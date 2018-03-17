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Стадион: Футбольный, Сидней
1:2
Конец матча
0:1
9' ГолМаккей Мэтт
17' Желтая карточкаКэрни Дэвид
0:2
18' ГолJacob Pepper
58' Желтая карточкаJack Hingert
1:2
59' ГолНинкович Милош
64' Желтая карточкаБотеак Эрик
72' Желтая карточкаНинкович Милош
79' Желтая карточкаБроск Алекс
|
9'
0:1
17'
18'
0:2
58'
59'
1:2
64'
72'
79'
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 17 Кэрни Дэвид Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 3 Ben Warland Защитник
- 2 Калвер Аарон Защитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 12 Fabio Ferreira
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Брисбен Роар
- Основной состав
- 21 Jamie Young Вратарь
- 77 Франьич Иван Защитник
- 4 Daniel Bowles Защитник
- 19 Jack Hingert Защитник
- 14 Бен-Халфаллах Фахид Полузащитник
- 9 Маккароне Массимо Полузащитник
- 10 Холман Бретт Полузащитник
- 7 Кристенсен Томас Полузащитник
- 8 Jacob Pepper Полузащитник
- 22 Ботеак Эрик Полузащитник
- 17 Маккей Мэтт Полузащитник
- Запасные игроки
- 11 Corey Gameiro Полузащитник
- 33 Henrique VII
- 18 Joe Caletti
- 24 Connor O'Toole
- 31 Brendan White
- Главный тренер: John Aloisi
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
Брисбен Роар (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 23.01.2018 Брисбен Роар 2:3 Серес ЛЧА(
- 18.01.2018 Брисбен Роар 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 21.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Перт Глори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 11.11.2017 Мельбурн Виктори 1:1 Брисбен Роар ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 28.10.2017 Веллингтон Феникс 3:3 Брисбен Роар ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Брисбен Роар: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней Эй-Лига
- 25.11.2017 Сидней 3:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 03.02.2017 Брисбен Роар 0:0 Сидней Эй-Лига
- 30.12.2016 Сидней 2:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 19.11.2016 Брисбен Роар 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.03.2016 Брисбен Роар 3:2 Сидней Эй-Лига
- 30.01.2016 Сидней 1:3 Брисбен Роар Эй-Лига
- 06.11.2015 Сидней 0:0 Брисбен Роар Эй-Лига
- 15.03.2015 Сидней 5:4 Брисбен Роар Эй-Лига
- 30.12.2014 Брисбен Роар 0:0 Сидней Эй-Лига
- 24.10.2014 Брисбен Роар 0:2 Сидней Эй-Лига
- 14.03.2014 Сидней 1:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 26.12.2013 Сидней 2:5 Брисбен Роар Эй-Лига
- 19.10.2013 Брисбен Роар 4:0 Сидней Эй-Лига
- 28.03.2013 Брисбен Роар 3:1 Сидней Эй-Лига
- 10.02.2013 Сидней 2:1 Брисбен Роар Эй-Лига
- 16.11.2012 Брисбен Роар 4:2 Сидней Эй-Лига
- 14.01.2012 Брисбен Роар 2:1 Сидней Хёндай А-Лига
- 05.12.2011 Сидней 2:0 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
- 15.10.2011 Сидней 0:2 Брисбен Роар Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|23
|16
|4
|3
|55 - 19
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|23
|14
|5
|4
|47 - 25
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|4.
|Мельбурн Виктори
|22
|9
|5
|8
|33 - 31
|32
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|8
|6
|9
|25 - 30
|30
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|7
|9
|7
|32 - 38
|30
|7.
|Брисбен Роар
|23
|8
|4
|11
|27 - 33
|28
|8.
|Перт Глори
|23
|8
|2
|13
|30 - 44
|26
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|22
|4
|8
|10
|23 - 32
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|23
|4
|5
|14
|25 - 47
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.
86'
Брисбен Роар делает замену. Холман Бретт уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
84'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
80'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
79'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи
72'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
64'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
58'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
54'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
46'
Сидней делает замену. Кэрни Дэвид уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
18'
Г О О О О Л - Джекоб Пеппер бьет в цель!
17'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Маккей Мэтт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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