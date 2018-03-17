Стадион: Боруссия Парк Зрители: 51049
3:3
Конец матча
0:1
13' ГолХюбнер Бенжамин
1:1
33' ГолДрмич Йосип
36' Желтая карточкаХюбнер Бенжамин
1:2
58' ПенальтиКрамарич Андрей
2:2
72' ГолШтиндль Ларс
2:3
73' ГолГриллич Флориан
3:3
90' ГолГинтер Маттиас
Новости после матча
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Хофманн Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
94'
Янчке Тони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Какой промах! Гриллич Флориан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
93'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой справа.
92'
Зоммер Ян отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.
92'
92'
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М подал угловой слева.
91'
Хюбнер Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
91'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М отдал передачу, которая была заблокирована.
91'
Отличные скиллы показывает Раффаэл де Араужо, обводя своих соперников
91'
Гинтер Маттиас мяч отрикошетил от ворот
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
90'
Раффаэл де Араужо сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Гинтер Маттиас изменил счет на табло!
90'
Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
90'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М подал угловой слева.
90'
Ют Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Штиндль Ларс не смог попасть в створ ударом издали
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 51049 болельщиков
87'
86'
Michael Cuisance нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает пас партнеру.
86'
Азар Торган из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Джонсон Фабиан из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
Зоммер Ян из команды Боруссия М хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
85'
Нордтвейт Ховард из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
82'
Хорошую попытку сделал Нордтвейт Ховард. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Шульц Нико упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
82'
82'
Ют Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Нордтвейт Ховард
81'
Тактическая замена. Вендт Оскар уходит с поля и его заменяет Джонсон Фабиан
81'
Эльведи Нико нанес удар головой, но Бауманн Оливер перевел мяч на угловой!
80'
Michael Cuisance навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Амири Надим наказан за толчок Штиндль Ларс
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Штиндль Ларс наказан за толчок Крамарич Андрей
78'
Раффаэл де Араужо имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
78'
78'
78'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
77'
Азар Торган из команды Боруссия М навешивает в штрафную с рикошетом.
77'
76'
Крамарич Андрей не смог попасть в створ ударом издали
76'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
76'
Судья сигнализирует, что Раффаэл де Араужо из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Судья свистит. Амири Надим атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
74'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Сцалай Адам
73'
Ют Марк сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Гриллич Флориан изменил счет на табло!
73'
Ют Марк из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
73'
Отличные скиллы показывает Ют Марк, обводя своих соперников
72'
Хофманн Йонас сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Штиндль Ларс изменил счет на табло!
72'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
70'
Тактическая замена. Херрман Патрик уходит с поля и его заменяет Раффаэл де Араужо
70'
Судья свистит. Азар Торган атаковал сзади соперника. Это Фогт Кевин заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
68'
Азар Торган из команды Боруссия М в офсайде
68'
Амири Надим из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Штиндль Ларс оказался на газоне.
68'
67'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм в офсайде
67'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
66'
Судья сигнализирует, что Ют Марк из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Вендт Оскар
65'
65'
Азар Торган из команды Боруссия М делает неудачный навес.
65'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
Азар Торган из команды Боруссия М подал угловой слева.
65'
Вендт Оскар из команды Боруссия М делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
63'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
63'
Херрман Патрик из команды Боруссия М играет слишком грубо. Гриллич Флориан оказался на газоне.
63'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
62'
ШАНС! Амири Надим нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
61'
Ют Марк из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Гинтер Маттиас оказался на газоне.
60'
60'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
Азар Торган из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Хорошую попытку сделал Ют Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
59'
58'
Г О О О О Л - Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм забивает с точки!
57'
ПЕНАЛЬТИ - Хофманн Йонас из команды Боруссия М привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Гнабри Серж.
57'
57'
57'
57'
Кадержабек Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Азар Торган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Судья свистит. Кадержабек Павел атаковал сзади соперника. Это Азар Торган заработал своей команде штрафной
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Хофманн Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Тактическая замена. Полански Ойген уходит с поля и его заменяет Ют Марк
53'
Судья сигнализирует, что Полански Ойген из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
53'
53'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
52'
Херрман Патрик пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
52'
52'
Акпогума Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Полански Ойген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М в офсайде
49'
48'
Безумный фол. Кадержабек Павел грубо играет против соперника. Пострадал Вендт Оскар
47'
Дрмич Йосип из команды Боруссия М направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Азар Торган пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Боруссия М играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
48'
48'
48'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
47'
Дрмич Йосип наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
47'
47'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Херрман Патрик из штрафной площади.
