваро наказан за толчок Улудаг Алпер
5'
4'
Судья сигнализирует, что Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Арслан Толгай-Али
4'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
4'
Милинкович Марко из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
3'
3'
2'
Улудаг Алпер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ подал угловой справа.
2'
Чифтчи Угюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Судья сигнализирует, что Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Талиска Андерсон
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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