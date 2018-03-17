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Стадион:
Сидней
1:2
Конец матча
Брисбен Роар
0'
0:1
9' Гол
Маккей Мэтт
17' Желтая карточка
Кэрни Дэвид
0:2
18' Гол
Jacob Pepper
58' Желтая карточка
Jack Hingert
1:2
59' Гол
Нинкович Милош
64' Желтая карточка
Ботеак Эрик
72' Желтая карточка
Нинкович Милош
79' Желтая карточка
Броск Алекс
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Брисбен Роар делает замену. Бен-Халфаллах Фахид уходит с поля, а Connor O'Toole выходит на его замену.
86'
Брисбен Роар делает замену. Холман Бретт уходит с поля, а Энрике выходит на его замену.
84'
Брисбен Роар делает замену. Маккароне Массимо уходит с поля, а Corey Gameiro выходит на его замену.
80'
Сидней делает замену. Броск Алекс уходит с поля, а Саймон Мэтт выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Броск Алекс получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
72'
Нинкович Милош получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
64'
Ботеак Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Нинкович Милош бьет в цель!
Желтая карточка
58'
Джек Хингерт получил желтую карточку от судьи
54'
Сидней делает замену. Межеевски Адриан уходит с поля, а Фабио Феррейра выходит на его замену.
46'
Сидней делает замену. Кэрни Дэвид уходит с поля, а Ben Warland выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Джекоб Пеппер бьет в цель!
Желтая карточка
17'
Кэрни Дэвид получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Маккей Мэтт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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