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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 30787
Атлетик Б
2:0
Конец матча
Леганес
0'
1:0
10' Гол
Гарсия Рауль
12' Желтая карточка
Эль-Жар Набиль
2:0
17' Гол
Гарсия Рауль
28' Желтая карточка
Кордоба Иньиго
36' Желтая карточка
Сальдуа Хосеба
66' Желтая карточка
Брашанац Дарко
68' Желтая карточка
Гарсия Рауль
72' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
89' Желтая карточка
Бустинса Унаи
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
93'
ШАНС! Наранхо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Итурраспе Андер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
89'
Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сабин Мерино
89'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
89'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
88'
Брашанац Дарко из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
87'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Омар Рамос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 30787 болельщиков
86'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
Удар от ворот произведет Леганес
85'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
85'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
84'
Итурраспе Андер нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
84'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
83'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
83'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
82'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
82'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
80'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
80'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
78'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
78'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
77'
Шанс! Омар Рамос из команды Леганес пробил головой, но мимо
77'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
76'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
76'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
74'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
73'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Куэльяр Иван сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
72'
Сиовас Димитрис получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
71'
Удар от ворот произведет Леганес
71'
О, боже! Саборит Энрик должен был легко забивать, но попал в штангу!
71'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
69'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
68'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
67'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
66'
Брашанац Дарко получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Итурраспе Андер бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
65'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
63'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Беньят Эчебария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
62'
Перес Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
60'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Беньят Эчебария пострадал.
Офсайд
60'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
60'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
58'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
58'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
57'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
56'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
Фол, нарушение
56'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Кепа Аррисабалага взял и забрал мяч на выходе
53'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
53'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Сальдуа Хосеба
Фол, нарушение
52'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Бустинса Унаи
51'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
51'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Рико Диего из команды Леганес делает пас партнеру.
50'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Офсайд
49'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
49'
Эрасо Хави навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Назначен штрафной. Пострадал Перес Рубен, его свалил Сан-Хосе Микель.
Офсайд
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
Фол, нарушение
46'
Амрабат Нордин наказан за толчок Беньят Эчебария
46'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
44'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
Офсайд
43'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
43'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
43'
Эль-Жар Набиль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
43'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Леганес
42'
ШАНС! Сусаета Маркель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
42'
Шанс! Бустинса Унаи из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
41'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Гумбау Херард, его свалил Кордоба Иньиго.
38'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
38'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Амрабат Нордин нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
38'
Отличные скиллы показывает Амрабат Нордин, обводя своих соперников
38'
Удар от ворот произведет Леганес
38'
Беньят Эчебария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
36'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья свистит. Сальдуа Хосеба атаковал сзади соперника. Это Кордоба Иньиго заработал своей команде штрафной
36'
Удар от ворот произведет Леганес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
35'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
35'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
33'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Рико Диего
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
29'
Бустинса Унаи нанес удар головой, но Кепа Аррисабалага перевел мяч на угловой!
29'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
28'
Кордоба Иньиго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
Офсайд
27'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
27'
Эрасо Хави из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
27'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
26'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
26'
Рико Диего из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Гумбау Херард наказан за толчок Гарсия Рауль
Фол, нарушение
23'
Бове Клаудио из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
Угловой
22'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой справа.
22'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Леганес
21'
Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали
21'
Удар от ворот произведет Леганес
20'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
20'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль забивает!
17'
Плохо сыграл Перес Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Атлетик Б" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Леганес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
15'
Рико Диего из команды Леганес в офсайде
Фол, нарушение
14'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
14'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
13'
Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
12'
Рефери не любит споров - именно за это Эль-Жар Набиль сейчас получил желтую
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гарсия Рауль из клуба "Атлетик Б" отправил мяч головой в ворота.
10'
Куэльяр Иван ошибается в защите.
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
Уильямс Иньяки не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
9'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
9'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Сиовас Димитрис из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
9'
Удар от ворот произведет Леганес
9'
Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали
8'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
6'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
6'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Амрабат Нордин из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
6'
Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Рико Диего из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
3'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гарсия Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
1'
Игрок клуба "Леганес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Леганес
Атлетик Б
89.9% (169)
Ничья:
8.5% (16)
Леганес
1.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
42% (79)
Атлетик Б:
26.6% (50)
Атлетик Б:
14.4% (27)
Ничья:
5.3% (10)
Атлетик Б:
3.7% (7)
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