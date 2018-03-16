Стадион: Шварцвальд Зрители: 24000
0:1
4' ГолГомес Марио
10' Желтая карточкаБек Андреас
1:1
53' ГолПетерсен Нильс
1:2
75' ГолГомес Марио
75' Желтая карточкаПетерсен Нильс
76' Желтая карточкаХаберер Яник
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Штуттгарт вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Голкипер мог бы сыграть и получше
94'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
94'
Цилер Рон-Роберт выбил мяч подальше от ворот.
93'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
91'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
91'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
90'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
90'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
88'
Отличные скиллы показывает Штенцель Паскаль, обводя своих соперников
88'
87'
Гентнер Кристиан нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
85'
85'
Гомес Марио наказан за толчок Кат Флориан
84'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
83'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
83'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
82'
Бек Андреас наказан за толчок Гюнтер Кристиан
82'
Петерсен Нильс наказан за толчок Бек Андреас
82'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
80'
79'
Павар Бенжамен наказан за толчок Гюнтер Кристиан
79'
Терраццино Марко пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Штуттгарт делает оборонительную замену. Гинчек Даниэль уходит, а на его место вступает Каминьски Марцин, игрок более защитного плана.
78'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
77'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
77'
77'
76'
Тактическая замена. Кюблер Лукас уходит с поля и его заменяет Штенцель Паскаль
76'
Рефери не любит споров - именно за это Хаберер Яник сейчас получил желтую
76'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
75'
Рефери не любит споров - именно за это Петерсен Нильс сейчас получил желтую
75'
Г О О О О Л - Гомес Марио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
75'
Шволов Александер не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
75'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
74'
Гульде Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
73'
70'
Хорошую попытку сделал Кат Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
69'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
69'
68'
68'
68'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт в офсайде
67'
67'
Гульде Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
66'
66'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
65'
65'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гинчек Даниэль мяча так и не получил
64'
64'
63'
63'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Аколо Чадрак наказан за толчок Сеюнджю Чаглар
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
59'
59'
Шанс! Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
59'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
58'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
57'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кюблер Лукас и Кат Флориан из команды Фрайбург.
56'
56'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
55'
55'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фантастический гол, где все сам сделал Петерсен Нильс!
53'
Хёфлер Николас сделал результативную передачу.
53'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Петерсен Нильс из команды команды Фрайбург.
53'
53'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
52'
51'
Хёфлер Николас наказан за толчок Томми Эрик
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
49'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
49'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
48'
48'
Шанс! Павар Бенжамен из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
48'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
47'
46'
46'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Гульде Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хаберер Яник из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
43'
42'
42'
Терраццино Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
41'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бадштубер Хольгер
39'
38'
38'
Какой промах! Гинчек Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
38'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Томми Эрик наказан за толчок Кюблер Лукас
34'
33'
Гомес Марио наказан за толчок Кох Робин
32'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
31'
31'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
30'
30'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
29'
29'
29'
Гинчек Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Сеюнджю Чаглар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
28'
Терраццино Марко из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
28'
Павар Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кох Робин выбил мяч подальше от ворот.
27'
Хаберер Яник возвращается на поле, всё в порядке.
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаберер Яник получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
23'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
23'
23'
22'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Хаберер Яник коснулся мяча рукой.
20'
Сеюнджю Чаглар наказан за толчок Гинчек Даниэль
20'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Томми Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Хаберер Яник наказан за толчок Бек Андреас
16'
16'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
13'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
13'
Гомес Марио нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
13'
Гульде Мануэль ошибается в защите.
12'
11'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург в офсайде
11'
10'
Бек Андреас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
10'
Бек Андреас из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гюнтер Кристиан пострадал.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Хорошую попытку сделал Гинчек Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
4'
Аого Деннис сделал результативную передачу.
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
4'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Кох Робин наказан за толчок Томми Эрик
3'
3'
2'
Терраццино Марко из команды Фрайбург в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:2 Штуттгарт
Фрайбург
38.5% (74)
Ничья:
41.7% (80)
Штуттгарт
19.8% (38)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
38% (73)
2:1 Фрайбург:
20.8% (40)
1:0 Фрайбург:
13.5% (26)
1:2 Штуттгарт:
12% (23)
0:1 Штуттгарт:
4.7% (9)
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