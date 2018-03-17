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Стадион:
Санкт-Галлен
2:1
Конец матча
Грасcхоппер
0'
27' Желтая карточка
Вилотич Милан
27' Желтая карточка
Таипи Гьелбрим
36' Желтая карточка
Джуричин Марко
1:0
48' Гол
Сигурьонссон Рунар
1:1
51' Гол
Jean-Pierre Rhyner
65' Желтая карточка
Пниши Альбан
72' Желтая карточка
Кукурузович Степан
2:1
82' Гол
Бен Халифа Нассим
84' Желтая карточка
Бен Халифа Нассим
86' Желтая карточка
Башич Марко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Галлен делает замену. Токо уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
89'
Санкт-Галлен делает замену. Jasper van der Werff уходит с поля, а Мусаву-Кинг Ирунду выходит на его замену.
87'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Бен Халифа Нассим получил желтую карточку от судьи

84'
Санкт-Галлен делает замену. Иттен Седрик уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
71'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Пниши Альбан получил желтую карточку от судьи
63'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Кодро Кенан выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Jean-Pierre Rhyner бьет в цель!
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Вилотич Милан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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