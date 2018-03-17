Стадион: ВВК Арена Зрители: 30080
0:1
5' ГолБельфодиль Исхак
38' Желтая карточкаКачар Гойко
0:2
40' ГолБельфодиль Исхак
1:2
63' ГолХедира Рани
70' Желтая карточкаПавленка Иржи
80' Желтая карточкаКаиби Франциско
1:3
82' ГолКрузе Макс
Второй тайм
93'
Вердер заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
93'
Юнузович Златко из команды Вердер разыграл угловой с левого угла.
92'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Юханнссон Арон
91'
Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург играет слишком грубо. Юханнссон Арон оказался на газоне.
91'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Бельфодиль Исхак уходит с поля и его заменяет Юханнссон Арон
90'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Мойсандер Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
88'
87'
86'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер в офсайде
86'
86'
Кордова Серхио из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
86'
Кордова Серхио из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
86'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Юнузович Златко из команды Вердер подал угловой слева.
85'
Вердер делает оборонительную замену. Кайнц Флориан уходит, а на его место вступает Фридль Марко, игрок более защитного плана.
85'
Тактическая замена. Кайнц Флориан уходит с поля и его заменяет Фридль Марко
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
85'
Ку Джа-Чхоль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Юнузович Златко из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
84'
84'
84'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Кайнц Флориан наказан за толчок Каиби Франциско
82'
Бельфодиль Исхак сделал результативную передачу.
82'
Г О О О О Л - Крузе Макс изменил счет на табло!
82'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
82'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
80'
Рефери не любит споров - именно за это Каиби Франциско сейчас получил желтую
80'
Каиби Франциско наказан за толчок Гебреселассие Теодор
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Рихтер Марко уходит с поля и его заменяет Кордова Серхио
78'
ШАНС! Юнузович Златко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
78'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
76'
Бельфодиль Исхак нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
76'
76'
75'
Судья сигнализирует, что Байер Даниэль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Баргфреде Филипп
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
75'
Как он промахнулся? Эггештайн Максимилиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
74'
Хинтереггер Мартин ошибается в защите.
74'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой слева.
73'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
72'
Хорошую попытку сделал Макс Филипп. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Хинтереггер Мартин разрезает оборону соперника отличным пасом
72'
Каиби Франциско коснулся мяча рукой.
71'
Хедира Рани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
Судье надоело, что Павленка Иржи тянет время и он наказал его горчичником
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
69'
ШАНС! Рихтер Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
69'
Павленка Иржи из команды Вердер сделал отличный сейв!
69'
После штрафного удара,который нанес Грегорич Михаэль мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
68'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Ку Джа-Чхоль
67'
66'
Отличная возможность! Гебреселассие Теодор упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!
66'
Юнузович Златко из команды Вердер делает пас партнеру.
66'
66'
Крузе Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Каиби Франциско из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
64'
Крузе Макс наказан за толчок Хедира Рани
64'
Тактическая замена. Делани Томас уходит с поля и его заменяет Юнузович Златко
63'
Макс Филипп сделал результативную передачу.
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хедира Рани из клуба "Аугсбург" отправил мяч головой в ворота.
63'
63'
Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Хороший удар издали нанес Каиби Франциско, но отличный сейв сделал Павленка Иржи. Угловой.
61'
Судья сигнализирует, что Бельфодиль Исхак из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
60'
60'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Шмид Жонатан
59'
Макс Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Макс Филипп из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Гебреселассие Теодор
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 30080 болельщиков
58'
58'
57'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Эггештайн Максимилиан!
57'
56'
Рихтер Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
55'
55'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
54'
54'
54'
54'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
54'
So close! Удар головой нанес Бельфодиль Исхак но мяч выбили с ленточки!
53'
53'
Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Крузе Макс из команды Вердер делает отличный кросс...
53'
Хитц Mapвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер делает передачу одноклубнику.
52'
52'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
52'
52'
Макс Филипп из команды Аугсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Бельфодиль Исхак выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Байер Даниэль мяч отрикошетил от ворот
51'
51'
51'
Баргфреде Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Байер Даниэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Гебреселассие Теодор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
48'
48'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
47'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Каиби Франциско
47'
46'
Аугсбург делает атакующую замену. Качар Гойко ушел с поля, а Моравек Ян вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Качар Гойко уходит с поля и его заменяет Моравек Ян
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Вердер играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
45'
Грегорич Михаэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
44'
Судья сигнализирует, что Гебреселассие Теодор из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
43'
42'
42'
Рихтер Марко из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
41'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
40'
Хитц Mapвин не дал случится голу! Бельфодиль Исхак должен был забивать, но Хитц Mapвин сделал отличный сейв
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Макс Филипп не смог попасть в створ ударом издали
39'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Кайнц Флориан пробует нанести удар издали, но Хитц Mapвин держит все под контролем
39'
39'
Делани Томас из команды Вердер подал угловой справа.
38'
Судья подбегает и показывает Качар Гойко из команды Аугсбург отложенную желтую карточку за фол.
38'
Хитц Mapвин отбил мяч на угловой после удара Бельфодиль Исхак из штрафной площади.
38'
Качар Гойко из команды Аугсбург вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Кайнц Флориан не пострадал и надо продолжать игру!
38'
Крузе Макс из команды Вердер идет с мячом вперед на обострение...
38'
37'
37'
Павленка Иржи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гебреселассие Теодор ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Делани Томас наказан за толчок Ку Джа-Чхоль
33'
33'
Мойсандер Никлас из команды Вердер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Качар Гойко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Лангкамп Себастьян
32'
32'
Кайнц Флориан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Мойсандер Никлас
31'
Каиби Франциско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Баргфреде Филипп выбил мяч подальше от ворот.
31'
Крузе Макс из команды Вердер разыграл угловой с правого угла.
31'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер делает пас партнеру.
30'
Кайнц Флориан из команды Вердер делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
29'
Бельфодиль Исхак наказан за толчок Каиби Франциско
29'
Байер Даниэль из команды Аугсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
29'
Кайнц Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой справа.
27'
Грегорич Михаэль мяч отрикошетил от ворот
27'
Каиби Франциско из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
27'
Макс Филипп из команды Аугсбург пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
27'
Судья сигнализирует, что Мойсандер Никлас из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Байер Даниэль
26'
Байер Даниэль из команды Аугсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
25'
Баргфреде Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
25'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
25'
Эггештайн Максимилиан наказан за толчок Грегорич Михаэль
24'
23'
23'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Делани Томас из команды Вердер в офсайде
21'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
О, нет. Из многообещающей позиции Баргфреде Филипп из команды Вердер наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
20'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
20'
Гебреселассие Теодор из команды Вердер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гебреселассие Теодор и Бельфодиль Исхак из команды Вердер.
18'
Хорошую попытку сделал Крузе Макс. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Кайнц Флориан из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
17'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Лангкамп Себастьян из команды Вердер опасно и грубо сыграл. Хинтереггер Мартин пострадал.
15'
Хедира Рани пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
15'
14'
14'
14'
Хорошую попытку сделал Кайнц Флориан. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Плохо сыграл Макс Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Аугустинссон Людвиг из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
13'
Шмид Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом
12'
11'
11'
Кайнц Флориан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Судья сигнализирует, что Аугустинссон Людвиг из команды Вердер поставил подножку. Пострадал Рихтер Марко
10'
Крузе Макс нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Эггештайн Максимилиан из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
10'
9'
Каиби Франциско пробует нанести удар издали, но Павленка Иржи держит все под контролем
9'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
8'
8'
Мойсандер Никлас выбил мяч подальше от ворот.
8'
Судья сигнализирует, что Рихтер Марко из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Делани Томас
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Кайнц Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
6'
Фантастический гол, где все сам сделал Бельфодиль Исхак!
6'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Делани Томас
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Кайнц Флориан сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Бельфодиль Исхак изменил счет на табло!
5'
Грегорич Михаэль наказан за толчок Баргфреде Филипп
5'
Отличные скиллы показывает Бельфодиль Исхак, обводя своих соперников
4'
Судья сигнализирует, что Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Кайнц Флориан
3'
3'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер отправил кросс в штрафную...
2'
2'
2'
Хитц Mapвин из команды Аугсбург сделал отличный сейв!
2'
Эггештайн Максимилиан нанес удар, мяч был парирован, но Хитц Mapвин не удержал его в руках.
1'
1'
1'
Крузе Макс из команды Вердер делает навес прямо в штрафную.
1'
Отличные скиллы показывает Крузе Макс, обводя своих соперников
1'
Бельфодиль Исхак из команды Вердер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вердер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Аугсбург 1:3 Вердер
Аугсбург
56.7% (102)
Ничья:
32.8% (59)
Вердер
10.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аугсбург:
29.4% (53)
1:1 Ничья:
28.9% (52)
1:0 Аугсбург:
18.9% (34)
1:2 Вердер:
6.1% (11)
2:0 Аугсбург:
4.4% (8)
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