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Стадион: Зрители: 51000
Гамбург
1:2
Конец матча
Герта
0'
1:0
25' Гол
Дуглас Сантос
33' Желтая карточка
Лазаро Валентино
41' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
48' Желтая карточка
Крафт Томас
1:1
56' Гол
Лазаро Валентино
1:2
63' Гол
Калу Саломон
68' Желтая карточка
Платтенхардт Марвин
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дуглас Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Игрок из команды Гамбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
93'
Судья свистит. Дуглас Сантос атаковал сзади соперника. Это Рекик Карим заработал своей команде штрафной
93'
Вуд Бобби пробил головой, вратарь справился с ударом.

93'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Вуд Бобби из команды Гамбург делает передачу одноклубнику.
92'
Дуглас Сантос из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Хант Аарон из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург делает пас партнеру.
90'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Зельке Дейви наказан за толчок Юнг Гидеон
89'
Удар от ворот произведет Герта
89'
Удар от ворот произведет Герта
88'
Тактическая замена. Майер Арне уходит с поля и его заменяет Шелбред Пер-Сильян
88'
Сакаи Готоку из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
87'
Дуглас Сантос из команды Гамбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Офсайд
87'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Гамбург
86'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает неудачный навес.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Хант Аарон из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Дарида Владимир
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
85'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
85'
Дуглас Сантос из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
83'
Игроки ФК "Гамбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Штайнманн Матти из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
82'
Хант Аарон из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
81'
Зельке Дейви наказан за толчок Вуд Бобби
Угловой
81'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
80'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
80'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Тактическая замена. Jann-Fiete Arp уходит с поля и его заменяет Вальдшмидт Лука
78'
Лустенбергер Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
77'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Платтенхардт Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Джатта Бейкери из команды Гамбург делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
После дальнего удара, который нанес Дарида Владимир мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
74'
Юнг Гидеон наказан за толчок Зельке Дейви
73'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
72'
Зельке Дейви из команды Герта в офсайде
71'
Удар от ворот произведет Гамбург
71'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Зельке Дейви
71'
Тактическая замена. Tatsuya Ito уходит с поля и его заменяет Джатта Бейкери
71'
Шанс! Лустенбергер Фабиан из команды Герта пробил головой, но мимо
Угловой
70'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
70'
Должен был быть гол! Ибишевич Ведад имел отличный шанс, но Поллерсбек Юлиан не дал голу состоятся!
69'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
69'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
68'
Платтенхардт Марвин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Вуд Бобби
67'
Вайзер Митчелл из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Холтби Льюис уходит с поля и его заменяет Вуд Бобби
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Ван Дронгелен Рик
65'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Майер Арне сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Калу Саломон изменил счет на табло!
63'
Майер Арне из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
62'
Tatsuya Ito из команды Гамбург играет слишком грубо. Вайзер Митчелл оказался на газоне.
61'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Поллерсбек Юлиан взял и забрал мяч на выходе
60'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
60'
Тактическая замена. Миттельштедт Максимилиан уходит с поля и его заменяет Калу Саломон
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
59'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой слева.
59'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Миттельштедт Максимилиан, его свалил Сакаи Готоку.
57'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Лазаро Валентино изменил счет на табло!
56'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
После дальнего удара, который нанес Холтби Льюис мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
55'
Хант Аарон наказан за толчок Платтенхардт Марвин
54'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Гамбург
52'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Платтенхардт Марвин отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
51'
Хант Аарон из команды Гамбург опасно и грубо сыграл. Вайзер Митчелл пострадал.
51'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
51'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
50'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Штарк Никлас из команды Герта отправил кросс в штрафную...
49'
После дальнего удара, который нанес Лазаро Валентино мяч отбит вратарем
49'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
48'
Рефери не любит споров - именно за это Крафт Томас сейчас получил желтую
48'
Майер Арне из команды Герта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
ШАНС! Сакаи Готоку нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Костич Филип из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает пас партнеру.
46'
Tatsuya Ito из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
45'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Майер Арне из команды Герта поставил подножку. Пострадал Костич Филип
43'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
42'
Юнг Гидеон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Назначен штрафной. Пострадал Лазаро Валентино, его свалил Ван Дронгелен Рик.
41'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Герта
40'
Как он промахнулся? Костич Филип имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
40'
Поллерсбек Юлиан не дал случится голу! Ибишевич Ведад должен был забивать, но Поллерсбек Юлиан сделал отличный сейв
39'
Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
39'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает пас партнеру.
37'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
37'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Платтенхардт Марвин из команды Герта подал угловой слева.
37'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта отправил кросс в штрафную...
36'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
36'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Так близко к голу! Ван Дронгелен Рик имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ярстейн Руне!
35'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
35'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Штайнманн Матти навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Платтенхардт Марвин из команды Герта поставил подножку. Пострадал Tatsuya Ito
Желтая карточка
33'
Лазаро Валентино получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Лазаро Валентино из команды Герта играет слишком грубо. Tatsuya Ito оказался на газоне.
33'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Плохо сыграл Хант Аарон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Лазаро Валентино навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Миттельштедт Максимилиан
31'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
31'
Хант Аарон из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
31'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
31'
Костич Филип наказан за толчок Штарк Никлас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
30'
Костич Филип из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
30'
Jann-Fiete Arp из команды Гамбург делает пас партнеру.
29'
Костич Филип из команды Гамбург делает пас партнеру.
28'
Удар от ворот произведет Герта
28'
Холтби Льюис не смог попасть в створ ударом издали
28'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хант Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Миттельштедт Максимилиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Сакаи Готоку
27'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хант Аарон из команды Гамбург делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Костич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Дуглас Сантос изменил счет на табло!
25'
ШАНС! Дуглас Сантос вышел один-на-один с голкипером...
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Штарк Никлас из команды Герта поставил подножку. Пострадал Jann-Fiete Arp
24'
Удар от ворот произведет Гамбург
24'
Майер Арне нанес удар, но промахнулся очень сильно.
24'
Ибишевич Ведад нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Дарида Владимир из команды Герта делает пас партнеру.
23'
Майер Арне из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Сакаи Готоку из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Лустенбергер Фабиан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Дарида Владимир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Миттельштедт Максимилиан из команды Герта подал угловой слева.
19'
Ярстейн Руне из команды Герта сделал отличный сейв!
19'
Должен был быть гол! Дарида Владимир имел отличный шанс, но Поллерсбек Юлиан не дал голу состоятся!
18'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
17'
Штарк Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Tatsuya Ito из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Удар от ворот произведет Гамбург
13'
Ярстейн Руне взял и забрал мяч на выходе
13'
Холтби Льюис из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Лустенбергер Фабиан из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
10'
Удар от ворот произведет Герта
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Дуглас Сантос не смог попасть в створ ударом издали
9'
Игрок клуба "Гамбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
8'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Удар от ворот произведет Герта
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
5'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
3'
Игрок клуба "Герта" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Герта
1'
Хант Аарон из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
1'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
1'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает пас партнеру.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volksparkstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Гамбург 1:2 Герта
Гамбург
35% (63)
Ничья:
42.2% (76)
Герта
22.8% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35% (63)
Гамбург:
16.7% (30)
Гамбург:
14.4% (26)
Герта:
12.2% (22)
Герта:
8.3% (15)
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