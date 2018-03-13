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Стадион:
Боруссия Д
 
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Ганновер 96
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Ганновер 96

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Боруссия Д - Ганновер 96
Боруссия Д
90.5% (67)
Ничья:
5.4% (4)
Ганновер 96
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Боруссия Д:
33.8% (25)
Боруссия Д:
31.1% (23)
Боруссия Д:
10.8% (8)
Боруссия Д:
9.5% (7)
Ничья:
4.1% (3)
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