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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 20314
Эспаньол
2:1
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
14' Желтая карточка
Льоренте Диего
0:1
41' Гол
Виллиан Жозе
1:1
51' Гол
Баптистао Лео
1:1
72' Не забитый пенальти
Морено Херард
2:1
72' Гол
Морено Херард
88' Желтая карточка
Де ла Белья Альберто
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
91'
Удар от ворот произведет Эспаньол
Офсайд
91'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Эспаньол
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
87'
Де ла Белья Альберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Де ла Белья Альберто грубо играет против соперника. Пострадал Гранеро Эстебан
86'
Наварро Марк получил травму и заменен. Хави Лопеc выходит на поле.
Травма, повреждение
86'
Ох, нехорошо это выглядит. Наварро Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
86'
Наварро Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
85'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
85'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
84'
Хурадо Хосе Мануэль из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
83'
Хорошую попытку сделал Арсальюс Альваро. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Морено Эктор нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Оярсабаль Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Баптистао Лео получил травму и заменен. Хурадо Хосе Мануэль выходит на поле.
Травма, повреждение
81'
Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Баптистао Лео пострадал.
80'
Морено Эктор нанес удар головой, но Пау Лопес спокойно отбил мяч.
80'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
80'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
80'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Тактическая замена. Каналес Серхио уходит с поля и его заменяет Баутиста Хон
79'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
79'
Янузай Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
Угловой
77'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
76'
Морено Херард из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Баптистао Лео не смог попасть в створ ударом издали
74'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
73'
Тактическая замена. Пьятти Пабло уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Морено Херард первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
Описание гола
72'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Морено Херард взялся за удар, но Мойя Мигель заблокировал его!
Фол, нарушение
71'
ПЕНАЛЬТИ - Мойя Мигель из команды Реал Сосьедад привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Морено Херард.
71'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игроки ФК "Эспаньол" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
70'
Пау Лопес отбил мяч на угловой после удара Оярсабаль Микель из штрафной площади.
Фол, нарушение
69'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол играет слишком грубо. Арсальюс Альваро оказался на газоне.
69'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
68'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
68'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
68'
Арсальюс Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Морено Херард из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
67'
Тактическая замена. Виллиан Жозе уходит с поля и его заменяет Янузай Аднан
Фол, нарушение
67'
Наварро Марк наказан за толчок Сурутуса Давид
67'
Баптистао Лео из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
66'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
Фол, нарушение
65'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Карлос Санчес пострадал.
65'
Дуарте Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад забрасывает мяч в штрафную.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
64'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранеро Эстебан
60'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
59'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад в офсайде
59'
Ильяраменди Асьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Пьятти Пабло из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
57'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
57'
Тактическая замена. Хуанми Мигель уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
57'
ШАНС! Морено Херард нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает отличный кросс...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Эспаньол
55'
Отличный пас сделал Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Гранеро Эстебан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
51'
Гранеро Эстебан сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Баптистао Лео классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
51'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
51'
Какой шанс! Баптистао Лео почти забил, но мяч вынесли с линии!
51'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
51'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Плохо сыграл Льоренте Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
51'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
50'
Субельдия Игор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол подал угловой слева.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
49'
Морено Херард из команды Эспаньол играет слишком грубо. Льоренте Диего оказался на газоне.
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Офсайд
47'
Морено Херард из команды Эспаньол в офсайде
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 20314 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Наварро Марк не смог попасть в створ ударом издали
47'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
46'
Арсальюс Альваро наказан за толчок Пьятти Пабло
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Эспаньол
45'
Виллиан Жозе не смог попасть в створ ударом издали
45'
Наварро Марк из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Морено Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
44'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Баптистао Лео наказан за толчок Морено Эктор
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Виллиан Жозе забивает!
41'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
41'
Дуарте Оскар ошибается в защите.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
40'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Морено Херард заработал фол
39'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
38'
Наварро Марк нарушает правила. Виллиан Жозе пострадал
Офсайд
37'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
37'
Пьятти Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
36'
Морено Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Наварро Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Плохо сыграл Де ла Белья Альберто - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
34'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
34'
ШАНС! Гранеро Эстебан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Морено Херард из команды Эспаньол делает пас партнеру.
34'
Игрок клуба "Эспаньол" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Де ла Белья Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
34'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол делает пас партнеру.
33'
Отличные скиллы показывает Пьятти Пабло, обводя своих соперников
33'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Давид Лопес из команды Эспаньол играет слишком грубо. Виллиан Жозе оказался на газоне.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Карлос Санчес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Каналес Серхио
Травма, повреждение
31'
Баптистао Лео возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
30'
Льоренте Диего возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Баптистао Лео получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Льоренте Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
30'
Льоренте Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
30'
Баптистао Лео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Назначен штрафной. Пострадал Льоренте Диего, его свалил Баптистао Лео.
29'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Эспаньол
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Ильяраменди Асьер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
26'
Пьятти Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Санчес Виктор из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Оярсабаль Микель
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
23'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
23'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Санчес Виктор
21'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
21'
Шанс! Баптистао Лео из команды Эспаньол пробил головой, но мимо
21'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
20'
Морено Херард пробует нанести удар издали, но Мойя Мигель держит все под контролем
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Де ла Белья Альберто
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Назначен штрафной. Пострадал Виллиан Жозе, его свалил Давид Лопес.
16'
Льоренте Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Карлос Санчес
Желтая карточка
14'
Льоренте Диего получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Льоренте Диего из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Дуарте Оскар заработал фол
Угловой
13'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад подал угловой справа.
13'
Арсальюс Альваро из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
12'
Наварро Марк из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
11'
ШАНС! Пьятти Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Баптистао Лео из команды Эспаньол делает пас партнеру.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
10'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
10'
ШАНС! Пьятти Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Кариколь Аарон из команды Эспаньол делает пас партнеру.
10'
Морено Херард из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Пау Лопес взял и забрал мяч на выходе
9'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
8'
Морено Херард нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
Угловой
8'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
7'
Пьятти Пабло из команды Эспаньол отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
6'
Гранеро Эстебан не смог попасть в створ ударом издали
6'
Мойя Мигель ошибается в защите.
5'
Удар от ворот произведет Эспаньол
5'
ШАНС! Виллиан Жозе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Де ла Белья Альберто из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
4'
Наварро Марк наказан за толчок Виллиан Жозе
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Баптистао Лео из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Ильяраменди Асьер
3'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
2'
Хорошую попытку сделал Хуанми Мигель. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Карлос Санчес ошибается в защите.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эспаньол". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Эспаньол 2:1 Реал Сосьедад
Эспаньол
40.9% (76)
Ничья:
37.6% (70)
Реал Сосьедад
21.5% (40)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.3% (60)
Эспаньол:
21% (39)
Эспаньол:
17.2% (32)
Реал Сосьедад:
14.5% (27)
Ничья:
3.2% (6)
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