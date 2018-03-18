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Стадион: Санкт-Якоб Парк
45' Желтая карточкаАйети Альбиан
1:0
69' ГолАйети Альбиан
79' Желтая карточкаКунья Матеус
87' Желтая карточкаЛакруа Лео
|
45'
69'
1:0
79'
87'
Состав команд
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
Базель 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 3 Лакруа Лео Защитник
- 5 Ланг Михаэль Полузащитник
- 34 Джака Таулант Полузащитник
- 7 Дзуффи Лука Полузащитник
- 25 Риверос Блас Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 33 Буа Кевин Полузащитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 43 Кайзер Ив
- 38 Martin Liechti
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 13 Касами Пайтим Полузащитник
- 94 Адриан Оливейра Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Бамер Жан Защитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 34 Ндойе Бирама Полузащитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
- 22.11.2017 Базель 1:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
Сьон (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
- 15.10.2017 Сьон 1:2 Санкт-Галлен С
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
- 27.09.2017 Сьон 1:1 Лозанна-Спорт С
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Сьон: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон Суперлига
- 27.08.2017 Сьон 1:1 Базель Суперлига
- 25.05.2017 Базель 3:0 Сьон Кубок
- 18.05.2017 Базель 2:2 Сьон Суперлига
- 12.03.2017 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 27.11.2016 Сьон 1:2 Базель Суперлига
- 24.07.2016 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 30.04.2016 Базель 2:1 Сьон Суперлига
- 20.03.2016 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 13.12.2015 Сьон 2:2 Базель Кубок
- 18.10.2015 Сьон 0:2 Базель Суперлига
- 01.08.2015 Базель 3:0 Сьон Суперлига
- 07.06.2015 Базель 0:3 Сьон Switzerland Cup
- 18.04.2015 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 14.02.2015 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 25.10.2014 Базель 1:1 Сьон Суперлига
- 17.08.2014 Сьон 2:3 Базель Суперлига
- 13.04.2014 Сьон 0:1 Базель Суперлига
- 15.02.2014 Базель 1:0 Сьон Суперлига
- 28.09.2013 Базель 2:2 Сьон Суперлига
Базель
Сьон
-
4 Офсайды 5
-
20 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|26
|19
|4
|3
|62 - 26
|61
|2.
|Базель
|Заявка
|25
|13
|6
|6
|43 - 21
|45
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|26
|13
|3
|10
|40 - 45
|42
|4.
|Люцерн
|Заявка
|26
|10
|7
|9
|36 - 40
|37
|5.
|Цюрих
|Заявка
|25
|9
|8
|8
|33 - 30
|35
|6.
|Лугано
|Заявка
|26
|9
|4
|13
|27 - 40
|31
|7.
|Грасcхоппер
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|33 - 36
|31
|8.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|38 - 49
|28
|9.
|Тун
|Заявка
|26
|7
|4
|15
|39 - 53
|25
|10.
|Сьон
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|34 - 45
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
87'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
83'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
79'
Matheus Cunha получил желтую карточку от судьи
77'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
68'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
58'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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