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Стадион: Зрители: 30080
Аугсбург
1:3
Конец матча
Вердер
0'
0:1
5' Гол
Бельфодиль Исхак
38' Желтая карточка
Качар Гойко
0:2
40' Гол
Бельфодиль Исхак
1:2
63' Гол
Хедира Рани
70' Желтая карточка
Павленка Иржи
80' Желтая карточка
Каиби Франциско
1:3
82' Гол
Крузе Макс
90'+3
Второй тайм
93'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
93'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Юханнссон Арон
Фол, нарушение
91'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург играет слишком грубо. Юханнссон Арон оказался на газоне.

91'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
90'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
89'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
87'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
86'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
86'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
86'
Кордова Серхио из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Кордова Серхио из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
86'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
85'
Вердер делает оборонительную замену. Кайнц Флориан уходит, а на его место вступает Фридль Марко, игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Фридль Марко
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Ку Джа-Чхоль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Юнузович Златко из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
84'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
84'
Кайнц Флориан наказан за толчок Каиби Франциско
82'
Бельфодиль Исхак сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
82'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
82'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
80'
Рефери не любит споров - именно за это Каиби Франциско сейчас получил желтую
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Аугсбург
78'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
78'
ШАНС! Юнузович Златко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
76'
Бельфодиль Исхак нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
76'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Удар от ворот произведет Аугсбург
75'
Как он промахнулся? Эггештайн Максимилиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Хинтереггер Мартин ошибается в защите.
74'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
74'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
73'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
72'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Хинтереггер Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
72'
Каиби Франциско коснулся мяча рукой.
Травма, повреждение
71'
Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Удар от ворот произведет Вердер
Желтая карточка
70'
Судье надоело, что Павленка Иржи тянет время и он наказал его горчичником
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
Удар от ворот произведет Вердер
69'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
69'
После штрафного удара,который нанес Грегорич Михаэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
67'
Удар от ворот произведет Аугсбург
66'
Отличная возможность! Гебреселассие Теодор упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
66'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
64'
Крузе Макс наказан за толчок Хедира Рани
64'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Юнузович Златко
63'
Макс Филипп сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хедира Рани из клуба "Аугсбург" отправил мяч головой в ворота.
63'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
63'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
62'
Хороший удар издали нанес Каиби Франциско, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
60'
Удар от ворот произведет Вердер
60'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
60'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Шмид Жонатан
59'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 30080 болельщиков
58'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Эггештайн Максимилиан!
57'
Удар от ворот произведет Вердер
56'
Рихтер Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
55'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Удар от ворот произведет Вердер
54'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
54'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
54'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
So close! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак но мяч выбили с ленточки!
Угловой
53'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
53'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный кросс...
53'
Хитц Mapвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
Угловой
52'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
52'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
52'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
52'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
51'
Байер Даниэль мяч отрикошетил от ворот
51'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
51'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
50'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
48'
Игроки ФК "Вердер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
47'
Игрок клуба "Вердер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Аугсбург делает атакующую замену. Качар Гойко ушел с поля, а Моравек Ян вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Качар Гойко уходит с поля и его заменяет Моравек Ян
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Вердер играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Вердер
45'
Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
43'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Лангкамп Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
41'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
40'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
40'
Хитц Mapвин не дал случится голу! Бельфодиль Исхак должен был забивать, но Хитц Mapвин сделал отличный сейв
40'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
39'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Хитц Mapвин держит все под контролем
39'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Делани Томас из команды Вердер подал угловой справа.
Желтая карточка
38'
Судья подбегает и показывает Качар Гойко из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
38'
Хитц Mapвин отбил мяч на угловой после удара Бельфодиль Исхак из штрафной площади.
Фол, нарушение
38'
Качар Гойко из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кайнц Флориан не пострадал и надо продолжать игру!
38'
Крузе Макс из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
38'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гебреселассие Теодор ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
34'
Делани Томас наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
33'
Удар от ворот произведет Аугсбург
33'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кайнц Флориан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
32'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
31'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Баргфреде Филипп выбил мяч подальше от ворот.
Угловой
31'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
31'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
30'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Удар от ворот произведет Вердер
Фол, нарушение
29'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Каиби Франциско
29'
Байер Даниэль из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
28'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
27'
Грегорич Михаэль мяч отрикошетил от ворот
27'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
27'
Макс Филипп из команды Аугсбург пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
26'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
25'
Баргфреде Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
24'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
23'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
22'
Делани Томас из команды Вердер в офсайде
21'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Баргфреде Филипп из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гебреселассие Теодор и Бельфодиль Исхак из команды Вердер.
18'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе
17'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Хинтереггер Мартин пострадал.
15'
Хедира Рани пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
Вердер совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
13'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Крузе Макс из команды Вердер подал угловой слева.
13'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом
12'
Игрок клуба "Аугсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Аугсбург
11'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
10'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Аугсбург
9'
Каиби Франциско пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
8'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
8'
Мойсандер Никлас выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
7'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Фантастический гол, где все сам сделал Бельфодиль Исхак!
Фол, нарушение
6'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Делани Томас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
5'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
3'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
3'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
2'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Хитц Mapвин из команды Аугсбург сделал отличный сейв!
2'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, мяч был парирован, но Хитц Mapвин не удержал его в руках.
1'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
1'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
1'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Вердер
Аугсбург
56.7% (102)
Ничья:
32.8% (59)
Вердер
10.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Аугсбург:
29.4% (53)
Ничья:
28.9% (52)
Аугсбург:
18.9% (34)
Вердер:
6.1% (11)
Аугсбург:
4.4% (8)
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