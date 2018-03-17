Стадион: Коммерцбанк-Арена Зрители: 49500
3:0
Конец матча
1:0
6' ГолБоатенг Кевин-Принс
2:0
23' ГолЙович Лука
3:0
41' ГолРебич Анте
80' Желтая карточкаОзтунали Левин
Второй тайм
91'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 49500 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
89'
89'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
88'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
ШАНС! Сердар Суат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сердар Суат и Озтунали Левин из команды Майнц.
86'
86'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
84'
Муто Йосинори из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Градецки Лукаш пострадал.
83'
Диалло Абду из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
83'
83'
Фалетт Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
82'
82'
Тактическая замена. Виллемс Джетро уходит с поля и его заменяет Фернандеш Желсон
82'
Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали
80'
Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
80'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Тавата Талеб
80'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Отличные скиллы показывает Озтунали Левин, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
79'
Онисиво Карим коснулся мяча рукой.
79'
78'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
78'
Кайсон Робин из команды Майнц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Муто Йосинори мяча так и не получил
77'
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Боатенг Кевин-Принс получил травму и заменен. Гачинович Мийат выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
71'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
70'
69'
Виллемс Джетро мяч отрикошетил от ворот
69'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
69'
Отличные скиллы показывает Вольф Мариус, обводя своих соперников
69'
69'
ПЕРЕКЛАДИНА! Йович Лука упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
69'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
68'
68'
67'
Кайсон Робин коснулся мяча рукой.
66'
66'
Кайсон Робин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
64'
Балогун Леон из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
63'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Латца Данни
62'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Должен был быть гол! Йович Лука имел отличный шанс, но Мюллер Флориан не дал голу состоятся!
62'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Как он промахнулся? Йович Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
61'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
61'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
60'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
60'
Мюллер Флориан не дал случится голу! Йович Лука должен был забивать, но Мюллер Флориан сделал отличный сейв
59'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр находит одноклубника четким пасом пяткой.
59'
59'
58'
58'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
58'
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Тактическая замена. Уджа Энтони уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
54'
Уджа Энтони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
53'
Онисиво Карим из команды Майнц в офсайде
52'
Диалло Абду выбил мяч подальше от ворот.
52'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Балогун Леон
51'
51'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Диалло Абду наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Латца Данни
47'
47'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
46'
Тактическая замена. Де Йонг Найджел уходит с поля и его заменяет Латца Данни
46'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Озтунали Левин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Диалло Абду
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Фантастический гол, где все сам сделал Ребич Анте!
41'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Ребич Анте изменил счет на табло!
41'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
41'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
41'
41'
41'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
40'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
39'
Как он промахнулся? Максим Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Брозински Даниэль пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
36'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
36'
Уджа Энтони оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Градецки Лукаш перевел мяч на угловой.
36'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
36'
Кайсон Робин мяч отрикошетил от ворот
35'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
34'
Судья сигнализирует, что Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
33'
32'
32'
31'
Брозински Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
30'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уджа Энтони
30'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
29'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
29'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Фалетт Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
28'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
26'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Отличный командный гол!
23'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Йович Лука из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Йович Лука
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
23'
Де Гузман Джонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
22'
22'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
21'
Максим Александру из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Боатенг Кевин-Принс пострадал.
20'
20'
Максим Александру выбил мяч подальше от ворот.
20'
20'
Вольф Мариус не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Плохо сыграл Да Коста Данни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
18'
Фалетт Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
17'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
13'
13'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Йович Лука
11'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
11'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Диалло Абду
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
9'
ШАНС! Да Коста Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боатенг Кевин-Принс вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
6'
Плохо сыграл Гбамин Жан-Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
6'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
6'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
3'
ШАНС! Уджа Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Максим Александру из команды Майнц делает пас партнеру.
3'
3'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
2'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Де Йонг Найджел пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Майнц
Айнтрахт Фр
86% (153)
Ничья:
9.6% (17)
Майнц
4.5% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Айнтрахт Фр:
37.1% (66)
1:0 Айнтрахт Фр:
23.6% (42)
2:0 Айнтрахт Фр:
18.5% (33)
1:1 Ничья:
5.6% (10)
2:2 Ничья:
2.8% (5)
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