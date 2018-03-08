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Стадион:
Севилья
 
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Валенсия
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия

До начала игры осталось 1 день 22 часа 25 минут, которая состоится 10.03.2018.
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Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Севилья
54.8% (40)
Ничья:
32.9% (24)
Валенсия
12.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
43.8% (32)
Ничья:
19.2% (14)
Ничья:
12.3% (9)
Валенсия:
12.3% (9)
Севилья:
4.1% (3)
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