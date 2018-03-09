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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10663
Жирона
2:0
Конец матча
Депортиво
0'
1:0
21' Гол
Стуани Кристиан
45' Желтая карточка
Мунтари Салли
56' Желтая карточка
Наварро Фернандо
2:0
57' Гол
Хуанпе Хуан
65' Желтая карточка
Понс Пере
77' Желтая карточка
Альбентоса Рауль
80' Желтая карточка
Москера Педро
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Жирона заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
95'
Соарес Дуглас наказан за толчок Наварро Фернандо
94'
Баккали Закария пробует нанести удар издали, но Буну Яссин держит все под контролем
93'
Шанс! Андоне Флорин из команды Депортиво пробил головой, но мимо

93'
Сидней из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Жирона
92'
Буну Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гарсия Алеш из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
92'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Соарес Дуглас наказан за толчок Адриан Лопес
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Валье Борха из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Хуанпе Хуан заработал фол
Фол, нарушение
90'
Соарес Дуглас наказан за толчок Баккали Закария
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Москера Педро из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
89'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Тактическая замена. Стуани Кристиан уходит с поля и его заменяет Соарес Дуглас
87'
Лукас Перес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Наварро Фернандо из команды Депортиво навешивает в штрафную с рикошетом.
85'
Удар от ворот произведет Жирона
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
84'
Тактическая замена. Альбентоса Рауль уходит с поля и его заменяет Валье Борха
84'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Москера Педро наказан за толчок Гранель Алекс
83'
Хорошую попытку сделал Адриан Лопес. Удар в створ, но вратарь начеку
83'
Лукас Перес из команды Депортиво делает пас партнеру.
82'
Андоне Флорин из команды Депортиво делает пас партнеру.
82'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Лосано Энтони
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
80'
Москера Педро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Безумный фол. Москера Педро грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
80'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Стуани Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
77'
Альбентоса Рауль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Безумный фол. Альбентоса Рауль грубо играет против соперника. Пострадал Стуани Кристиан
77'
Понс Пере выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
76'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
75'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Баккали Закария из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Порту Кристиан из команды Жирона пасует в штрафную, но Рубен Мартинес выходит и ловит мяч.
74'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
73'
Стуани Кристиан наказан за толчок Борхес Сельсо
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Тактическая замена. Гарсия Борха I уходит с поля и его заменяет Гарсия Алеш
71'
Боведа Энеко получил травму и заменен. Хуанфран Морено выходит на поле.
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Боведа Энеко получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
70'
Боведа Энеко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Лукас Перес из команды Депортиво направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
69'
Чимено Рамальо наказан за толчок Андоне Флорин
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Борхес Сельсо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
68'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
68'
Адриан Лопес из команды Депортиво делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Удар от ворот произведет Жирона
67'
Баккали Закария из команды Депортиво делает неудачный навес.
66'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Баккали Закария
Желтая карточка
65'
Понс Пере получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Лукас Перес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Удар от ворот произведет Жирона
64'
Отличный пас сделал Мунтари Салли из команды Депортиво. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
64'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Маффео Пабло наказан за толчок Адриан Лопес
63'
Понс Пере из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Мохика Хоан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Маффео Пабло из команды Жирона делает неудачный навес.
Травма, повреждение
62'
Гарсия Борха I возвращается на поле, всё в порядке.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Гарсия Борха I получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Гарсия Борха I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Удар от ворот произведет Жирона
59'
Москера Педро из команды Депортиво наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
59'
Лукас Перес из команды Депортиво подал угловой справа.
59'
Лукас Перес из команды Депортиво отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
57'
Гранель Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хуанпе Хуан из клуба "Жирона" отправил мяч головой в ворота.
