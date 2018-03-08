Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Сельта

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
- 06.01.2018 Атлетико М 2:0 Хетафе П
- 03.01.2018 Лерида 0:4 Атлетико М КК
- 30.12.2017 Аль-Ахли Каир 2:3 Атлетико М ТМК
- 22.12.2017 Эспаньол 1:0 Атлетико М П
- 16.12.2017 Атлетико М 1:0 Алавес П
Сельта (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 05.03.2018 Сельта 2:1 Лас-Пальмас П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
- 24.11.2017 Сельта 1:0 Леганес П
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта П
- 05.11.2017 Сельта 3:1 Атлетик Б П
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Сельта: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
- 22.10.2017 Сельта 0:1 Атлетико М Примера
- 12.02.2017 Атлетико М 3:2 Сельта Примера
- 10.09.2016 Сельта 0:4 Атлетико М Примера
- 14.05.2016 Атлетико М 2:0 Сельта Примера
- 27.01.2016 Атлетико М 2:3 Сельта Кубок Короля
- 20.01.2016 Сельта 0:0 Атлетико М Кубок Короля
- 10.01.2016 Сельта 0:2 Атлетико М Примера
- 15.02.2015 Сельта 2:0 Атлетико М Примера
- 20.09.2014 Атлетико М 2:2 Сельта Примера
- 08.03.2014 Сельта 0:2 Атлетико М Примера
- 06.10.2013 Атлетико М 2:1 Сельта Примера
- 08.05.2013 Сельта 1:3 Атлетико М Примера
- 22.12.2012 Атлетико М 1:0 Сельта Примера
- 29.01.2010 Сельта 0:1 Атлетико М Кубок Короля
- 22.01.2010 Атлетико М 1:1 Сельта Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|21
|6
|0
|70 - 13
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|45 - 12
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|65 - 29
|54
|4.
|Валенсия
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 30
|53
|5.
|Севилья
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|36 - 40
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|36 - 32
|41
|7.
|Жирона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 36
|40
|8.
|Эйбар
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|34 - 39
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|45 - 39
|38
|10.
|Бетис
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|43 - 52
|37
|11.
|Хетафе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 25
|36
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|49 - 48
|33
|13.
|Леганес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|23 - 32
|33
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|27 - 31
|32
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|24 - 33
|32
|16.
|Алавес
|Заявка
|27
|10
|1
|16
|24 - 39
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 42
|21
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|20 - 55
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|16 - 43
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - СельтаДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 4 минуты, которая состоится 11.03.2018.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Сельта
Атлетико М
92.3% (60)
Ничья:
3.1% (2)
Сельта
4.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
43.1% (28)
2:1 Атлетико М:
23.1% (15)
1:0 Атлетико М:
18.5% (12)
0:0 Ничья:
3.1% (2)
3:1 Атлетико М:
3.1% (2)
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