47'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
47'
Игроки ФК "Боруссия М" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
ШАНС! Азар Торган нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
42'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм толкнул локтем оппонента. Это Эльведи Нико заработал фол
41'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Амири Надим
41'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Вендт Оскар из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
41'
Амири Надим возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Амири Надим получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
39'
Амири Надим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Дрмич Йосип нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
38'
Кадержабек Павел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
38'
37'
37'
Азар Торган из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
36'
Хюбнер Бенжамин получает желтую карточку за неспортивное поведение
36'
Безумный фол. Хюбнер Бенжамин грубо играет против соперника. Пострадал Азар Торган
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Матч остановлен
33'
Г О О О О Л - Дрмич Йосип первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
33'
33'
Michael Cuisance из команды Боруссия М сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
33'
32'
Дрмич Йосип наказан за толчок Фогт Кевин
32'
Michael Cuisance из команды Боруссия М отправил кросс в штрафную...
31'
Вендт Оскар из команды Боруссия М в офсайде
31'
30'
Судья свистит. Эльведи Нико атаковал сзади соперника. Это Амири Надим заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
29'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
29'
Азар Торган из команды Боруссия М делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
28'
Как он промахнулся? Крамарич Андрей имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
28'
28'
26'
25'
Как он промахнулся? Вендт Оскар имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
25'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
25'
Назначен штрафной. Пострадал Азар Торган, его свалил Акпогума Кевин.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
24'
Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе
24'
Янчке Тони выбил мяч подальше от ворот.
24'
23'
23'
23'
Michael Cuisance решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
22'
Назначен штрафной. Пострадал Хофманн Йонас, его свалил Хюбнер Бенжамин.
21'
Бобадилья Рауль получил травму и заменен. Дрмич Йосип выходит на поле.
21'
Судья свистит. Хюбнер Бенжамин атаковал сзади соперника. Это Штиндль Ларс заработал своей команде штрафной
21'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Бобадилья Рауль получил травму и медбригада забирает его с поля.
18'
Бобадилья Рауль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Бобадилья Рауль из команды Боруссия М вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хюбнер Бенжамин не пострадал и надо продолжать игру!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
15'
Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм сделал отличный сейв!
15'
Почти гол! Херрман Патрик пробил головой по воротам, но Бауманн Оливер спас!
15'
Michael Cuisance из команды Боруссия М делает отличный кросс...
15'
Штиндль Ларс нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Хофманн Йонас из команды Боруссия М делает навес прямо в штрафную.
14'
14'
Амири Надим выбил мяч подальше от ворот.
13'
Крамарич Андрей сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хюбнер Бенжамин из клуба "Хоффенхайм" отправил мяч головой в ворота.
13'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
12'
Гриллич Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хофманн Йонас
11'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Янчке Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
9'
Судья сигнализирует, что Херрман Патрик из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
8'
Гнабри Серж наказан за толчок Янчке Тони
8'
Штиндль Ларс из команды Боруссия М делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Судья сигнализирует, что Вендт Оскар из команды Боруссия М поставил подножку. Пострадал Полански Ойген
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
5'
О, нет. Из многообещающей позиции Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
5'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
4'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
4'
3'
ШАНС! Янчке Тони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Michael Cuisance из команды Боруссия М подал угловой слева.
3'
Бобадилья Рауль нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Азар Торган из команды Боруссия М делает пас партнеру.
3'
Отличные скиллы показывает Азар Торган, обводя своих соперников
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Боруссия М". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Боруссия М 3:3 Хоффенхайм
Боруссия М
47.8% (85)
Ничья:
38.2% (68)
Хоффенхайм
14% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.9% (55)
2:1 Боруссия М:
28.7% (51)
1:0 Боруссия М:
12.4% (22)
1:2 Хоффенхайм:
6.7% (12)
2:2 Ничья:
6.7% (12)
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