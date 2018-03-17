Стадион: Матмю Атлантик Зрители: 32626
34' Желтая карточкаПабло Кастро
45' Желтая карточкаАндре Бенжамин
0:1
49' ГолСарр Исмаила
71' Желтая карточкаДе Превиль Николя
0:2
86' ГолГуркюфф Йоанн
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
94'
Отличные скиллы показывает Камано Франсуа, обводя своих соперников
93'
Камано Франсуа из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Лерагер Лукас пострадал.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Данзе Ромен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камано Франсуа
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
88'
Пундже Максим коснулся мяча рукой.
88'
Судья сигнализирует, что Гуркюфф Йоанн из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
88'
88'
Де Превиль Николя делает скидку назад вдоль ворот
88'
87'
87'
87'
86'
Хазри Вахби сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Гуркюфф Йоанн изменил счет на табло!
86'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
86'
86'
Пабло Кастро ошибается в защите.
85'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Тактическая замена. Андре Бенжамин уходит с поля и его заменяет Гуркюфф Йоанн
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Малком Филипе из команды Бордо наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
83'
Кунде Жюль наказан за толчок Коубек Томаш
83'
83'
Малком Филипе из команды Бордо разыграл угловой с правого угла.
83'
Лерагер Лукас из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Судья сигнализирует, что Силики Джеймс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Мейте Суалихо
82'
82'
Камано Франсуа не смог попасть в створ ударом издали
82'
81'
81'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой слева.
81'
Пундже Максим из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
79'
Де Превиль Николя из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
79'
Пабло Кастро из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Тактическая замена. Сахо Диафра уходит с поля и его заменяет Силики Джеймс
76'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
75'
74'
73'
72'
Андре Бенжамин из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
71'
Де Превиль Николя получил желтую карточку от судьи
71'
Де Превиль Николя упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
71'
71'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Тактическая замена. Бенсебаини Рами уходит с поля и его заменяет Бааль Людовик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
69'
68'
Опасность предотвращена - Кунде Жюль из команды Бордо вступил в отбор удачно
68'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
68'
68'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает в штрафную с рикошетом.
67'
Сегодняшная посещаемость составляет 32626 болельщиков
67'
67'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
65'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
63'
Бенсебаини Рами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
63'
62'
62'
61'
Игроки ФК "Ренн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Судья сигнализирует, что Желен Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Санхаре Юнусс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
60'
Хазри Вахби нанес удар, но промахнулся очень сильно.
59'
59'
Тактическая замена. Плашил Ярослав уходит с поля и его заменяет Санхаре Юнусс
59'
Тактическая замена. Лаборд Гаэтан уходит с поля и его заменяет Камано Франсуа
59'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
57'
Буриго Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
56'
56'
Де Превиль Николя нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Шанс! Сахо Диафра из команды Ренн пробил головой, но мимо
54'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
54'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мейте Суалихо нанес удар головой, но Коубек Томаш спокойно отбил мяч.
53'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Де Превиль Николя из команды Бордо подал угловой слева.
53'
Данзе Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
52'
Де Превиль Николя из команды Бордо навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
51'
Плашил Ярослав из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Хазри Вахби заработал фол
50'
50'
Сабали Юссуф нанес удар чуть мимо. Близко!
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
49'
Г О О О О Л - Сарр Исмаила забивает!
49'
Хазри Вахби из команды Ренн нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
47'
47'
47'
Малком Филипе из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
47'
46'
Малком Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Андре Бенжамин получил желтую карточку от судьи
45'
Андре Бенжамин из команды Ренн играет слишком грубо. Малком Филипе оказался на газоне.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
Судья сигнализирует, что Андре Бенжамин из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Плашил Ярослав
44'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
43'
Хазри Вахби из команды Ренн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
41'
Лерагер Лукас коснулся мяча рукой.
40'
Малком Филипе коснулся мяча рукой.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
39'
38'
38'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
36'
36'
Данзе Ромен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Пабло Кастро получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Пабло Кастро грубо играет против соперника. Пострадал Хазри Вахби
33'
Хорошую попытку сделал Лаборд Гаэтан. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Кунде Жюль из команды Бордо делает навес прямо в штрафную.
33'
Отличные скиллы показывает Кунде Жюль, обводя своих соперников
32'
32'
31'
Малком Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
30'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Лерагер Лукас из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Коубек Томаш заработал фол
29'
Малком Филипе из команды Бордо подал угловой справа.
29'
Лаборд Гаэтан мяч отрикошетил от ворот
29'
29'
29'
Де Превиль Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
28'
Пабло Кастро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Данзе Ромен из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
23'
23'
Пундже Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Плохо сыграл Кунде Жюль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
22'
Бенсебаини Рами из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
20'
Малком Филипе из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
18'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
17'
Андре Бенжамин из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
17'
Бенсебаини Рами из команды Ренн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Судья сигнализирует, что Лаборд Гаэтан из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Бенсебаини Рами
16'
16'
Де Превиль Николя из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
13'
Брайтвайт Мартин получил травму и заменен. Де Превиль Николя выходит на поле.
12'
Андре Бенжамин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Судья сигнализирует, что Хазри Вахби из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Пундже Максим
11'
11'
ШАНС! Малком Филипе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Отличные скиллы показывает Малком Филипе, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
9'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Брайтвайт Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Сабали Юссуф из команды Бордо делает неудачный навес.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Сарр Исмаила из команды Ренн делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
4'
Сахо Диафра из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
2'
1'
Лерагер Лукас из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Matmut Atlantique. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бордо 0:2 Ренн
Бордо
73.3% (129)
Ничья:
22.7% (40)
Ренн
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бордо:
33% (58)
1:0 Бордо:
28.4% (50)
1:1 Ничья:
20.5% (36)
2:0 Бордо:
10.2% (18)
1:2 Ренн:
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация