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Стадион: Зрители: 49500
Айнтрахт Фр
3:0
Конец матча
Майнц
0'
1:0
6' Гол
Боатенг Кевин-Принс
2:0
23' Гол
Йович Лука
3:0
41' Гол
Ребич Анте
80' Желтая карточка
Озтунали Левин
90'+1
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Второй тайм
91'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Айнтрахт Фр заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 49500 болельщиков
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр

90'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Удар от ворот произведет Майнц
89'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
89'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
88'
Брозински Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Гачинович Мийат из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
87'
ШАНС! Сердар Суат нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сердар Суат и Озтунали Левин из команды Майнц.
86'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
86'
Сердар Суат не смог попасть в створ ударом издали
85'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
85'
Гачинович Мийат не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
84'
Муто Йосинори из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Градецки Лукаш пострадал.
83'
Диалло Абду из команды Майнц делает передачу одноклубнику.
Угловой
83'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
83'
Фалетт Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
82'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
82'
Тактическая замена. Виллемс Джетро уходит с поля и его заменяет Фернандеш Желсон
82'
Онисиво Карим не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
80'
Озтунали Левин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Тавата Талеб
80'
Тавата Талеб из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
80'
Отличные скиллы показывает Озтунали Левин, обводя своих соперников
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
79'
Онисиво Карим коснулся мяча рукой.
79'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
78'
Диалло Абду из команды Майнц в офсайде
78'
Кайсон Робин из команды Майнц сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Муто Йосинори мяча так и не получил
77'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Боатенг Кевин-Принс получил травму и заменен. Гачинович Мийат выходит на поле.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Тактическая замена. Ребич Анте уходит с поля и его заменяет Тавата Талеб
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Да Коста Данни
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Удар от ворот произведет Майнц
Угловой
70'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
69'
Виллемс Джетро мяч отрикошетил от ворот
69'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
69'
Отличные скиллы показывает Вольф Мариус, обводя своих соперников
69'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
69'
ПЕРЕКЛАДИНА! Йович Лука упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
69'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
68'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
68'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Кайсон Робин коснулся мяча рукой.
66'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
66'
Кайсон Робин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
65'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Йович Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
65'
Да Коста Данни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
64'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
64'
Балогун Леон из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Латца Данни
62'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
62'
Должен был быть гол! Йович Лука имел отличный шанс, но Мюллер Флориан не дал голу состоятся!
62'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Майнц
62'
Как он промахнулся? Йович Лука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
61'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает отличный кросс...
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Брозински Даниэль из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
60'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Озтунали Левин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Мюллер Флориан не дал случится голу! Йович Лука должен был забивать, но Мюллер Флориан сделал отличный сейв
59'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр находит одноклубника четким пасом пяткой.
59'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
58'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Тактическая замена. Уджа Энтони уходит с поля и его заменяет Муто Йосинори
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
54'
Озтунали Левин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
54'
Уджа Энтони из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
53'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
53'
Отличные скиллы показывает Йович Лука, обводя своих соперников
Офсайд
53'
Онисиво Карим из команды Майнц в офсайде
52'
Диалло Абду выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Балогун Леон
51'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
51'
Йович Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Диалло Абду наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
49'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Йович Лука из команды Айнтрахт Фр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Латца Данни
47'
Удар от ворот произведет Майнц
47'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Озтунали Левин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
46'
Тактическая замена. Де Йонг Найджел уходит с поля и его заменяет Латца Данни
46'
Тактическая замена. Максим Александру уходит с поля и его заменяет Озтунали Левин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Айнтрахт Фр играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Диалло Абду
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
42'
Фантастический гол, где все сам сделал Ребич Анте!
41'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ребич Анте изменил счет на табло!
41'
Отличные скиллы показывает Ребич Анте, обводя своих соперников
41'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает пас партнеру.
41'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Майнц
41'
Боатенг Кевин-Принс нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
40'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
39'
Как он промахнулся? Максим Александру имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
37'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Брозински Даниэль пробует нанести удар издали, но Градецки Лукаш держит все под контролем
36'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
36'
Уджа Энтони оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Градецки Лукаш перевел мяч на угловой.
Угловой
36'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой справа.
36'
Кайсон Робин мяч отрикошетил от ворот
35'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
35'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
35'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
33'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
32'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
31'
Брозински Даниэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Уджа Энтони
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Боатенг Кевин-Принс
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
29'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
29'
Фалетт Симон из команды Айнтрахт Фр хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
29'
Отличные скиллы показывает Кайсон Робин, обводя своих соперников
29'
Кайсон Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Плохо сыграл Фалетт Симон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Онисиво Карим из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
28'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
28'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
26'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Градецки Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
23'
Отличный командный гол!
23'
Ребич Анте сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Йович Лука из команды Айнтрахт Фр забил гол! Легко это для такого игрока, как Йович Лука
23'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает навес прямо в штрафную.
23'
Де Гузман Джонатан разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
22'
Фалетт Симон выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
21'
Максим Александру из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Боатенг Кевин-Принс пострадал.
20'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
20'
Максим Александру выбил мяч подальше от ворот.
20'
Удар от ворот произведет Майнц
20'
Вольф Мариус не смог попасть в створ ударом издали
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
19'
Брозински Даниэль из команды Майнц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
19'
Плохо сыграл Да Коста Данни - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
18'
Максим Александру из команды Майнц подал угловой слева.
18'
Фалетт Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
Офсайд
17'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр в офсайде
17'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
15'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Игрок из команды Айнтрахт Фр делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Мюллер Флориан взял и забрал мяч на выходе
13'
Виллемс Джетро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Йович Лука
Офсайд
11'
Уджа Энтони из команды Майнц в офсайде
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Йович Лука из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Диалло Абду
10'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Удар от ворот произведет Майнц
9'
ШАНС! Да Коста Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Ребич Анте из команды Айнтрахт Фр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Боатенг Кевин-Принс вышел с мячом на открытое пространство, перекинул вратаря и уже празднует взятие ворот!
6'
Плохо сыграл Гбамин Жан-Филипп - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
6'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой справа.
6'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Мюллер Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
3'
ШАНС! Уджа Энтони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Уджа Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Максим Александру из команды Майнц делает пас партнеру.
3'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Вольф Мариус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Максим Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Онисиво Карим
Фол, нарушение
2'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Де Йонг Найджел пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Майнц". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:0 Майнц
Айнтрахт Фр
86% (153)
Ничья:
9.6% (17)
Майнц
4.5% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Айнтрахт Фр:
37.1% (66)
Айнтрахт Фр:
23.6% (42)
Айнтрахт Фр:
18.5% (33)
Ничья:
5.6% (10)
Ничья:
2.8% (5)
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