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  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
2:1
Второй тайм: 79'
Дижон
0'
23' Желтая карточка
Саид Уэсли
0:1
27' Гол
Саид Уэсли
44' Желтая карточка
Мари Жордан
56' Желтая карточка
Ласне Пол
1:1
59' Гол
Скири Эйе
2:1
67' Гол
Сио Жованни
79'
Второй тайм
79'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
79'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Джилободжи Папи из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
78'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
78'
Удар-перашют, который нанес Сио Жованни из команды Монпелье был отбит вратарем.
Фол, нарушение
77'
Саид Уэсли коснулся мяча рукой.
77'
Удар от ворот произведет Монпелье
76'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
76'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
76'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
76'
Шека исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Фол, нарушение
74'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Шафик Фуад пострадал.
73'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
Офсайд
72'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
Фол, нарушение
72'
Нинга Родрике коснулся мяча рукой.
71'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Сио Жованни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Бальмон Флорен
69'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Шека
Офсайд
69'
Шафик Фуад из команды Дижон в офсайде
67'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
67'
Иконе Джонатан из команды Монпелье увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
65'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
65'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Дижон
64'
Тактическая замена. Мендеш Педру II уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
63'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
Угловой
62'
Долли Киган из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
62'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
61'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сио Жованни пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Нинга Родрике сделал результативную передачу.
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Скири Эйе из команды Монпелье переиграл вратаря дальним ударом!
59'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
58'
Саид Уэсли из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Долли Киган из команды Монпелье играет слишком грубо. Шафик Фуад оказался на газоне.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Амальфитано Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
56'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
56'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Удар от ворот произведет Монпелье
55'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
54'
Сио Жованни из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
52'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Поати Морган
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
50'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
Угловой
49'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Поати Морган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
46'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Дижон
46'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
Угловой
45'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
45'
Поати Морган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
44'
Мари Жордан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
44'
Назначен штрафной. Пострадал Агилар Рубен, его свалил Мари Жордан.
44'
После дальнего удара, который нанес Саид Уэсли мяч отбит вратарем
Офсайд
43'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
43'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
42'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Дижон
40'
Удар от ворот произведет Монпелье
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
Удар от ворот произведет Дижон
39'
Ласне Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
39'
Нинга Родрике из команды Монпелье в офсайде
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Илтон Виторино, и мяч снова в игре
38'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Долли Киган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
37'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Поати Морган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
36'
Слити Наим из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
36'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Слити Наим из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
35'
Илтон Виторино ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Дижон
32'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
32'
Долли Киган нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ласне Пол из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
30'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рейне Батист пострадал.
30'
Поати Морган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
29'
Поати Морган из команды Монпелье делает неудачный навес.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Травма, повреждение
28'
Поати Морган возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Поати Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Слити Наим сделал результативную передачу.
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Саид Уэсли изменил счет на табло!
27'
Слити Наим из команды Дижон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Удар от ворот произведет Дижон
25'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Долли Киган нанес удар в каркас ворот!
25'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
24'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
23'
Саид Уэсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
22'
Удар от ворот произведет Дижон
22'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Поати Морган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
21'
Тавареш Жулио пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
20'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
20'
Саид Уэсли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
19'
Поати Морган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
19'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
19'
Удар от ворот произведет Дижон
19'
Какой промах! Нинга Родрике имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Долли Киган нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
18'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
18'
Скири Эйе из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
16'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Монпелье
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Мари Жордан из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удивительный сейв сделал Лекомт Бенджамин из команды Монпелье! А был бы точно гол!
13'
Тавареш Жулио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
13'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Монпелье
11'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
10'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Дижон
8'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Сио Жованни из команды Монпелье играет слишком грубо. Лаутоа Веслей оказался на газоне.
4'
Рейне Батист не дал случится голу! Сио Жованни должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
3'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
2'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
1'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Дижон
Монпелье
86.7% (156)
Ничья:
11.7% (21)
Дижон
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
43.9% (79)
Монпелье:
25.6% (46)
Монпелье:
12.8% (23)
Ничья:
10% (18)
Монпелье:
1.7% (3)
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