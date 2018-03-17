Стадион: Фолькспаркштадион Зрители: 51000
1:0
25' ГолДуглас Сантос
33' Желтая карточкаЛазаро Валентино
41' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
48' Желтая карточкаКрафт Томас
1:1
56' ГолЛазаро Валентино
1:2
63' ГолКалу Саломон
68' Желтая карточкаПлаттенхардт Марвин
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Дуглас Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Судья свистит. Дуглас Сантос атаковал сзади соперника. Это Рекик Карим заработал своей команде штрафной
93'
Вуд Бобби пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
92'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург делает пас партнеру.
90'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Зельке Дейви наказан за толчок Юнг Гидеон
89'
89'
88'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Шелбред Пер-Сильян
88'
Сакаи Готоку из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
87'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
86'
86'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает неудачный навес.
86'
Судья сигнализирует, что Хант Аарон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
85'
85'
Дуглас Сантос из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
83'
Штайнманн Матти из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
82'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Зельке Дейви наказан за толчок Вуд Бобби
81'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
80'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
78'
78'
Тактическая замена. Jann-Fiete Arp уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
78'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
77'
76'
76'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
74'
Юнг Гидеон наказан за толчок Зельке Дейви
73'
72'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
71'
71'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
71'
Тактическая замена. Tatsuya Ito уходит с поля и его заменяет Джатта Бейкери
71'
Шанс! Лустенбергер Фабиан из команды Герта пробил головой, но мимо
70'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Должен был быть гол! Ибишевич Ведад имел отличный шанс, но Поллерсбек Юлиан не дал голу состоятся!
69'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
69'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
68'
Платтенхардт Марвин получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вуд Бобби
67'
Вайзер Митчелл из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
66'
65'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Ван Дронгелен Рик
65'
63'
Майер Арне сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Калу Саломон изменил счет на табло!
63'
Майер Арне из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
62'
Tatsuya Ito из команды Гамбург играет слишком грубо. Вайзер Митчелл оказался на газоне.
61'
61'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Тактическая замена. Миттельштедт Максимилиан уходит с поля и его заменяет Калу Саломон
60'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
59'
59'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
59'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
58'
Назначен штрафной. Пострадал Миттельштедт Максимилиан, его свалил Сакаи Готоку.
57'
56'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Лазаро Валентино изменил счет на табло!
56'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
После дальнего удара, который нанес Холтби Льюис мяч отбит вратарем
55'
Хант Аарон наказан за толчок Платтенхардт Марвин
53'
52'
52'
Платтенхардт Марвин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
51'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Вайзер Митчелл пострадал.
51'
51'
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
50'
Штарк Никлас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
49'
После дальнего удара, который нанес Лазаро Валентино мяч отбит вратарем
49'
48'
Рефери не любит споров - именно за это Крафт Томас сейчас получил желтую
48'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
ШАНС! Сакаи Готоку нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает пас партнеру.
46'
Tatsuya Ito из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Костич Филип
43'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
42'
42'
41'
Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
41'
Назначен штрафной. Пострадал Лазаро Валентино, его свалил Ван Дронгелен Рик.
41'
40'
40'
Как он промахнулся? Костич Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Поллерсбек Юлиан не дал случится голу! Ибишевич Ведад должен был забивать, но Поллерсбек Юлиан сделал отличный сейв
39'
Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
39'
38'
38'
38'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает пас партнеру.
37'
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
37'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
37'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
36'
36'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Так близко к голу! Ван Дронгелен Рик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ярстейн Руне!
35'
35'
35'
Штайнманн Матти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Tatsuya Ito
33'
Лазаро Валентино получил желтую карточку от судьи
33'
Лазаро Валентино из команды Герта играет слишком грубо. Tatsuya Ito оказался на газоне.
33'
33'
Плохо сыграл Хант Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
31'
31'
Хант Аарон из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
31'
Костич Филип наказан за толчок Штарк Никлас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
30'
30'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург делает пас партнеру.
29'
Костич Филип из команды Гамбург делает пас партнеру.
28'
28'
Холтби Льюис не смог попасть в створ ударом издали
28'
28'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Сакаи Готоку
27'
27'
Хант Аарон из команды Гамбург делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Костич Филип сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Дуглас Сантос изменил счет на табло!
25'
ШАНС! Дуглас Сантос вышел один-на-один с голкипером...
24'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Jann-Fiete Arp
24'
24'
Майер Арне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Дарида Владимир из команды Герта делает пас партнеру.
23'
Майер Арне из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
21'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
19'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
19'
Ярстейн Руне из команды Герта сделал отличный сейв!
19'
Должен был быть гол! Дарида Владимир имел отличный шанс, но Поллерсбек Юлиан не дал голу состоятся!
18'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
13'
13'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
13'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Дуглас Сантос не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
7'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
4'
Миттельштедт Максимилиан наказан за толчок Сакаи Готоку
3'
2'
1'
Хант Аарон из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
1'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Герта
Гамбург
35% (63)
Ничья:
42.2% (76)
Герта
22.8% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (63)
1:0 Гамбург:
16.7% (30)
2:1 Гамбург:
14.4% (26)
0:1 Герта:
12.2% (22)
1:2 Герта:
8.3% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация