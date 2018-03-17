- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: НВ Арена
1:2
Конец матча
18' Желтая карточкаJonathan Scherzer
0:1
42' ПенальтиЛакнер Маркус
0:2
45' ГолГрозурек Лукас
45' Желтая карточкаLuan IX
49' Вторая желтая карточкаJonathan Scherzer
55' Желтая карточкаDavid Stec
1:2
61' ГолАтанга Давид
70' Желтая карточкаШтраусс Фабио
80' Желтая карточкаHusein Balic
90' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
|
42'
0:1
45'
0:2
45'
55'
61'
1:2
70'
80'
90'
Состав команд
29
David
Stec
30
Luan
IX
37
Атанга
Давид
11
Риски
Роопе
22
Marcus
Maier
16
Шмидт
Патрик
Санкт-Пёльтен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 5 Ahmet Muhamedbegovic Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 27 Байрами Элдис Защитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 12 Маличек Филипп Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 9 Eren Keles Полузащитник
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Michael Huber Защитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 7 Луксбахер Даниэль Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 32 Thomas Vollnhofer
- Главный тренер: Oliver Lederer
Адмира 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ляйтнер Андреас Вратарь
- 4 Цвиршиц Штефан Защитник
- 6 Лакнер Маркус Защитник
- 2 Штраусс Фабио Защитник
- 26 Jonathan Scherzer Защитник
- 24 Marco Hausjell Полузащитник
- 5 Эбнер Томас Полузащитник
- 22 Marcus Maier Полузащитник
- 52 Меркель Александр Полузащитник
- 11 Грозурек Лукас Полузащитник
- 16 Шмидт Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Куттин Мануэль Вратарь
- 37 Хольцманн Марсель Защитник
- 15 Маранда Мануэль Защитник
- 32 Пош Филипп Защитник
- 27 Emanuel Aiwu
- 20 Marco Kadlec
- 12 Lukas Malicsek
- Главный тренер: Ernst Baumeister
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
- 28.10.2017 Маттерсбург 1:1 Санкт-Пёльтен Б
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Б
- 14.10.2017 Рапид Вена 1:0 Санкт-Пёльтен Б
Адмира (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 14.03.2018 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен-2 РЛВ
- 10.03.2018 Адмира 2:4 Штурм Б
- 09.03.2018 Амштеттен 3:0 Адмира РЛВ
- 03.03.2018 Маттерсбург 3:2 Адмира Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 03.02.2018 Ред Булл Зальцбург 2:1 Адмира Б
- 25.01.2018 Адмира 3:2 Стяуа ТМК
- 16.01.2018 Адмира 4:0 Эбрайхсдорф ТМК
- 13.01.2018 Адмира 3:0 Дьёрмот ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 28.11.2017 Штурм 6:1 Адмира Б
- 25.11.2017 Адмира 2:0 Маттерсбург Б
- 19.11.2017 Адмира 1:2 Аустрия-2 Вена РЛВ
- 18.11.2017 Аустрия Вена 2:3 Адмира Б
- 11.11.2017 Адмира 0:0 Эбрайхсдорф РЛВ
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Адмира: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 23.09.2017 Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига
- 15.04.2017 Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 17.12.2016 Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига
- 15.10.2016 Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 31.07.2016 Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига
- 19.04.2016 Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок
- 12.01.2016 Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи. Клубы
- 23.01.2015 Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Сборные
- 23.01.2015 Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|26
|17
|8
|1
|54 - 19
|59
|2.
|Штурм
|27
|17
|3
|7
|49 - 33
|54
|3.
|Адмира
|27
|13
|4
|10
|49 - 47
|43
|4.
|Рапид Вена
|27
|11
|10
|6
|45 - 30
|43
|5.
|ЛАСК
|27
|12
|6
|9
|38 - 30
|42
|6.
|Маттерсбург
|27
|9
|8
|10
|39 - 42
|35
|7.
|Аустрия Вена
|26
|9
|6
|11
|40 - 37
|33
|8.
|Альтах
|27
|8
|7
|12
|27 - 34
|31
|9.
|Вольфсбергер
|27
|4
|8
|15
|20 - 44
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|27
|2
|4
|21
|17 - 62
|10
Второй тайм
90'
Ляйтнер Андреас получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Адмира делает замену. Marcus Maier уходит с поля, а Пош Филипп выходит на его замену.
85'
Санкт Пёльтен делает замену. Ahmet Muhamedbegovic уходит с поля, а Пак Кван Рён выходит на его замену.
82'
Адмира делает замену. Меркель Александр уходит с поля, а Lukas Malicsek выходит на его замену.
80'
Husein Balic получил желтую карточку от судьи
70'
Штраусс Фабио получил желтую карточку от судьи
62'
Адмира делает замену. Marco Hausjell уходит с поля, а Хольцманн Марсель выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Атанга Давид бьет в цель!
55'
David Stec получил желтую карточку от судьи
49'
Jonathan Scherzer получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
46'
Санкт Пёльтен делает замену. Eren Keles уходит с поля, а Husein Balic выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Luan получил желтую карточку от судьи
45'
Г О О О О Л - Грозурек Лукас бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Лакнер Маркус из команды Адмира забивает с точки!
18'
Jonathan Scherzer получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация