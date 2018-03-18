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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Арена Тун
0:0
Конец матча
30' Желтая карточкаШпильман Марвин
0:0
49' Не забитый пенальтиКололли Беньямин
54' Желтая карточкаЗидан Энцо
57' Желтая карточкаРоша Ален
66' Желтая карточкаЛаупер Сандро
67' Желтая карточкаГетац Николя
69' Желтая карточкаКостанцо Морено
76' Желтая карточкаКарлен Грегори
|
30'
49'
0:0
54'
57'
66'
67'
69'
76'
Состав команд
39
Йосс
Свен
24
Noah
Loosli
30
Гетац
Николя
21
Зидан
Энцо
13
Рапп
Симоне
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 39 Йосс Свен Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 33 Шпильман Марвин Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 16 Костанцо Морено Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 19 Дзонлагич Омер Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 23 Timo Righetti
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Лозанна-Спорт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 6 Монтейру Элтон Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 30 Гетац Николя Защитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 14 Паше Александр Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 7 Кололли Беньямин Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- 8 Жейссманн Жоэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Тун (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
- 25.10.2017 Лозанна-Спорт 0:1 Грасcхоппер К
- 22.10.2017 Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт С
- 14.10.2017 Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз С
Последние игры между собой
Тун: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Лозанна-Спорт: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун Суперлига
- 19.08.2017 Тун 5:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 20.05.2017 Лозанна-Спорт 0:0 Тун Суперлига
- 08.04.2017 Тун 2:4 Лозанна-Спорт Суперлига
- 15.10.2016 Тун 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 31.07.2016 Лозанна-Спорт 4:4 Тун Суперлига
- 15.01.2016 Тун 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 18.09.2015 Лозанна-Спорт 0:1 Тун Кубок
- 30.01.2015 Тун 1:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 19.09.2014 Лозанна-Спорт 0:1 Тун Кубок Швейцарии
- 17.06.2014 Тун 1:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Сборные
- 08.05.2014 Лозанна-Спорт 1:3 Тун Суперлига
- 15.03.2014 Тун 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 01.12.2013 Лозанна-Спорт 0:2 Тун Суперлига
- 01.09.2013 Тун 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 12.05.2013 Тун 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 07.04.2013 Лозанна-Спорт 2:4 Тун Суперлига
- 17.11.2012 Лозанна-Спорт 3:0 Тун Суперлига
- 14.07.2012 Тун 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Тун
Лозанна-Спорт
-
4 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|43 - 21
|45
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|5.
|Цюрих
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|33 - 30
|35
|6.
|Лугано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 40
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 36
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|38 - 49
|28
|9.
|Тун
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|39 - 53
|25
|10.
|Сьон
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|34 - 45
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Марджиотта Франческо выходит на его замену.
76'
Карлен Грегори получил желтую карточку от судьи
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
70'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
69'
Костанцо Морено получил желтую карточку от судьи
67'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
66'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
57'
Роша Ален получил желтую карточку от судьи
54'
Зидан Энцо получил желтую карточку от судьи
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Кололли Беньямин пробил пенальти, но не смог забить!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
14'
Тун делает замену. Йосс Свен уходит с поля, а Феррейру Нельсон выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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