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Стадион: Летцигрунд
11' Желтая карточкаЖанье Па-Моду
31' Желтая карточкаНеф Алайн
45' Желтая карточкаРодригес Роберто
45' Желтая карточкаФасснахт Кристиан
0:1
61' ГолАссале Рожер
1:1
65' ПенальтиРодригес Роберто
65' Желтая карточкаВёльфли Марко
1:2
67' ПенальтиОаро Гийом
1:2
85' Не забитый пенальтиОаро Гийом
90' Желтая карточкаLavdrim Rexhepi
|
11'
31'
45'
61'
0:1
65'
1:1
65'
67'
1:2
85'
1:2
90'
Состав команд
25
Бреше
Янник
13
Неф
Алайн
23
Ронер
Фабиан
43
Мбабу
Кевин
24
Нуху
Касим
23
Бенито
Лорис
99
Оаро
Гийом
17
Ассале
Рожер
Цюрих 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 13 Неф Алайн Защитник
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 23 Ронер Фабиан Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 36 Lindrit Kamberi
- 35 Enit Sadiku
- 2 Lavdrim Rexhepi
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 24 Нуху Касим Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 8 Соу Джибриль Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 29 Лотомба Жордан Защитник
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Предыдущие игры
Цюрих (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 28.10.2017 Цюрих 0:0 Базель С
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =1 -2)
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Партизан 2:1 Янг Бойз ЛЕ
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих С
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 24.04.2016 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 27.02.2016 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 01.11.2015 Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига
- 29.10.2015 Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок
- 18.07.2015 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.05.2015 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.03.2015 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 28.09.2014 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 03.08.2014 Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.04.2014 Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 09.03.2014 Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
- 29.09.2013 Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.08.2013 Цюрих 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.05.2013 Янг Бойз 2:4 Цюрих Суперлига
- 23.02.2013 Цюрих 4:0 Янг Бойз Суперлига
- 07.10.2012 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.08.2012 Янг Бойз 4:1 Цюрих Суперлига
- 01.05.2012 Янг Бойз 1:0 Цюрих Суперлига
Цюрих
Янг Бойз
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|24
|12
|6
|6
|42 - 21
|42
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Цюрих
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|33 - 30
|35
|5.
|Люцерн
|Заявка
|25
|9
|7
|9
|34 - 39
|34
|6.
|Лугано
|Заявка
|25
|9
|4
|12
|26 - 38
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 36
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|38 - 49
|27
|9.
|Тун
|Заявка
|25
|7
|3
|15
|39 - 53
|24
|10.
|Сьон
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|34 - 44
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Lavdrim Rexhepi получил желтую карточку от судьи
89'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Lavdrim Rexhepi выходит на его замену.
89'
Янг Бойз делает замену. Ассале Рожер уходит с поля, а Эбишер Мишель выходит на его замену.
85'
ОН ПРОМАЗАЛ - Оаро Гийом пробил пенальти, но не смог забить!
76'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
75'
Цюрих делает замену. Родригес Роберто уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Оаро Гийом из команды Янг Бойз забивает с точки!
65'
Вёльфли Марко получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Родригес Роберто из команды Цюрих забивает с точки!
61'
Г О О О О Л - Ассале Рожер бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Фасснахт Кристиан получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Родригес Роберто получил желтую карточку от судьи
31'
Неф Алайн получил желтую карточку от судьи
11'
Жанье Па-Моду получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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