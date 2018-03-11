Стадион: Сан-Мамес Зрители: 30787
1:0
10' ГолГарсия Рауль
12' Желтая карточкаЭль-Жар Набиль
2:0
17' ГолГарсия Рауль
28' Желтая карточкаКордоба Иньиго
36' Желтая карточкаСальдуа Хосеба
66' Желтая карточкаБрашанац Дарко
68' Желтая карточкаГарсия Рауль
72' Желтая карточкаСиовас Димитрис
89' Желтая карточкаБустинса Унаи
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
93'
93'
ШАНС! Наранхо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
93'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
Судья сигнализирует, что Перес Рубен из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Итурраспе Андер
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
90'
89'
Бустинса Унаи получил желтую карточку от судьи
89'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сабин Мерино
89'
89'
89'
89'
Омар Рамос из команды Леганес подал угловой справа.
88'
Брашанац Дарко из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
Тактическая замена. Кордоба Иньиго уходит с поля и его заменяет Сабин Мерино
87'
Саборит Энрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
87'
Бустинса Унаи из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
87'
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86'
Сальдуа Хосеба нанес удар, но тот был заблокирован.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
85'
85'
Шанс! Нуньес Унай из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
85'
84'
Итурраспе Андер нанес удар, мяч был парирован, но Куэльяр Иван не удержал его в руках.
84'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
83'
83'
82'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
82'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Лекуе Иньиго
80'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Эрасо Хави из команды Леганес подал угловой слева.
80'
Де Маркос Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
78'
78'
78'
Тактическая замена. Амрабат Нордин уходит с поля и его заменяет Наранхо Хосе
77'
Шанс! Омар Рамос из команды Леганес пробил головой, но мимо
77'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
73'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Куэльяр Иван сделал классный сейв. Угловой
72'
Сиовас Димитрис получил желтую карточку от судьи
72'
Судья сигнализирует, что Сиовас Димитрис из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
71'
71'
О, боже! Саборит Энрик должен был легко забивать, но попал в штангу!
71'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
69'
69'
68'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
68'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Амрабат Нордин оказался на газоне.
68'
68'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
67'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Брашанац Дарко получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Итурраспе Андер бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
65'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
64'
63'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Перес Рубен
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Беньят Эчебария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Перес Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
Перес Рубен из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Беньят Эчебария пострадал.
60'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б в офсайде
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
58'
58'
Тактическая замена. Эль-Жар Набиль уходит с поля и его заменяет Омар Рамос
58'
Тактическая замена. Сусаета Маркель уходит с поля и его заменяет Итурраспе Андер
57'
56'
56'
56'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
55'
55'
55'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
54'
53'
53'
Амрабат Нордин из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
53'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Сальдуа Хосеба
52'
Кордоба Иньиго наказан за толчок Бустинса Унаи
51'
51'
ШАНС! Эль-Жар Набиль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Рико Диего из команды Леганес делает пас партнеру.
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
49'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
49'
49'
Назначен штрафной. Пострадал Перес Рубен, его свалил Сан-Хосе Микель.
47'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б в офсайде
47'
46'
Амрабат Нордин наказан за толчок Беньят Эчебария
46'
46'
Начался второй тайм!
46'
Тактическая замена. Гумбау Херард уходит с поля и его заменяет Брашанац Дарко
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Бове Клаудио из команды Леганес в офсайде
43'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес в офсайде
43'
43'
Эль-Жар Набиль наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
43'
42'
42'
ШАНС! Сусаета Маркель нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
42'
42'
Шанс! Бустинса Унаи из команды Леганес пробил головой, но мимо
42'
41'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Сальдуа Хосеба из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
39'
Назначен штрафной. Пострадал Гумбау Херард, его свалил Кордоба Иньиго.
38'
38'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
38'
Амрабат Нордин нанес удар, мяч был парирован, но Кепа Аррисабалага не удержал его в руках.
38'
Отличные скиллы показывает Амрабат Нордин, обводя своих соперников
38'
38'
Беньят Эчебария решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
36'
Сальдуа Хосеба получил желтую карточку от судьи
36'
Судья свистит. Сальдуа Хосеба атаковал сзади соперника. Это Кордоба Иньиго заработал своей команде штрафной
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
35'
Гумбау Херард не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Беньят Эчебария из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Эрасо Хави
33'
33'
Гарсия Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
31'
Уильямс Иньяки наказан за толчок Рико Диего
30'
30'
Сан-Хосе Микель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гумбау Херард из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
30'
30'
Беньят Эчебария выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Рико Диего из команды Леганес подал угловой слева.
29'
Бустинса Унаи нанес удар головой, но Кепа Аррисабалага перевел мяч на угловой!
29'
Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
28'
Кордоба Иньиго получил желтую карточку от судьи
28'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сальдуа Хосеба оказался на газоне.
27'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
27'
Эрасо Хави из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
27'
26'
Судья сигнализирует, что Рико Диего из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
26'
26'
Рико Диего из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
24'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
23'
23'
Гумбау Херард наказан за толчок Гарсия Рауль
23'
Бове Клаудио из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Гарсия Рауль пострадал.
22'
22'
21'
21'
Уильямс Иньяки не смог попасть в створ ударом издали
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Амрабат Нордин из команды Леганес в офсайде
17'
Г О О О О Л - Гарсия Рауль забивает!
17'
Плохо сыграл Перес Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
17'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
17'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Рико Диего из команды Леганес в офсайде
14'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
14'
14'
13'
Сиовас Димитрис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
12'
Рефери не любит споров - именно за это Эль-Жар Набиль сейчас получил желтую
11'
Судья сигнализирует, что Эль-Жар Набиль из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
10'
Де Маркос Оскар сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гарсия Рауль из клуба "Атлетик Б" отправил мяч головой в ворота.
10'
Куэльяр Иван ошибается в защите.
10'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
10'
Уильямс Иньяки не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
10'
Кордоба Иньиго из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
9'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
9'
9'
Сиовас Димитрис из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Уильямс Иньяки пострадал.
9'
9'
Кордоба Иньиго не смог попасть в створ ударом издали
8'
8'
7'
Гумбау Херард из команды Леганес играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
6'
6'
6'
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
3'
3'
Гарсия Рауль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Бустинса Унаи из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Гарсия Рауль
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Атлетик Б". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Леганес
Атлетик Б
89.9% (169)
Ничья:
8.5% (16)
Леганес
1.6% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Атлетик Б:
42% (79)
2:1 Атлетик Б:
26.6% (50)
2:0 Атлетик Б:
14.4% (27)
1:1 Ничья:
5.3% (10)
3:1 Атлетик Б:
3.7% (7)
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