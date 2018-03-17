  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион: Зрители: 32626
Бордо
0:2
Конец матча
Ренн
0'
34' Желтая карточка
Пабло Кастро
45' Желтая карточка
Андре Бенжамин
0:1
49' Гол
Сарр Исмаила
71' Желтая карточка
Де Превиль Николя
0:2
86' Гол
Гуркюфф Йоанн
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
94'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
93'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
92'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.

91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
88'
Пундже Максим коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гуркюфф Йоанн из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
88'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
88'
Де Превиль Николя делает скидку назад вдоль ворот
88'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
87'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
87'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Гуркюфф Йоанн изменил счет на табло!
86'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
86'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
86'
Пабло Кастро ошибается в защите.
85'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Ренн
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Малком Филипе из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Кунде Жюль наказан за толчок Коубек Томаш
83'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Угловой
83'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
83'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
82'
Удар от ворот произведет Ренн
82'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
82'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
81'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
81'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
79'
Пабло Кастро из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
76'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
76'
Удар от ворот произведет Ренн
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Бордо
73'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
Желтая карточка
71'
Де Превиль Николя получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Де Превиль Николя упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
71'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
71'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Бенсебаини Рами уходит с поля и его заменяет Бааль Людовик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
68'
Опасность предотвращена - Кунде Жюль из команды Бордо вступил в отбор удачно
68'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
68'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 32626 болельщиков
67'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
63'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
62'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
61'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Удар от ворот произведет Бордо
60'
Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Тактическая замена. Плашил Ярослав уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
59'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
59'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
57'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
56'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Удар от ворот произведет Бордо
55'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
Угловой
54'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
54'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мейте Суалихо нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
53'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
53'
Данзе Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
52'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
52'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Плашил Ярослав из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Хазри Вахби заработал фол
50'
Удар от ворот произведет Ренн
50'
Сабали Юссуф нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает!
49'
Хазри Вахби из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
47'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
47'
Малком Филипе из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Андре Бенжамин из команды Ренн играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
45'
Бенсебаини Рами выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
Фол, нарушение
44'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
43'
Хазри Вахби из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Удар от ворот произведет Ренн
Фол, нарушение
41'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
40'
Малком Филипе коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Пундже Максим из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
38'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
38'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
36'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
36'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Пабло Кастро грубо играет против соперника. Пострадал Хазри Вахби
33'
Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Кунде Жюль из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
33'
Отличные скиллы показывает Кунде Жюль, обводя своих соперников
32'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
31'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
30'
Лерагер Лукас из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Коубек Томаш заработал фол
Угловой
29'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
29'
Лаборд Гаэтан мяч отрикошетил от ворот
29'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
29'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Удар от ворот произведет Бордо
23'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
22'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
Малком Филипе из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
Мейте Суалихо из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
18'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Бордо
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
16'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Брайтвайт Мартин получил травму и заменен. Де Превиль Николя выходит на поле.
12'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
11'
Удар от ворот произведет Ренн
11'
ШАНС! Малком Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Лерагер Лукас из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Сарр Исмаила
9'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Травма, повреждение
7'
Брайтвайт Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
5'
Игроки ФК "Бордо" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
4'
Сахо Диафра из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Ренн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
2'
Малком Филипе из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
2'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Ренн
Бордо
73.3% (129)
Ничья:
22.7% (40)
Ренн
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Бордо:
33% (58)
Бордо:
28.4% (50)
Ничья:
20.5% (36)
Бордо:
10.2% (18)
Ренн:
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация