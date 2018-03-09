Стадион: Монтиливи Зрители: 10663
1:0
21' ГолСтуани Кристиан
45' Желтая карточкаМунтари Салли
56' Желтая карточкаНаварро Фернандо
2:0
57' ГолХуанпе Хуан
65' Желтая карточкаПонс Пере
77' Желтая карточкаАльбентоса Рауль
80' Желтая карточкаМоскера Педро
Новости после матча
Второй тайм
95'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
95'
Соарес Дуглас наказан за толчок Наварро Фернандо
94'
Баккали Закария пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
93'
Шанс! Андоне Флорин из команды Депортиво пробил головой, но мимо
93'
92'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гарсия Алеш из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
92'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
92'
Соарес Дуглас наказан за толчок Адриан Лопес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Валье Борха из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Хуанпе Хуан заработал фол
90'
Соарес Дуглас наказан за толчок Баккали Закария
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Москера Педро из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
87'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
87'
Наварро Фернандо из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Тактическая замена. Альбентоса Рауль уходит с поля и его заменяет Валье Борха
84'
84'
83'
Москера Педро наказан за толчок Гранель Алекс
83'
Хорошую попытку сделал Адриан Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
82'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает пас партнеру.
82'
82'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Москера Педро получил желтую карточку от судьи
80'
Безумный фол. Москера Педро грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
80'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Альбентоса Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Безумный фол. Альбентоса Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
77'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Рубен Мартинес выходит и ловит мяч.
74'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
73'
Стуани Кристиан наказан за толчок Борхес Сельсо
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
71'
Боведа Энеко получил травму и заменен. Хуанфран Морено выходит на поле.
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Боведа Энеко получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Боведа Энеко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лукас Перес из команды Депортиво направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
69'
Чимено Рамальо наказан за толчок Андоне Флорин
68'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
68'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
67'
Баккали Закария из команды Депортиво делает неудачный навес.
66'
66'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
65'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
65'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Лукас Перес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
64'
Отличный пас сделал Мунтари Салли из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
64'
Маффео Пабло наказан за толчок Адриан Лопес
63'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
62'
Гарсия Борха I возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Борха I получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
59'
Москера Педро из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
59'
Лукас Перес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
57'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанпе Хуан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
57'
56'
Наварро Фернандо получил желтую карточку от судьи
56'
Наварро Фернандо из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Маффео Пабло заработал фол
56'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
56'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
56'
55'
Боведа Энеко из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
54'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
52'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
52'
Гранель Алекс мяч отрикошетил от ворот
50'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
50'
Маффео Пабло нанес удар издали, а Рубен Мартинес отбил его обратно в игру!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
49'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
48'
Стуани Кристиан наказан за толчок Москера Педро
47'
47'
Мунтари Салли из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10663 болельщиков
46'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Боведа Энеко из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
45'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Андоне Флорин нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Андоне Флорин нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
44'
Мунтари Салли из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
43'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
42'
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
41'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Мунтари Салли заработал фол
40'
40'
Наварро Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
40'
Адриан Лопес из команды Депортиво подал угловой справа.
39'
Мохика Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мунтари Салли из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Гранель Алекс из команды Жирона играет слишком грубо. Адриан Лопес оказался на газоне.
36'
36'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
35'
Гарсия Борха I наказан за толчок Борхес Сельсо
34'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
34'
33'
Альбентоса Рауль ошибается в защите.
33'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Рубен Мартинес держит все под контролем
33'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
32'
31'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
31'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Боведа Энеко из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
30'
Стуани Кристиан наказан за толчок Москера Педро
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Хорошую попытку сделал Понс Пере. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
28'
28'
28'
27'
26'
Хорошую попытку сделал Андоне Флорин. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Отличные скиллы показывает Андоне Флорин, обводя своих соперников
26'
Адриан Лопес из команды Депортиво сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Москера Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Андоне Флорин
24'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
23'
23'
23'
Отличные скиллы показывает Андоне Флорин, обводя своих соперников
23'
Стуани Кристиан наказан за толчок Мунтари Салли
21'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
21'
Головой пробил Бернардо Эспиноса, но голкипер отбил его в поле!
21'
21'
Боведа Энеко из команды Депортиво играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
18'
Удар от ворот произведет Депортиво
18'
Стуани Кристиан из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Понс Пере
16'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
16'
16'
15'
Боведа Энеко наказан за толчок Гарсия Борха I
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Порту Кристиан коснулся мяча рукой.
13'
13'
Порту Кристиан наказан за толчок Сидней
12'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
11'
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
10'
9'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
9'
Андоне Флорин из команды Депортиво навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
8'
Понс Пере наказан за толчок Андоне Флорин
8'
8'
8'
Чимено Рамальо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
7'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Альбентоса Рауль наказан за толчок Стуани Кристиан
5'
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардо Эспиноса из команды Жирона.
4'
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Маффео Пабло из команды Жирона наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
2'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
2'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 2:0 Депортиво
Жирона
80.6% (154)
Ничья:
12% (23)
Депортиво
7.3% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
30.9% (59)
2:0 Жирона:
22% (42)
2:1 Жирона:
19.9% (38)
1:1 Ничья:
10.5% (20)
1:2 Депортиво:
5.2% (10)
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