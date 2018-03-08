Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Валенсия

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
- 06.01.2018 Севилья 3:5 Бетис П
- 03.01.2018 Кадис 0:2 Севилья КК
- 20.12.2017 Реал Сосьедад 3:1 Севилья П
- 15.12.2017 Севилья 0:0 Леванте П
- 09.12.2017 Реал Мадрид 5:0 Севилья П
Валенсия (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.03.2018 Валенсия 2:0 Бетис П
- 28.02.2018 Атлетик Б 1:1 Валенсия П
- 25.02.2018 Валенсия 2:1 Реал Сосьедад П
- 17.02.2018 Малага 1:2 Валенсия П
- 11.02.2018 Валенсия 3:1 Леванте П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Алавес 2:1 Валенсия КК
- 20.01.2018 Лас-Пальмас 2:1 Валенсия П
- 17.01.2018 Валенсия 2:1 Алавес КК
- 13.01.2018 Депортиво 1:2 Валенсия П
- 09.01.2018 Валенсия 4:0 Лас-Пальмас КК
- 06.01.2018 Валенсия 2:1 Жирона П
- 03.01.2018 Лас-Пальмас 1:1 Валенсия КК
- 23.12.2017 Валенсия 0:1 Вильярреал П
- 16.12.2017 Эйбар 2:1 Валенсия П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 03.12.2017 Хетафе 1:0 Валенсия П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Валенсия: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
- 21.10.2017 Валенсия 4:0 Севилья Примера
- 16.04.2017 Валенсия 0:0 Севилья Примера
- 26.11.2016 Севилья 2:1 Валенсия Примера
- 10.04.2016 Валенсия 2:1 Севилья Примера
- 29.11.2015 Севилья 1:0 Валенсия Примера
- 25.01.2015 Валенсия 3:1 Севилья Примера
- 23.08.2014 Севилья 1:1 Валенсия Примера
- 01.05.2014 Валенсия 3:1 Севилья Лига Европы
- 24.04.2014 Севилья 2:0 Валенсия Лига Европы
- 17.02.2014 Севилья 0:0 Валенсия Примера
- 22.09.2013 Валенсия 3:1 Севилья Примера
- 01.06.2013 Севилья 4:3 Валенсия Примера
- 13.01.2013 Валенсия 2:0 Севилья Примера
- 26.02.2012 Валенсия 1:2 Севилья Примера
- 12.01.2012 Севилья 2:1 Валенсия Кубок Короля
- 06.01.2012 Валенсия 1:0 Севилья Кубок Короля
- 24.09.2011 Севилья 1:0 Валенсия Примера
- 20.03.2011 Валенсия 0:1 Севилья Примера
- 08.11.2010 Севилья 2:0 Валенсия Примера
- 31.01.2010 Севилья 2:1 Валенсия Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|27
|21
|6
|0
|70 - 13
|69
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|27
|18
|7
|2
|45 - 12
|61
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|27
|16
|6
|5
|65 - 29
|54
|4.
|Валенсия
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|52 - 30
|53
|5.
|Севилья
|Заявка
|27
|14
|3
|10
|36 - 40
|45
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|36 - 32
|41
|7.
|Жирона
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|38 - 36
|40
|8.
|Эйбар
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|34 - 39
|39
|9.
|Сельта
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|45 - 39
|38
|10.
|Бетис
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|43 - 52
|37
|11.
|Хетафе
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|33 - 25
|36
|12.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|49 - 48
|33
|13.
|Леганес
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|23 - 32
|33
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|27 - 31
|32
|15.
|Эспаньол
|Заявка
|27
|7
|11
|9
|24 - 33
|32
|16.
|Алавес
|Заявка
|27
|10
|1
|16
|24 - 39
|31
|17.
|Леванте
|Заявка
|27
|3
|12
|12
|22 - 42
|21
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|27
|5
|5
|17
|20 - 55
|20
|19.
|Депортиво
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|25 - 57
|19
|20.
|Малага
|Заявка
|27
|3
|4
|20
|16 - 43
|13
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ВаленсияДо начала игры осталось 1 день 22 часа 25 минут, которая состоится 10.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Севилья - Валенсия
Севилья
54.8% (40)
Ничья:
32.9% (24)
Валенсия
12.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
43.8% (32)
1:1 Ничья:
19.2% (14)
2:2 Ничья:
12.3% (9)
1:2 Валенсия:
12.3% (9)
1:0 Севилья:
4.1% (3)
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