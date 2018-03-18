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Стадион:
Лугано
1:2
Конец матча
Люцерн
0'
25' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
0:1
41' Гол
Шюрпф Паскаль
45' Желтая карточка
Jetmir Krasniqi
1:1
71' Гол
Карлиньос Жуниор
75' Желтая карточка
Silvan Sidler
1:2
77' Гол
Шюрпф Паскаль
90' Вторая желтая карточка
Jetmir Krasniqi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Jetmir Krasniqi получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Лугано делает замену. Вечеи Балинт уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
80'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Чрнигой Домен выходит на его замену.
78'
Люцерн делает замену. Шюрпф Паскаль уходит с поля, а Кустодио Оливер выходит на его замену.
78'
Люцерн делает замену. Гвилия Валериане уходит с поля, а Родригес Франсиско III выходит на его замену.

Описание гола
77'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Желтая карточка
75'
Silvan Sidler получил желтую карточку от судьи
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
71'
Люцерн делает замену. Юрич Томи уходит с поля, а Демхасай Шкельчим выходит на его замену.
63'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Герндт Александр выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Jetmir Krasniqi получил желтую карточку от судьи
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
Желтая карточка
25'
Шюрпф Паскаль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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