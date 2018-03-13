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Стадион:
РБ Лейпциг
 
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Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бавария

До начала игры осталось 2 дня 15 часов 47 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
РБ Лейпциг
8.5% (6)
Ничья:
11.3% (8)
Бавария
80.3% (57)

Вы не участвовали в прогнозе

Бавария:
45.1% (32)
Бавария:
16.9% (12)
Бавария:
8.5% (6)
РБ Лейпциг:
7% (5)
Бавария:
5.6% (4)
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