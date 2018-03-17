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Стадион: Альянц
4:0
Второй тайм: 73'
8' Желтая карточкаЗолльбауэр Михаэль
1:0
8' ПенальтиКвилитая Георгий
2:0
25' ГолБериша Ветон
3:0
29' ГолБериша Ветон
39' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
42' Желтая карточкаБолинголи-Мбомбо Боли
44' Желтая карточкаПалла Штефан
4:0
49' ГолКвилитая Георгий
52' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
54' Желтая карточкаMajeed Ashimeru
|
8'
1:0
25'
2:0
29'
3:0
44'
49'
4:0
54'
Состав команд
10
Шауб
Луис
19
Мург
Томас
44
Роша
Игор
II
Рапид Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 24 Ауэр Штефан Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Полузащитник
- 18 Санто Тамаш Полузащитник
- Главный тренер: Goran Djuricin
Вольфсбергер 3-4-2-1
- Основной состав
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 27 Дрешер Даниэль Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Полузащитник
- 4 Палла Штефан Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- 11 Йованович Саша Нападающий
- Главный тренер: Heimo Pfeifenberger
Предыдущие игры
Рапид Вена (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
- 04.11.2017 Штурм 0:0 Рапид Вена Б
- 28.10.2017 Рапид Вена 1:0 Адмира Б
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена К
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
- 29.10.2017 Вольфсбергер 0:2 Штурм Б
- 25.10.2017 Вимпассинг 1:0 Вольфсбергер К
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Вольфсбергер: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Бундеслига
- 23.09.2017 Рапид Вена 4:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 06.05.2017 Рапид Вена 4:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 25.02.2017 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 06.11.2016 Рапид Вена 0:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 21.08.2016 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.04.2016 Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.02.2016 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 18.10.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.08.2015 Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 31.05.2015 Вольфсбергер 0:5 Рапид Вена Бундеслига
- 07.04.2015 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Кубок ОеФБ Самсунг
- 04.04.2015 Рапид Вена 4:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 07.12.2014 Вольфсбергер 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 20.09.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 22.03.2014 Рапид Вена 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 08.12.2013 Вольфсбергер 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 28.09.2013 Рапид Вена 2:4 Вольфсбергер Бундеслига
- 20.07.2013 Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 11.05.2013 Рапид Вена 0:0 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|26
|17
|8
|1
|54 - 19
|59
|2.
|Штурм
|26
|16
|3
|7
|48 - 33
|51
|3.
|Рапид Вена
|4:0
|27
|11
|10
|6
|44 - 29
|43
|4.
|Адмира
|26
|12
|4
|10
|47 - 46
|40
|5.
|ЛАСК
|26
|11
|6
|9
|35 - 29
|39
|6.
|Маттерсбург
|26
|9
|8
|9
|38 - 39
|35
|7.
|Аустрия Вена
|26
|9
|6
|11
|40 - 37
|33
|8.
|Альтах
|26
|8
|7
|11
|27 - 33
|31
|9.
|Вольфсбергер
|0:4
|27
|4
|8
|15
|19 - 43
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|26
|2
|4
|20
|16 - 60
|10
Второй тайм
54'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
52'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
[player1] получил желтую карточку от судьи
44'
Палла Штефан получил желтую карточку от судьи
42'
Болинголи-Мбомбо Боли получил желтую карточку от судьи
39'
Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
36'
Вольфсбергер делает замену. Золльбауэр Михаэль уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
29'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий из команды Рапид Вена забивает с точки!
8'
Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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