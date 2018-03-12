Стадион: Мендисорроса Зрители: 17239
0:1
23' ГолМорон Лорен
36' Желтая карточкаЭли Родриго
0:2
44' ГолГарсия Хави
50' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
50' Желтая карточкаАдан Антонио
1:2
67' ГолСобрино Рубен
68' Желтая карточкаКамараса Виктор
70' Желтая карточкаГарсия Хави
1:3
78' ГолМорон Лорен
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Бетис заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Кркич Боян из команды Алавес в офсайде
92'
92'
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Удар от ворот произведет Бетис
89'
Кркич Боян из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
89'
Перес Эрнан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
88'
88'
88'
Бартра Марк наказан за толчок Собрино Рубен
87'
Кркич Боян из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
87'
Удар от ворот произведет Бетис
87'
Шанс! Пина Томас из команды Алавес пробил головой, но мимо
86'
Перес Эрнан из команды Алавес подал угловой справа.
86'
Перес Эрнан из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Перес Эрнан из команды Алавес играет в стеночку с партнером по команде. Ману Гарсия это был.
86'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
85'
Герреро Франсис из команды Бетис делает пас партнеру.
84'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Тельо Кристиан
84'
Удар от ворот произведет Бетис
84'
Перес Эрнан из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
83'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Кркич Боян
82'
80'
Тактическая замена. Морон Лорен уходит с поля и его заменяет Леон Серхио
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Тактическая замена. Эли Родриго уходит с поля и его заменяет Перес Эрнан
80'
Кркич Боян из команды Алавес в офсайде
80'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Пина Томас
78'
Будебуз Ряд сделал результативную передачу.
78'
Г О О О О Л - Морон Лорен изменил счет на табло!
77'
Будебуз Ряд разрезает оборону соперника отличным пасом
77'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Ибай Гомес уходит с поля и его заменяет Кркич Боян
75'
Ибай Гомес из команды Алавес в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
74'
Ибай Гомес из команды Алавес в офсайде
74'
73'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Мунир Эль-Хаддади нанес удар, но промахнулся очень сильно.
73'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает пас партнеру.
71'
71'
Эли Родриго из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
70'
Гарсия Хави получил желтую карточку от судьи
70'
Безумный фол. Гарсия Хави грубо играет против соперника. Пострадал Собрино Рубен
70'
Тактическая замена. Камараса Виктор уходит с поля и его заменяет Тельо Кристиан
69'
Удар от ворот произведет Бетис
69'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Ману Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение
69'
68'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Ибай Гомес
68'
Камараса Виктор получил желтую карточку от судьи
67'
Агиррегабириа Мартин сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Собрино Рубен изменил счет на табло!
67'
ШАНС! Собрино Рубен вышел один-на-один с голкипером...
67'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
66'
Дуарте Рубен из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Дуарте Рубен делает скидку назад вдоль ворот
65'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Бурги Хорхе из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
64'
Адан Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
64'
64'
Шанс! Лагуардия Виктор из команды Алавес пробил головой, но мимо
64'
64'
Ибай Гомес из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
64'
Ибай Гомес из команды Алавес разыграл угловой с левого угла.
63'
Гарсия Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
63'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
63'
Тактическая замена. Рубен Кастро уходит с поля и его заменяет Амат Хорди
62'
Ибай Гомес из команды Алавес отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Удар от ворот произведет Бетис
62'
Тактическая замена. Педраса Альфонсо уходит с поля и его заменяет Бурги Хорхе
62'
Педраса Альфонсо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
61'
Отличные скиллы показывает Педраса Альфонсо, обводя своих соперников
60'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
60'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
60'
Камараса Виктор из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
59'
Камараса Виктор из команды Бетис плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
59'
Рубен Кастро из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Герреро Франсис
58'
Рубен Кастро из команды Бетис в офсайде
57'
Фабиан Руис из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
57'
Собрино Рубен пробует нанести удар издали, но Адан Антонио держит все под контролем
56'
Морон Лорен из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Агиррегабириа Мартин пострадал.
56'
Морон Лорен нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
56'
Отличные скиллы показывает Морон Лорен, обводя своих соперников
55'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
54'
54'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Бетис
54'
Ибай Гомес из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Бетис
52'
52'
52'
52'
51'
Бартра Марк из команды Бетис играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
50'
Адан Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Лагуардия Виктор получил желтую карточку от судьи
50'
Лагуардия Виктор из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Адан Антонио заработал фол
50'
49'
Судья сигнализирует, что Фабиан Руис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
48'
Рубен Кастро нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Судья сигнализирует, что Лагуардия Виктор из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Будебуз Ряд
47'
Гарсия Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Педраса Альфонсо нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
47'
46'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 17239 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Бетис играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
46'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Junior Firpo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Г О О О О Л - Гарсия Хави забивает!
44'
Бартра Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой справа.
43'
Морон Лорен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Эли Родриго из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Морон Лорен заработал фол
43'
43'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Бетис
42'
42'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
42'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
40'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
39'
Судья сигнализирует, что Камараса Виктор из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Пина Томас
38'
38'
Бартра Марк нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Ибай Гомес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Будебуз Ряд из команды Бетис подал угловой слева.
37'
Junior Firpo из команды Бетис навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
36'
Судья свистит. Эли Родриго атаковал сзади соперника. Это Морон Лорен заработал своей команде штрафной
36'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
36'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Рубен Кастро
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
35'
Ибай Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
34'
Манди Аисса из команды Бетис опасно и грубо сыграл. Ману Гарсия пострадал.
33'
33'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Гарсия Хави
31'
Удар от ворот произведет Бетис
31'
Шанс! Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес пробил головой, но мимо
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
29'
Удар от ворот произведет Бетис
29'
Пина Томас из команды Алавес делает неудачный навес.
29'
29'
29'
Судья сигнализирует, что Junior Firpo из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
28'
28'
Ибай Гомес из команды Алавес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
28'
Педраса Альфонсо из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
26'
26'
Судья сигнализирует, что Бартра Марк из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
25'
Судья сигнализирует, что Дуарте Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Манди Аисса
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
23'
Г О О О О Л - Морон Лорен забивает!
23'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Камараса Виктор из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
23'
Дуарте Рубен наказан за толчок Камараса Виктор
22'
Морон Лорен из команды Бетис играет слишком грубо. Эли Родриго оказался на газоне.
22'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
19'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Будебуз Ряд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
14'
Морон Лорен из команды Бетис играет слишком грубо. Эли Родриго оказался на газоне.
14'
14'
Шанс! Камараса Виктор из команды Бетис пробил головой, но мимо
14'
Герреро Франсис из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Бартра Марк
12'
Бартра Марк из команды Бетис делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
10'
Морон Лорен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Судья сигнализирует, что Герреро Франсис из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
9'
8'
8'
Удар от ворот произведет Бетис
8'
Мунир Эль-Хаддади нанес удар чуть мимо. Близко!
8'
7'
7'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Бетис
6'
Пина Томас из команды Алавес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Будебуз Ряд из команды Бетис направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
2'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Камараса Виктор
2'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Герреро Франсис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Собрино Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
2'
Морон Лорен из команды Бетис сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
2'
Морон Лорен из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
2'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:3 Бетис
Алавес
38.3% (70)
Ничья:
43.7% (80)
Бетис
18% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38.3% (70)
1:0 Алавес:
18% (33)
2:1 Алавес:
16.4% (30)
1:2 Бетис:
10.9% (20)
0:1 Бетис:
4.4% (8)
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