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Стадион: Корнаредо
25' Желтая карточкаШюрпф Паскаль
0:1
41' ГолШюрпф Паскаль
45' Желтая карточкаJetmir Krasniqi
1:1
71' ГолКарлиньос Жуниор
75' Желтая карточкаSilvan Sidler
1:2
77' ГолШюрпф Паскаль
90' Вторая желтая карточкаJetmir Krasniqi
|
25'
41'
0:1
45'
71'
1:1
75'
77'
1:2
90'
Состав команд
22
Руй
Стив
17
Вечеи
Балинт
21
Янко
Марк
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
42
Вока
Идриз
Лугано 4-3-3
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 27 Jetmir Krasniqi Защитник
- 22 Руй Стив Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- 21 Янко Марк Нападающий
- 8 Мариани Давид Нападающий
- Запасные игроки
- 96 Яо Элож Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 19 Герндт Александр Нападающий
- 13 Alexandre Muci
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 3 Чиркович Лазар Защитник
- 15 Шульц Марвин Защитник
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 80 Гвилия Валериане Полузащитник
- 11 Шюрпф Паскаль Полузащитник
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 14 Шиндельхольц Николя Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +11 =1 -8)
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано С
- 02.11.2017 Виктория Пльзень 4:1 Лугано ЛЕ
Люцерн (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 10.11.2017 Люцерн 0:3 Кьяссо ТМК
- 05.11.2017 Люцерн 3:0 Санкт-Галлен С
Последние игры между собой
Лугано: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 4
- 29.10.2017 Лугано 1:0 Люцерн Суперлига
- 23.07.2017 Люцерн 1:0 Лугано Суперлига
- 02.06.2017 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 02.04.2017 Люцерн 0:2 Лугано Суперлига
- 20.11.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 23.07.2016 Лугано 1:2 Люцерн Суперлига
- 01.05.2016 Лугано 1:1 Люцерн Суперлига
- 12.03.2016 Люцерн 2:1 Лугано Суперлига
- 02.03.2016 Люцерн 1:2 Лугано Кубок
- 03.10.2015 Люцерн 2:2 Лугано Суперлига
- 29.08.2015 Лугано 0:1 Люцерн Суперлига
- 31.01.2015 Люцерн 3:1 Лугано Товарищеские матчи. Клубы
- 13.06.2009 Люцерн 5:0 Лугано Плей-офф
- 10.06.2009 Лугано 1:0 Люцерн Плей-офф
Лугано
Люцерн
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|43 - 21
|45
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|5.
|Цюрих
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|33 - 30
|35
|6.
|Лугано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 40
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 36
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|38 - 49
|28
|9.
|Тун
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|39 - 53
|25
|10.
|Сьон
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|34 - 45
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Jetmir Krasniqi получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Лугано делает замену. Вечеи Балинт уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
80'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
78'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
78'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Родригес Франсиско III выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
75'
Silvan Sidler получил желтую карточку от судьи
71'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
71'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
63'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Герндт Александр выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
41'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
25'
Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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