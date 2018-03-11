Стадион: Корнелья-Эль Прат Зрители: 20314
2:1
Конец матча
14' Желтая карточкаЛьоренте Диего
0:1
41' ГолВиллиан Жозе
1:1
51' ГолБаптистао Лео
1:1
72' Не забитый пенальтиМорено Херард
2:1
72' ГолМорено Херард
88' Желтая карточкаДе ла Белья Альберто
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
91'
91'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
87'
Де ла Белья Альберто получил желтую карточку от судьи
87'
Безумный фол. Де ла Белья Альберто грубо играет против соперника. Пострадал Гранеро Эстебан
86'
Наварро Марк получил травму и заменен. Хави Лопеc выходит на поле.
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Наварро Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
86'
Наварро Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
85'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
84'
84'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
83'
Хорошую попытку сделал Арсальюс Альваро. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Морено Эктор нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Баптистао Лео получил травму и заменен. Хурадо Хосе Мануэль выходит на поле.
81'
Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Баптистао Лео пострадал.
80'
Морено Эктор нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
80'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
80'
80'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
80'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
79'
79'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
79'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
77'
77'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
76'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
74'
74'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
73'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
72'
Г О О О О Л - Морено Херард первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
72'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Морено Херард взялся за удар, но Мойя Мигель заблокировал его!
71'
ПЕНАЛЬТИ - Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Морено Херард.
71'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
70'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Оярсабаль Микель из штрафной площади.
69'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
69'
69'
68'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
68'
Арсальюс Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
67'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
67'
Наварро Марк наказан за толчок Сурутуса Давид
67'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
66'
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
65'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
65'
65'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
61'
Морено Херард наказан за толчок Де ла Белья Альберто
61'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
59'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
57'
57'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
57'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный кросс...
57'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
55'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
53'
Гранеро Эстебан коснулся мяча рукой.
52'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
51'
Гранеро Эстебан сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Баптистао Лео классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
51'
Какой шанс! Баптистао Лео почти забил, но мяч вынесли с линии!
51'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
51'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Плохо сыграл Льоренте Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
50'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Льоренте Диего оказался на газоне.
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
48'
Де ла Белья Альберто наказан за толчок Морено Херард
47'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 20314 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Наварро Марк не смог попасть в створ ударом издали
47'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Пьятти Пабло
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Виллиан Жозе не смог попасть в створ ударом издали
45'
Наварро Марк из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
44'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
42'
Баптистао Лео наказан за толчок Морено Эктор
41'
Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает!
41'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
41'
Дуарте Оскар ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
40'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Морено Херард заработал фол
39'
38'
Наварро Марк нарушает правила. Виллиан Жозе пострадал
37'
37'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
36'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Наварро Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Де ла Белья Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
34'
ШАНС! Гранеро Эстебан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
34'
34'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает пас партнеру.
33'
Отличные скиллы показывает Пьятти Пабло, обводя своих соперников
33'
32'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
31'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
31'
Баптистао Лео возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Баптистао Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Назначен штрафной. Пострадал Льоренте Диего, его свалил Баптистао Лео.
29'
29'
27'
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Ильяраменди Асьер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
26'
Пьятти Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
23'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
22'
Судья сигнализирует, что Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
21'
21'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
21'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Морено Херард пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
19'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Назначен штрафной. Пострадал Виллиан Жозе, его свалил Давид Лопес.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
15'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
14'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
13'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Дуарте Оскар заработал фол
13'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
13'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
12'
11'
11'
ШАНС! Пьятти Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
10'
ШАНС! Пьятти Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает пас партнеру.
10'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
9'
8'
Морено Херард нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
8'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
7'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
6'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
6'
Мойя Мигель ошибается в защите.
5'
5'
ШАНС! Виллиан Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Наварро Марк наказан за толчок Виллиан Жозе
3'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
3'
2'
Хорошую попытку сделал Хуанми Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Карлос Санчес ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад
Эспаньол
40.9% (76)
Ничья:
37.6% (70)
Реал Сосьедад
21.5% (40)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.3% (60)
2:1 Эспаньол:
21% (39)
1:0 Эспаньол:
17.2% (32)
1:2 Реал Сосьедад:
14.5% (27)
2:2 Ничья:
3.2% (6)
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