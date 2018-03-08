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Стадион:
Атлетико М
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 4 минуты, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
Атлетико М
92.3% (60)
Ничья:
3.1% (2)
Сельта
4.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
43.1% (28)
Атлетико М:
23.1% (15)
Атлетико М:
18.5% (12)
Ничья:
3.1% (2)
Атлетико М:
3.1% (2)
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