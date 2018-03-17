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Стадион: АФГ Арена
2:1
Конец матча
27' Желтая карточкаВилотич Милан
27' Желтая карточкаТаипи Гьелбрим
36' Желтая карточкаДжуричин Марко
1:0
48' ГолСигурьонссон Рунар
1:1
51' ГолJean-Pierre Rhyner
65' Желтая карточкаПниши Альбан
72' Желтая карточкаКукурузович Степан
2:1
82' ГолБен Халифа Нассим
84' Желтая карточкаБен Халифа Нассим
86' Желтая карточкаБашич Марко
|
27'
27'
36'
48'
1:0
51'
1:1
65'
82'
2:1
84'
84'
86'
Состав команд
28
Toko
III
13
Иттен
Седрик
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 56 Jasper van der Werff Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 50 Люхингер Николас Полузащитник
- 10 Барнетта Транквилло Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Главный тренер: Контини Джорджо
Грасcхоппер 3-4-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 4 Вилотич Милан Защитник
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 24 Bujar Lika Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 15 Думбия Сулейман Полузащитник
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 22 Зесигер Седрик Защитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- Главный тренер: Murat Yakin
Предыдущие игры
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
- 26.10.2017 Делемон 1:2 Санкт-Галлен К
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
- 14.11.2017 Грасcхоппер 3:3 Волен ТМК
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер С
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Грасcхоппер: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
- 28.09.2013 Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 14.07.2013 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 29.05.2013 Санкт-Галлен 1:2 Грасcхоппер Суперлига
Санкт-Галлен
Грасcхоппер
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|42 - 21
|42
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Цюрих
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 36
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|38 - 49
|27
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Санкт-Галлен делает замену. Токо уходит с поля, а Барнетта Транквилло выходит на его замену.
89'
Санкт-Галлен делает замену. Jasper van der Werff уходит с поля, а Мусаву-Кинг Ирунду выходит на его замену.
87'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Капич Рифет выходит на его замену.
86'
Башич Марко получил желтую карточку от судьи
84'
Бен Халифа Нассим получил желтую карточку от судьи
84'
Санкт-Галлен делает замену. Иттен Седрик уходит с поля, а Буэсс Роман выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
72'
Кукурузович Степан получил желтую карточку от судьи
71'
Грасcхоппер делает замену. Таипи Гьелбрим уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
65'
Пниши Альбан получил желтую карточку от судьи
63'
Грасcхоппер делает замену. Андерсен Лукас уходит с поля, а Кодро Кенан выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Jean-Pierre Rhyner бьет в цель!
48'
Г О О О О Л - Сигурьонссон Рунар бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Джуричин Марко получил желтую карточку от судьи
27'
Таипи Гьелбрим получил желтую карточку от судьи
27'
Вилотич Милан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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