57'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Наварро Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Наварро Фернандо из команды Депортиво толкнул локтем оппонента. Это Маффео Пабло заработал фол
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
56'
Буну Яссин взял и забрал мяч на выходе
56'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Боведа Энеко из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Лукас Перес из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
52'
Мохика Хоан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
52'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
52'
Гранель Алекс мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Боведа Энеко из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Мохика Хоан
50'
Маффео Пабло нанес удар издали, а Рубен Мартинес отбил его обратно в игру!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Удар от ворот произведет Жирона
49'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Стуани Кристиан наказан за толчок Москера Педро
Офсайд
47'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
47'
Мунтари Салли из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 10663 болельщиков
46'
Андоне Флорин из команды Депортиво сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Боведа Энеко из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Жирона играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
45'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Андоне Флорин нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Андоне Флорин нанес удар, мяч был парирован, но Буну Яссин не удержал его в руках.
44'
Мунтари Салли из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Борхес Сельсо из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Жирона
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
41'
Стуани Кристиан из команды Жирона толкнул локтем оппонента. Это Мунтари Салли заработал фол
40'
Удар от ворот произведет Жирона
40'
Наварро Фернандо выбил мяч подальше от ворот.
40'
Сидней из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
40'
Адриан Лопес из команды Депортиво подал угловой справа.
39'
Мохика Хоан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мунтари Салли из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
39'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Борхес Сельсо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
38'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
38'
Мохика Хоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Гранель Алекс из команды Жирона играет слишком грубо. Адриан Лопес оказался на газоне.
36'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
35'
Гарсия Борха I наказан за толчок Борхес Сельсо
Офсайд
34'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
34'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
33'
Альбентоса Рауль ошибается в защите.
33'
Гранель Алекс пробует нанести удар издали, но Рубен Мартинес держит все под контролем
33'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Порту Кристиан
31'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Боведа Энеко из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Стуани Кристиан наказан за толчок Москера Педро
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
29'
Хорошую попытку сделал Понс Пере. Удар в створ, но вратарь начеку
29'
Маффео Пабло из команды Жирона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Понс Пере из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
26'
Хорошую попытку сделал Андоне Флорин. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Отличные скиллы показывает Андоне Флорин, обводя своих соперников
26'
Адриан Лопес из команды Депортиво сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Москера Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Андоне Флорин
24'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
23'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Чимено Рамальо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Отличные скиллы показывает Андоне Флорин, обводя своих соперников
Фол, нарушение
23'
Стуани Кристиан наказан за толчок Мунтари Салли
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
21'
Головой пробил Бернардо Эспиноса, но голкипер отбил его в поле!
21'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Боведа Энеко из команды Депортиво играет слишком грубо. Мохика Хоан оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
19'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Депортиво
18'
Стуани Кристиан из команды Жирона наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Гарсия Борха I навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Понс Пере
16'
Лукас Перес из команды Депортиво делает неудачный навес.
16'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
16'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Боведа Энеко наказан за толчок Гарсия Борха I
15'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
15'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Фол, нарушение
14'
Порту Кристиан коснулся мяча рукой.
Офсайд
13'
Андоне Флорин из команды Депортиво в офсайде
Фол, нарушение
13'
Порту Кристиан наказан за толчок Сидней
12'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
11'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
10'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
9'
Андоне Флорин из команды Депортиво навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Понс Пере наказан за толчок Андоне Флорин
8'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Чимено Рамальо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Мунтари Салли из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
7'
Сидней выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
7'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
5'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бернардо Эспиноса из команды Жирона.
4'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
О, нет. Из многообещающей позиции Маффео Пабло из команды Жирона наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
2'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
2'
Мохика Хоан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Отличные скиллы показывает Мохика Хоан, обводя своих соперников
1'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Жирона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Жирона 2:0 Депортиво
Жирона
80.6% (154)
Ничья:
12% (23)
Депортиво
7.3% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
30.9% (59)
Жирона:
22% (42)
Жирона:
19.9% (38)
Ничья:
10.5% (20)
Депортиво:
5.2% (10)
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