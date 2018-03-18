  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Швейцария
  5. Суперлига
Стадион:
Тун
0:0
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
30' Желтая карточка
Шпильман Марвин
0:0
49' Не забитый пенальти
Кололли Беньямин
54' Желтая карточка
Зидан Энцо
57' Желтая карточка
Роша Ален
66' Желтая карточка
Лаупер Сандро
67' Желтая карточка
Гетац Николя
69' Желтая карточка
Костанцо Морено
76' Желтая карточка
Карлен Грегори
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
84'
Лозанна-Спорт делает замену. Зидан Энцо уходит с поля, а Марджиотта Франческо выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Карлен Грегори получил желтую карточку от судьи
70'
Лозанна-Спорт делает замену. Dominik Schmid уходит с поля, а Зачири Анди выходит на его замену.
70'
Тун делает замену. Шпильман Марвин уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.

Желтая карточка
69'
Костанцо Морено получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
66'
Лаупер Сандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Роша Ален получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Зидан Энцо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
ОН ПРОМАЗАЛ - Кололли Беньямин пробил пенальти, но не смог забить!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Шпильман Марвин получил желтую карточку от судьи
14'
Тун делает замену. Йосс Свен уходит с поля, а Феррейру Нельсон выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Thun. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация