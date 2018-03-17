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Стадион: QBE Stadium
0:1
Конец матча
12' Желтая карточкаЛюич Матия
24' Желтая карточкаBen Kantarovski
0:1
43' ГолJason Hoffman
|
12'
24'
43'
0:1
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 40 Tando Velaphi Вратарь
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 18 Sarpeet Singh
- 26 Liberato Cacace
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 12 Adam Parkhouse
- Главный тренер: Des Buckingham
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 24 Joseph Champness
- 6 Steven Ugarkovic
- 5 Ben Kantarovski
- 3 Jason Hoffman
- 22 Lachlan Jackson
- 44 Топор-Стэнли Николай
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 8 Варгас Рональд Нападающий
- 32 Angus Thurgate
- 12 Mario Shabow
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.11.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 29.10.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 22.10.2017 Брисбен Роар 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 04.11.2017 Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.03.2017 Веллингтон Феникс 5:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.12.2016 Ньюкасл Джетс 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2016 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 20.02.2016 Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2016 Ньюкасл Джетс 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 11.10.2015 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.02.2015 Веллингтон Феникс 2:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 06.12.2014 Ньюкасл Джетс 1:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.10.2014 Веллингтон Феникс 4:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 22.03.2014 Ньюкасл Джетс 5:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 09.02.2014 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 27.10.2013 Веллингтон Феникс 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.02.2013 Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 27.01.2013 Веллингтон Феникс 1:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 18.11.2012 Ньюкасл Джетс 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 20.01.2012 Ньюкасл Джетс 0:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 24.12.2011 Веллингтон Феникс 5:2 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 16.10.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|23
|16
|4
|3
|55 - 19
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|23
|14
|5
|4
|47 - 25
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|8
|6
|9
|25 - 30
|30
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|7
|9
|7
|32 - 38
|30
|7.
|Брисбен Роар
|23
|8
|4
|11
|27 - 33
|28
|8.
|Перт Глори
|23
|8
|2
|13
|30 - 44
|26
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|4
|8
|10
|23 - 32
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|23
|4
|5
|14
|25 - 47
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Веллингтон Феникс делает замену. Люич Матия уходит с поля, а Андрия Калуджерович выходит на его замену.
80'
Ньюкасл Джетс делает замену. Макгри Райли уходит с поля, а Nicholas Cowburn выходит на его замену.
67'
Веллингтон Феникс делает замену. Геллоуэй Скотт уходит с поля, а Макглинчи Майкл выходит на его замену.
64'
Ньюкасл Джетс делает замену. Родригес Патрисио II уходит с поля, а Angus Thurgate выходит на его замену.
63'
Ньюкасл Джетс делает замену. Joseph Champness уходит с поля, а Варгас Рональд выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Джейсон Хоффмен бьет в цель!
24'
Бен Кантаровски получил желтую карточку от судьи
12'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на QBE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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