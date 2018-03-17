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Стадион:
Веллингтон Феникс
0:1
Конец матча
Ньюкасл Джетс
0'
12' Желтая карточка
Люич Матия
24' Желтая карточка
Ben Kantarovski
0:1
43' Гол
Jason Hoffman
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Веллингтон Феникс делает замену. Люич Матия уходит с поля, а Андрия Калуджерович выходит на его замену.
80'
Ньюкасл Джетс делает замену. Макгри Райли уходит с поля, а Nicholas Cowburn выходит на его замену.
67'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
64'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
63'
Ньюкасл Джетс делает замену. Joseph Champness уходит с поля, а Варгас Рональд выходит на его замену.

Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Бен Кантаровски получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
12'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на QBE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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