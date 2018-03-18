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Стадион:
Базель
1:0
Конец матча
Сьон
0'
45' Желтая карточка
Айети Альбиан
1:0
69' Гол
Айети Альбиан
79' Желтая карточка
Кунья Матеус
87' Желтая карточка
Лакруа Лео
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Кампо Самуэле выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
83'
Сьон делает замену. Карлитуш Алберту уходит с поля, а Номбе Мбойо выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Matheus Cunha получил желтую карточку от судьи
77'
Сьон делает замену. Bastien Toma уходит с поля, а Учан Салих выходит на его замену.

Описание гола
69'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
68'
Сьон делает замену. Касами Пайтим уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
58'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Буа Кевин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Айети Альбиан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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