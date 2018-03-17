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Стадион: Merkur-Arena
1:0
16' ГолАлар Дени
69' Желтая карточкаНгват-Махоп Луи
69' Вторая желтая карточкаНгват-Махоп Луи
78' Желтая карточкаНетцер Филипп
|
16'
1:0
69'
69'
78'
90'
Состав команд
26
Кох
Фабиан
17
Цуль
Петер
23
Цех
Бенедикт
22
Нутц
Штефан
Штурм 4-4-2
- Основной состав
- 27 Зибенхандль Йорг Вратарь
- 26 Кох Фабиан Защитник
- 35 Марешиц Дарио Защитник
- 23 Шпендльхофер Лукас Защитник
- 19 Поцманн Марвин Защитник
- 25 Хирлэндер Штефан Полузащитник
- 6 Джегго Джеймс Полузащитник
- 17 Цуль Петер Полузащитник
- 29 Рёчер Торстен Полузащитник
- 34 Эдомвоньи Брайт Нападающий
- 9 Алар Дени Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Шютценауэр Тобиас Вратарь
- 20 Шульц Кристиан Защитник
- 4 Шраммель Томас Защитник
- 18 Хузпек Филипп Полузащитник
- 8 Ловрич Санди Полузащитник
- 37 Эже Эмека Нападающий
- 13 Янтшер Якоб Нападающий
- Главный тренер: Фогель Хайко
Альтах 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 23 Цех Бенедикт Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 27 Mathias Honsak Защитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 4 Samuel Gouet Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Полузащитник
- 29 Нгват-Махоп Луи Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Нападающий
- 25 Айгнер Ханнес Нападающий
- 13 Lars Nussbaumer
- 20 Johannes Tartarotti
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Предыдущие игры
Штурм (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 28.02.2018 Штурм 3:0 Вимпассинг К
- 25.02.2018 Штурм 2:4 Ред Булл Зальцбург Б
- 21.02.2018 Штурм 4:0 Кальсдорф ТМК
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Маттерсбург 1:0 Штурм Б
- 27.01.2018 Штурм 3:0 Винер Нойштадт ТМК
- 23.01.2018 Штурм 2:0 Динамо Киев ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 Штурм 2:2 Блау-Вайс Линц ТМК
- 10.01.2018 Штурм 4:2 Аллерхайлинген ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 19.11.2017 Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Б
Альтах (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
- 04.11.2017 Альтах 2:4 ЛАСК Б
- 28.10.2017 Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Б
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах К
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Альтах: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 25.10.2017 Штурм 4:1 Альтах Кубок
- 23.09.2017 Штурм 0:0 Альтах Бундеслига
- 14.05.2017 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига
- 04.03.2017 Штурм 3:0 Альтах Бундеслига
- 19.11.2016 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига
- 27.08.2016 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.04.2016 Штурм 4:1 Альтах Бундеслига
- 06.02.2016 Альтах 2:2 Штурм Бундеслига
- 17.10.2015 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига
- 09.08.2015 Альтах 0:1 Штурм Бундеслига
- 11.04.2015 Штурм 5:0 Альтах Бундеслига
- 13.12.2014 Альтах 2:0 Штурм Бундеслига
- 27.09.2014 Штурм 2:2 Альтах Бундеслига
- 19.07.2014 Альтах 1:0 Штурм Бундеслига
- 02.05.2009 Альтах 1:1 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 13.12.2008 Штурм 3:1 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 25.10.2008 Штурм 6:0 Альтах Бундеслига (T-mobile)
- 29.07.2008 Альтах 1:0 Штурм Бундеслига (T-mobile)
- 19.03.2008 Альтах 1:2 Штурм Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|26
|17
|8
|1
|54 - 19
|59
|2.
|Штурм
|27
|17
|3
|7
|49 - 33
|54
|3.
|Адмира
|27
|13
|4
|10
|49 - 47
|43
|4.
|Рапид Вена
|27
|11
|10
|6
|45 - 30
|43
|5.
|ЛАСК
|27
|12
|6
|9
|38 - 30
|42
|6.
|Маттерсбург
|27
|9
|8
|10
|39 - 42
|35
|7.
|Аустрия Вена
|26
|9
|6
|11
|40 - 37
|33
|8.
|Альтах
|27
|8
|7
|12
|27 - 34
|31
|9.
|Вольфсбергер
|27
|4
|8
|15
|20 - 44
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|27
|2
|4
|21
|17 - 62
|10
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Штурм делает замену. Алар Дени уходит с поля, а Янтшер Якоб выходит на его замену.
86'
Альтах делает замену. Саломон Патрик уходит с поля, а Johannes Tartarotti выходит на его замену.
82'
Штурм делает замену. Цуль Петер уходит с поля, а Ловрич Санди выходит на его замену.
78'
Нетцер Филипп получил желтую карточку от судьи
72'
Штурм делает замену. Эдомвоньи Брайт уходит с поля, а Emeka Eze выходит на его замену.
69'
Нгват-Махоп Луи получает вторую желтую карточку. Удаление.
69'
Нгват-Махоп Луи получил желтую карточку от судьи
64'
Альтах делает замену. Нутц Штефан уходит с поля, а Айгнер Ханнес выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Альтах делает замену. Yusuf Otubanjo уходит с поля, а Грбич Адриан выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Алар Дени бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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