Стадион: Рейн Энерги
3' Желтая карточкаХёгер Марко
1:0
9' ГолЮя Осако
33' Красная карточкаАларио Лукас
35' Желтая карточкаХайнц Доминик
41' Желтая карточкаВенделл Боргес
Первый тайм
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Та Джонатан из команды Байер Л.
45'
Козьелло Венсан из команды Кельн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Бейли Леон ошибается в защите.
43'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
43'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отдал передачу, которая была заблокирована.
43'
42'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
42'
Мере Хорхе выбил мяч подальше от ворот.
41'
Венделл Боргес получил желтую карточку от судьи
41'
Безумный фол. Венделл Боргес грубо играет против соперника. Пострадал Мере Хорхе
40'
Мере Хорхе из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Арангис Чарлес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Хайнц Доминик получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Хайнц Доминик грубо играет против соперника. Пострадал Арангис Чарлес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
34'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Аларио Лукас оказался удален с поля
31'
Матч остановлен
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
31'
30'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
30'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Юя Осако из команды Кельн пасует в штрафную, но Лено Бернд выходит и ловит мяч.
29'
Игроки ФК "Кельн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Плохо сыграл Маро Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Риссе Марсель из команды Кельн опасно и грубо сыграл. Арангис Чарлес пострадал.
27'
27'
Отличные скиллы показывает Биттенкорт Леонардо, обводя своих соперников
26'
Аларио Лукас нанес удар головой, но Хорн Тимо спокойно отбил мяч.
26'
Венделл Боргес делает скидку назад вдоль ворот
26'
25'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
25'
Бейли Леон из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
25'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Козьелло Венсан из команды Кельн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
23'
Юя Осако из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Риссе Марсель из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
22'
Та Джонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
22'
Хорн Тимо взял и забрал мяч на выходе
22'
Аларио Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Маро Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Судья сигнализирует, что Хёгер Марко из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
19'
19'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
18'
Отличный пас сделал Цоллер Симон из команды Кельн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
17'
16'
16'
Козьелло Венсан из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Хектор Йонас из команды Кельн делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Бейли Леон из команды Байер Л делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Венделл Боргес из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
15'
Биттенкорт Леонардо возвращается на поле, всё в порядке.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
14'
Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
14'
Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
ШАНС! Биттенкорт Леонардо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
12'
12'
Отличные скиллы показывает Биттенкорт Леонардо, обводя своих соперников
11'
11'
Брандт Юлиан из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Биттенкорт Леонардо сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О Л - Юя Осако изменил счет на табло!
9'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Судья сигнализирует, что Козьелло Венсан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Хавец Кай
6'
Хорошую попытку сделал Биттенкорт Леонардо. Удар в створ, но вратарь начеку
6'
Юя Осако нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Цоллер Симон из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
6'
Юя Осако делает скидку назад вдоль ворот
6'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Аларио Лукас наказан за толчок Риссе Марсель
3'
Хёгер Марко - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
3'
Хёгер Марко из команды Кельн играет слишком грубо. Аларио Лукас оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Сегодня высокая влажность.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кёльн 1:0 Байер Л
Кёльн
4.3% (8)
Ничья:
9.2% (17)
Байер Л
86.5% (160)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Байер Л:
49.2% (91)
0:1 Байер Л:
14.1% (26)
0:2 Байер Л:
9.7% (18)
1:3 Байер Л:
8.6% (16)
1:1 Ничья:
7.6% (14)
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