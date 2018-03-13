Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Ганновер 96

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Стадион: Сигнал Идуна Парк
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Боруссия Д (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 11.03.2018 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 26.02.2018 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
- 12.12.2017 Майнц 0:2 Боруссия Д Б
- 09.12.2017 Боруссия Д 1:2 Вердер Б
- 06.12.2017 Реал Мадрид 3:2 Боруссия Д ЛЧ
- 02.12.2017 Байер Л 1:1 Боруссия Д Б
Ганновер 96 (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.03.2018 Ганновер 96 1:3 Аугсбург Б
- 03.03.2018 Айнтрахт Фр 1:0 Ганновер 96 Б
- 24.02.2018 Ганновер 96 0:1 Боруссия М Б
- 17.02.2018 Кёльн 1:1 Ганновер 96 Б
- 10.02.2018 Ганновер 96 2:1 Фрайбург Б
- 04.02.2018 Гамбург 1:1 Ганновер 96 Б
- 28.01.2018 Ганновер 96 0:1 Вольфсбург Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 Ганновер 96 3:2 Майнц Б
- 09.01.2018 Ганновер 96 4:1 Падерборн ТМК
- 06.01.2018 Ганновер 96 1:0 Герта ТМК
- 06.01.2018 Арминия 2:1 Ганновер 96 ТМК
- 17.12.2017 Ганновер 96 4:4 Байер Л Б
- 13.12.2017 Герта 3:1 Ганновер 96 Б
- 10.12.2017 Ганновер 96 2:0 Хоффенхайм Б
- 02.12.2017 Бавария 3:1 Ганновер 96 Б
- 24.11.2017 Ганновер 96 1:1 Штуттгарт Б
- 19.11.2017 Вердер 4:0 Ганновер 96 Б
- 04.11.2017 РБ Лейпциг 2:1 Ганновер 96 Б
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Б
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ганновер 96: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 28.10.2017 Ганновер 96 4:2 Боруссия Д Бундеслига
- 13.02.2016 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 12.09.2015 Ганновер 96 2:4 Боруссия Д Бундеслига
- 21.03.2015 Ганновер 96 2:3 Боруссия Д Бундеслига
- 25.10.2014 Боруссия Д 0:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 22.03.2014 Ганновер 96 0:3 Боруссия Д Бундеслига
- 19.10.2013 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Бундеслига
- 02.03.2013 Боруссия Д 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 19.12.2012 Боруссия Д 5:1 Ганновер 96 Кубок Германии
- 07.10.2012 Ганновер 96 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 26.02.2012 Боруссия Д 3:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 18.09.2011 Ганновер 96 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 02.04.2011 Боруссия Д 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 07.11.2010 Ганновер 96 0:4 Боруссия Д Бундеслига
- 20.02.2010 Боруссия Д 4:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 19.09.2009 Ганновер 96 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 14.03.2009 Ганновер 96 4:4 Боруссия Д Бундеслига
- 05.10.2008 Боруссия Д 1:1 Ганновер 96 Бундеслига
- 16.04.2008 Боруссия Д 1:3 Ганновер 96 Бундеслига
- 03.11.2007 Ганновер 96 2:1 Боруссия Д Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|26
|21
|3
|2
|65 - 18
|66
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|26
|13
|7
|6
|40 - 30
|46
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|26
|12
|9
|5
|53 - 33
|45
|4.
|Байер Л
|Заявка
|26
|12
|8
|6
|47 - 33
|44
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|35 - 30
|42
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|26
|11
|7
|8
|38 - 34
|40
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|26
|10
|8
|8
|43 - 38
|38
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|10
|5
|11
|33 - 39
|35
|9.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|9
|8
|9
|36 - 33
|35
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|26
|10
|4
|12
|23 - 29
|34
|11.
|Ганновер 96
|Заявка
|26
|8
|8
|10
|33 - 38
|32
|12.
|Герта
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|30 - 31
|32
|13.
|Вердер
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|27 - 31
|30
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|26
|6
|12
|8
|25 - 42
|30
|15.
|Майнц
|Заявка
|26
|6
|7
|13
|29 - 43
|25
|16.
|Вольфсбург
|Заявка
|26
|4
|13
|9
|28 - 36
|25
|17.
|Гамбург
|Заявка
|26
|4
|6
|16
|18 - 41
|18
|18.
|Кёльн
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|25 - 49
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Ганновер 96До начала игры осталось 2 дня 11 часов 18 минут, которая состоится 18.03.2018.
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Прогнозы на матч Боруссия Д - Ганновер 96
Боруссия Д
90.5% (67)
Ничья:
5.4% (4)
Ганновер 96
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Боруссия Д:
33.8% (25)
2:1 Боруссия Д:
31.1% (23)
3:1 Боруссия Д:
10.8% (8)
1:0 Боруссия Д:
9.5% (7)
1:1 Ничья:
4.1% (3)
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