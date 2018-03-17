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Стадион:
Цюрих
1:2
Конец матча
Янг Бойз
0'
11' Желтая карточка
Жанье Па-Моду
31' Желтая карточка
Неф Алайн
45' Желтая карточка
Родригес Роберто
45' Желтая карточка
Фасснахт Кристиан
0:1
61' Гол
Ассале Рожер
1:1
65' Пенальти
Родригес Роберто
65' Желтая карточка
Вёльфли Марко
1:2
67' Пенальти
Оаро Гийом
1:2
85' Не забитый пенальти
Оаро Гийом
90' Желтая карточка
Lavdrim Rexhepi
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Lavdrim Rexhepi получил желтую карточку от судьи
89'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Lavdrim Rexhepi выходит на его замену.
89'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
Описание гола
85'
ОН ПРОМАЗАЛ - Оаро Гийом пробил пенальти, но не смог забить!
76'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.

75'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
Желтая карточка
65'
Вёльфли Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Родригес Роберто из команды Цюрих забивает с точки!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Неф Алайн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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