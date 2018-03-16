  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Германия
  5. Бундеслига
Стадион: Зрители: 24000
Фрайбург
1:2
Конец матча
Штуттгарт
0'
0:1
4' Гол
Гомес Марио
10' Желтая карточка
Бек Андреас
1:1
53' Гол
Петерсен Нильс
1:2
75' Гол
Гомес Марио
75' Желтая карточка
Петерсен Нильс
76' Желтая карточка
Хаберер Яник
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Штуттгарт вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
94'
Голкипер мог бы сыграть и получше
94'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
94'
Цилер Рон-Роберт выбил мяч подальше от ворот.

93'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
93'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
92'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Тактическая замена. Аскасибар Сантьяго уходит с поля и его заменяет Мангаля Орель
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Инсуа Эмилиано
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
90'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
90'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
90'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
89'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
88'
Кляйндинст Тим из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Кох Робин из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
88'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург делает навес прямо в штрафную.
88'
Отличные скиллы показывает Штенцель Паскаль, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Фрайбург
87'
Гентнер Кристиан нанес удар чуть мимо. Близко!
87'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
86'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Гомес Марио наказан за толчок Кат Флориан
84'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
84'
Инсуа Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
84'
Гомес Марио из команды Штуттгарт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
83'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Бек Андреас наказан за толчок Гюнтер Кристиан
Фол, нарушение
82'
Петерсен Нильс наказан за толчок Бек Андреас
82'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Терраццино Марко уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
80'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
80'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Павар Бенжамен наказан за толчок Гюнтер Кристиан
79'
Терраццино Марко пробил со штрафного прямо в стенку
78'
Штуттгарт делает оборонительную замену. Гинчек Даниэль уходит, а на его место вступает Каминьски Марцин, игрок более защитного плана.
78'
Тактическая замена. Гинчек Даниэль уходит с поля и его заменяет Каминьски Марцин
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Кат Флориан
77'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
77'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Кюблер Лукас уходит с поля и его заменяет Штенцель Паскаль
Желтая карточка
76'
Рефери не любит споров - именно за это Хаберер Яник сейчас получил желтую
76'
Петерсен Нильс нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Терраццино Марко из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
75'
Рефери не любит споров - именно за это Петерсен Нильс сейчас получил желтую
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Гомес Марио первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
75'
Шволов Александер не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Шволов Александер сделал отличный сейв
75'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
74'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
74'
Гульде Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
73'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
70'
Хорошую попытку сделал Кат Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
70'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
69'
Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
68'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Офсайд
68'
Аколо Чадрак из команды Штуттгарт в офсайде
67'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
67'
Гульде Мануэль выбил мяч подальше от ворот.
66'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гомес Марио из команды Штуттгарт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гинчек Даниэль мяча так и не получил
64'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
63'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
63'
Кат Флориан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
62'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
Фол, нарушение
61'
Аколо Чадрак наказан за толчок Сеюнджю Чаглар
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
60'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Аколо Чадрак
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
59'
Шанс! Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
Угловой
59'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
58'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Игрок из команды Штуттгарт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
57'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кюблер Лукас и Кат Флориан из команды Фрайбург.
56'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
55'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
55'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Фантастический гол, где все сам сделал Петерсен Нильс!
53'
Хёфлер Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Петерсен Нильс из команды команды Фрайбург.
53'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Угловой
53'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
52'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Хёфлер Николас наказан за толчок Томми Эрик
51'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 24000 болельщиков
49'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
49'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
48'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
Шанс! Павар Бенжамен из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
48'
Томми Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
47'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Гульде Мануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает навес прямо в штрафную.
46'
О, нет. Из многообещающей позиции Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Хаберер Яник нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Хаберер Яник из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
43'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
42'
Терраццино Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
41'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
41'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает неудачный навес.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Бадштубер Хольгер
39'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
Какой промах! Гинчек Даниэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт делает отличный кросс...
38'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
37'
Кюблер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
35'
Томми Эрик из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
35'
Томми Эрик наказан за толчок Кюблер Лукас
34'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Фол, нарушение
33'
Гомес Марио наказан за толчок Кох Робин
32'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Хаберер Яник из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Аскасибар Сантьяго
31'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
31'
Гюнтер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
30'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
30'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург отдал передачу, которая была заблокирована.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
29'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
29'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Гинчек Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Сеюнджю Чаглар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
28'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Терраццино Марко из команды Фрайбург разыграл угловой с левого угла.
28'
Павар Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Кох Робин выбил мяч подальше от ворот.
Травма, повреждение
27'
Хаберер Яник возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
27'
Ох, нехорошо это выглядит. Хаберер Яник получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Хаберер Яник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Аскасибар Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
23'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
22'
Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
21'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
20'
Хаберер Яник коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
20'
Сеюнджю Чаглар наказан за толчок Гинчек Даниэль
20'
Штуттгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
18'
Томми Эрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Хаберер Яник наказан за толчок Бек Андреас
16'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
16'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
16'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Хаберер Яник
Офсайд
13'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт в офсайде
13'
Гомес Марио нанес удар издали, а Шволов Александер отбил его обратно в игру!
13'
Гульде Мануэль ошибается в защите.
12'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
11'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург в офсайде
11'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
10'
Бек Андреас сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
10'
Бек Андреас из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Гюнтер Кристиан пострадал.
10'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кюблер Лукас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Хорошую попытку сделал Гинчек Даниэль. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
7'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
4'
Аого Деннис сделал результативную передачу.
Описание гола
4'
ГО-О-О-О-ОЛ! Гомес Марио из клуба "Штуттгарт" отправил мяч головой в ворота.
4'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Кох Робин наказан за толчок Томми Эрик
3'
Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля
3'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Терраццино Марко из команды Фрайбург в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Schwarzwald-Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фрайбург 1:2 Штуттгарт
Фрайбург
38.5% (74)
Ничья:
41.7% (80)
Штуттгарт
19.8% (38)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38% (73)
Фрайбург:
20.8% (40)
Фрайбург:
13.5% (26)
Штуттгарт:
12% (23)
Штуттгарт:
4.7% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация