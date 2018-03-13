Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бавария

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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
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Предыдущие игры
РБ Лейпциг (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 15.03.2018 Зенит 1:1 РБ Лейпциг ЛЕ
- 11.03.2018 Штуттгарт 0:0 РБ Лейпциг Б
- 08.03.2018 РБ Лейпциг 2:1 Зенит ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 25.02.2018 РБ Лейпциг 1:2 Кёльн Б
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 19.02.2018 Айнтрахт Фр 2:1 РБ Лейпциг Б
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 09.02.2018 РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Б
- 03.02.2018 Боруссия М 0:1 РБ Лейпциг Б
- 27.01.2018 РБ Лейпциг 1:1 Гамбург Б
- 20.01.2018 Фрайбург 2:1 РБ Лейпциг Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 06.01.2018 РБ Лейпциг 2:0 Дукла Прага ТМК
- 17.12.2017 РБ Лейпциг 2:3 Герта Б
- 12.12.2017 Вольфсбург 1:1 РБ Лейпциг Б
- 09.12.2017 РБ Лейпциг 2:2 Майнц Б
- 06.12.2017 РБ Лейпциг 1:2 Бешикташ ЛЧ
- 02.12.2017 Хоффенхайм 4:0 РБ Лейпциг Б
- 25.11.2017 РБ Лейпциг 2:0 Вердер Б
Бавария (последние 20 матчей: +19 =1 -0)
- 14.03.2018 Бешикташ 1:3 Бавария ЛЧ
- 10.03.2018 Бавария 6:0 Гамбург Б
- 04.03.2018 Фрайбург 0:4 Бавария Б
- 24.02.2018 Бавария 0:0 Герта Б
- 20.02.2018 Бавария 5:0 Бешикташ ЛЧ
- 17.02.2018 Вольфсбург 1:2 Бавария Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 06.02.2018 Падерборн 0:6 Бавария КГ
- 03.02.2018 Майнц 0:2 Бавария Б
- 27.01.2018 Бавария 5:2 Хоффенхайм Б
- 21.01.2018 Бавария 4:2 Вердер Б
- 12.01.2018 Байер Л 1:3 Бавария Б
- 09.01.2018 Бавария 5:3 Зонненхоф Гроссашпах ТМК
- 06.01.2018 Аль-Ахли Доха 0:6 Бавария ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Штуттгарт 0:1 Бавария Б
- 13.12.2017 Бавария 1:0 Кёльн Б
- 09.12.2017 Айнтрахт Фр 0:1 Бавария Б
- 05.12.2017 Бавария 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Бавария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 28.10.2017 Бавария 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига
- 25.10.2017 РБ Лейпциг 1:1 Бавария Кубок Германии
- 13.05.2017 РБ Лейпциг 4:5 Бавария Бундеслига
- 21.12.2016 Бавария 3:0 РБ Лейпциг Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|65 - 18
|66
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|40 - 30
|46
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|53 - 33
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|47 - 33
|44
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 30
|42
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|38 - 34
|40
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 38
|38
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|33 - 39
|35
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|36 - 33
|35
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|23 - 29
|34
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 38
|32
|12.
|Герта
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|30 - 31
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 31
|30
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|25 - 42
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|29 - 43
|25
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|28 - 36
|25
|17.
|Гамбург
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|18 - 41
|18
|18.
|Кёльн
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|25 - 49
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - БаварияДо начала игры осталось 2 дня 15 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг
8.5% (6)
Ничья:
11.3% (8)
Бавария
80.3% (57)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Бавария:
45.1% (32)
1:3 Бавария:
16.9% (12)
0:1 Бавария:
8.5% (6)
2:1 РБ Лейпциг:
7% (5)
0:2 Бавария:
5.6% (4)
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