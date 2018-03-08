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Эйбар (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.03.2018 Депортиво 1:1 Эйбар П
- 28.02.2018 Эйбар 1:0 Вильярреал П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 26.01.2018 Атлетик Б 1:1 Эйбар П
- 22.01.2018 Эйбар 1:1 Малага П
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 06.01.2018 Лас-Пальмас 1:2 Эйбар П
- 21.12.2017 Эйбар 4:1 Жирона П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Хетафе 0:0 Эйбар П
- 03.12.2017 Эйбар 3:1 Эспаньол П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 25.11.2017 Алавес 1:2 Эйбар П
- 20.11.2017 Эйбар 5:0 Бетис П
- 05.11.2017 Реал Сосьедад 3:1 Эйбар П
- 29.10.2017 Эйбар 2:2 Леванте П
- 25.10.2017 Эйбар 1:2 Сельта КК
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Нумансия 0:3 Реал Мадрид КК
- 23.12.2017 Реал Мадрид 0:3 Барселона П
- 16.12.2017 Реал Мадрид 1:0 Гремио КЧМ
- 13.12.2017 Аль-Джазира 1:2 Реал Мадрид КЧМ
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 6
Реал Мадрид: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|21
|6
|0
|70 - 13
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|45 - 12
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|65 - 29
|54
|4.
|Валенсия
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 30
|53
|5.
|Севилья
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|36 - 40
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|36 - 32
|41
|7.
|Жирона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 36
|40
|8.
|Эйбар
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|34 - 39
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|45 - 39
|38
|10.
|Бетис
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|43 - 52
|37
|11.
|Хетафе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 25
|36
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|49 - 48
|33
|13.
|Леганес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|23 - 32
|33
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|27 - 31
|32
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|24 - 33
|32
|16.
|Алавес
|Заявка
|27
|10
|1
|16
|24 - 39
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 42
|21
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|20 - 55
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|16 - 43
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Эйбар - Реал МадридДо начала игры осталось 1 день 19 часов 11 минут, которая состоится 10.03.2018.
Новости матча
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Бэйл хочет покинуть "Реал" — 10:55
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Гиггз: "Бэйл счастлив в "Реале" — 16:12
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Прогнозы на матч Эйбар - Реал Мадрид
Эйбар
2.4% (2)
Ничья:
4.8% (4)
Реал Мадрид
92.8% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 Реал Мадрид:
28.9% (24)
1:2 Реал Мадрид:
27.7% (23)
1:3 Реал Мадрид:
15.7% (13)
0:1 Реал Мадрид:
6% (5)
0:3 Реал Мадрид:
2.4% (2)
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