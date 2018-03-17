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Стадион:
Санкт-Пёльтен
1:2
Конец матча
Адмира
0'
18' Желтая карточка
Jonathan Scherzer
0:1
42' Пенальти
Лакнер Маркус
0:2
45' Гол
Грозурек Лукас
45' Желтая карточка
Luan IX
49' Вторая желтая карточка
Jonathan Scherzer
55' Желтая карточка
David Stec
1:2
61' Гол
Атанга Давид
70' Желтая карточка
Штраусс Фабио
80' Желтая карточка
Husein Balic
90' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Ляйтнер Андреас получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Адмира делает замену. Marcus Maier уходит с поля, а Пош Филипп выходит на его замену.
85'
Санкт Пёльтен делает замену. Ahmet Muhamedbegovic уходит с поля, а Пак Кван Рён выходит на его замену.
82'
Адмира делает замену. Меркель Александр уходит с поля, а Lukas Malicsek выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Husein Balic получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
70'
Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
62'
Адмира делает замену. Marco Hausjell уходит с поля, а Хольцманн Марсель выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
Желтая карточка
55'
David Stec получил желтую карточку от судьи
49'
Jonathan Scherzer получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт Пёльтен делает замену. Eren Keles уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Luan получил желтую карточку от судьи
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Лакнер Маркус из команды Адмира забивает с точки!
Желтая карточка
18'
Jonathan Scherzer получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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