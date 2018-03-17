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Стадион: Зрители: 51049
Боруссия М
3:3
Конец матча
Хоффенхайм
0'
0:1
13' Гол
Хюбнер Бенжамин
1:1
33' Гол
Дрмич Йосип
36' Желтая карточка
Хюбнер Бенжамин
1:2
58' Пенальти
Крамарич Андрей
2:2
72' Гол
Штиндль Ларс
2:3
73' Гол
Гриллич Флориан
3:3
90' Гол
Гинтер Маттиас
90'+4
Новости после матча

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Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Хофманн Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
94'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
94'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

94'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Боруссия М
93'
Какой промах! Гриллич Флориан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
92'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.
92'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой слева.
91'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
91'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
91'
Гинтер Маттиас мяч отрикошетил от ворот
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Раффаэл де Араужо сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Гинтер Маттиас изменил счет на табло!
90'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Угловой
90'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
90'
Ют Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
89'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 51049 болельщиков
87'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
86'
Michael Cuisance нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
86'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
86'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Зоммер Ян из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
82'
Хорошую попытку сделал Нордтвейт Ховард. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Шульц Нико упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
82'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Нордтвейт Ховард
81'
Тактическая замена. Вендт Оскар уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
81'
Эльведи Нико нанес удар головой, но Бауманн Оливер перевел мяч на угловой!
80'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Амири Надим наказан за толчок Штиндль Ларс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
79'
Штиндль Ларс наказан за толчок Крамарич Андрей
78'
Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
78'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
78'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
78'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
Удар от ворот произведет Боруссия М
76'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
76'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Амири Надим атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
74'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
73'
Ют Марк сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Гриллич Флориан изменил счет на табло!
73'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
73'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
72'
Хофманн Йонас сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Штиндль Ларс изменил счет на табло!
72'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
Фол, нарушение
70'
Судья свистит. Азар Торган атаковал сзади соперника. Это Фогт Кевин заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
68'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
Фол, нарушение
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Штиндль Ларс оказался на газоне.
68'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
67'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
67'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вендт Оскар
65'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
65'
Азар Торган из команды Боруссия М делает неудачный навес.
65'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
65'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Херрман Патрик из команды Боруссия М играет слишком грубо. Гриллич Флориан оказался на газоне.
63'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Боруссия М
62'
ШАНС! Амири Надим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
61'
Ют Марк из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Гинтер Маттиас оказался на газоне.
60'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
60'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Хорошую попытку сделал Ют Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ - Хофманн Йонас из команды Боруссия М привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гнабри Серж.
57'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
57'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Судья свистит. Кадержабек Павел атаковал сзади соперника. Это Азар Торган заработал своей команде штрафной
55'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Тактическая замена. Полански Ойген уходит с поля и его заменяет Ют Марк
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Полански Ойген из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
53'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
53'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
52'
Херрман Патрик пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
52'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
51'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
51'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
50'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М в офсайде
49'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
Фол, нарушение
48'
Безумный фол. Кадержабек Павел грубо играет против соперника. Пострадал Вендт Оскар
47'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Азар Торган пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
46'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
48'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Дрмич Йосип наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
Угловой
47'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой справа.
47'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Херрман Патрик из штрафной площади.
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
44'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
42'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Эльведи Нико заработал фол
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Амири Надим
41'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
41'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
39'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Дрмич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
39'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Херрман Патрик из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
36'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
36'
Безумный фол. Хюбнер Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Азар Торган
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Матч остановлен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Дрмич Йосип первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
33'
Плохо сыграл Бауманн Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Дрмич Йосип наказан за толчок Фогт Кевин
32'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
Офсайд
31'
Вендт Оскар из команды Боруссия М в офсайде
31'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Эльведи Нико атаковал сзади соперника. Это Амири Надим заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
29'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Удар от ворот произведет Боруссия М
28'
Как он промахнулся? Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
28'
Игроки ФК "Хоффенхайм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
25'
Как он промахнулся? Вендт Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Азар Торган, его свалил Акпогума Кевин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Игрок клуба "Хоффенхайм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
24'
Янчке Тони выбил мяч подальше от ворот.
24'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
23'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
23'
Michael Cuisance решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
22'
Назначен штрафной. Пострадал Хофманн Йонас, его свалил Хюбнер Бенжамин.
21'
Бобадилья Рауль получил травму и заменен. Дрмич Йосип выходит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Хюбнер Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
21'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Зоммер Ян взял и забрал мяч на выходе
20'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Бобадилья Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
18'
Бобадилья Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хюбнер Бенжамин не пострадал и надо продолжать игру!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм сделал отличный сейв!
15'
Почти гол! Херрман Патрик пробил головой по воротам, но Бауманн Оливер спас!
15'
Michael Cuisance из команды Боруссия М делает отличный кросс...
15'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
14'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
14'
Амири Надим выбил мяч подальше от ворот.
13'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
13'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
12'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
11'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
Фол, нарушение
8'
Гнабри Серж наказан за толчок Янчке Тони
8'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Полански Ойген
Офсайд
5'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Эльведи Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
5'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
Удар от ворот произведет Хоффенхайм
3'
ШАНС! Янчке Тони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
3'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
3'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
2'
Игрок клуба "Боруссия М" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 3:3 Хоффенхайм
Боруссия М
47.8% (85)
Ничья:
38.2% (68)
Хоффенхайм
14% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.9% (55)
Боруссия М:
28.7% (51)
Боруссия М:
12.4% (22)
Хоффенхайм:
6.7% (12)
Ничья:
6.7% (12)
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