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Стадион:
Рапид Вена
4:0
Второй тайм: 73'
Вольфсбергер
0'
8' Желтая карточка
Золльбауэр Михаэль
1:0
8' Пенальти
Квилитая Георгий
2:0
25' Гол
Бериша Ветон
3:0
29' Гол
Бериша Ветон
39' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
42' Желтая карточка
Болинголи-Мбомбо Боли
44' Желтая карточка
Палла Штефан
4:0
49' Гол
Квилитая Георгий
52' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
54' Желтая карточка
Majeed Ashimeru
73'
Второй тайм
Желтая карточка
54'
Majeed Ashimeru получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
52'
Оффенбахер Даниэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
44'
Палла Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Болинголи-Мбомбо Боли получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Хофманн Максимилиан получил желтую карточку от судьи
36'
Вольфсбергер делает замену. Золльбауэр Михаэль уходит с поля, а Йованович Саша выходит на его замену.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Квилитая Георгий из команды Рапид Вена забивает с точки!
Желтая карточка
8'
Золльбауэр Михаэль получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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