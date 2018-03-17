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Стадион:
Штурм
1:0
Конец матча
Альтах
0'
1:0
16' Гол
Алар Дени
69' Желтая карточка
Нгват-Махоп Луи
69' Вторая желтая карточка
Нгват-Махоп Луи
78' Желтая карточка
Нетцер Филипп
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Штурм делает замену. Алар Дени уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
86'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Johannes Tartarotti выходит на его замену.
82'
Штурм делает замену. Цуль Петер уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Нетцер Филипп получил желтую карточку от судьи
72'
Штурм делает замену. Эдомвоньи Брайт уходит с поля, а Emeka Eze выходит на его замену.

69'
Нгват-Махоп Луи получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
69'
Нгват-Махоп Луи получил желтую карточку от судьи
64'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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