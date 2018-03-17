Стадион: Стад де ля Моссон
23' Желтая карточкаСаид Уэсли
0:1
27' ГолСаид Уэсли
44' Желтая карточкаМари Жордан
56' Желтая карточкаЛасне Пол
1:1
59' ГолСкири Эйе
2:1
67' ГолСио Жованни
Второй тайм
79'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
79'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Тавареш Жулио нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Джилободжи Папи из команды Дижон делает передачу одноклубнику.
78'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
78'
Удар-перашют, который нанес Сио Жованни из команды Монпелье был отбит вратарем.
77'
Саид Уэсли коснулся мяча рукой.
77'
76'
Росье Валентен из команды Дижон делает неудачный навес.
76'
Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
76'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
76'
Шека исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
75'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
74'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Шафик Фуад пострадал.
73'
73'
Судья сигнализирует, что Ямбере Седрик из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Илтон Виторино
72'
72'
Нинга Родрике коснулся мяча рукой.
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Сио Жованни нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
69'
Тактическая замена. Амальфитано Ромен уходит с поля и его заменяет Бальмон Флорен
69'
Тактическая замена. Мари Жордан уходит с поля и его заменяет Шека
69'
Шафик Фуад из команды Дижон в офсайде
67'
Иконе Джонатан сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Сио Жованни изменил счет на табло!
67'
Иконе Джонатан из команды Монпелье увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
65'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой слева.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
64'
64'
Тактическая замена. Мендеш Педру II уходит с поля и его заменяет Иконе Джонатан
63'
Тактическая замена. Долли Киган уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
62'
Долли Киган из команды Монпелье разыграл угловой с левого угла.
62'
Сио Жованни исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
61'
Мари Жордан из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Сио Жованни пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Нинга Родрике сделал результативную передачу.
59'
58'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
58'
Саид Уэсли из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Долли Киган из команды Монпелье играет слишком грубо. Шафик Фуад оказался на газоне.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Амальфитано Ромен получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
56'
Амальфитано Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
55'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Ласне Пол из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Амальфитано Ромен пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
54'
Сио Жованни из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Лаутоа Веслей
52'
52'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
52'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
51'
Судья сигнализирует, что Саид Уэсли из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Поати Морган
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой справа.
48'
48'
Долли Киган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
Росье Валентен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Ямбере Седрик
46'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Шанс! Илтон Виторино из команды Монпелье пробил головой, но мимо
45'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
45'
Поати Морган из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
44'
Мари Жордан получил желтую карточку от судьи
44'
Назначен штрафной. Пострадал Агилар Рубен, его свалил Мари Жордан.
44'
После дальнего удара, который нанес Саид Уэсли мяч отбит вратарем
43'
43'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Судья сигнализирует, что Амальфитано Ромен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
42'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
39'
39'
Ласне Пол нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
38'
Вратарь парирует удар, который нанес Илтон Виторино, и мяч снова в игре
38'
Тавареш Жулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Долли Киган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Росье Валентен из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
37'
37'
Поати Морган из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Слити Наим из команды Дижон разыграл угловой с правого угла.
36'
Мендеш Педру II предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Слити Наим из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Тавареш Жулио из команды Дижон делает пас партнеру.
35'
Илтон Виторино ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
34'
32'
32'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает неудачный навес.
32'
Долли Киган нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
30'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Рейне Батист пострадал.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
29'
Поати Морган из команды Монпелье делает неудачный навес.
29'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
28'
Поати Морган возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Поати Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.
27'
Слити Наим сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Саид Уэсли изменил счет на табло!
27'
Слити Наим из команды Дижон увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
25'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Долли Киган нанес удар в каркас ворот!
25'
Плохо сыграл Ямбере Седрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
25'
Судья сигнализирует, что Тавареш Жулио из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Агилар Рубен
24'
23'
Саид Уэсли получил желтую карточку от судьи
23'
Саид Уэсли из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
22'
22'
22'
22'
Тавареш Жулио из команды Дижон опасно и грубо сыграл. Мукиэле Норди пострадал.
21'
Тавареш Жулио пробил головой, вратарь справился с ударом.
20'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
20'
Саид Уэсли бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
19'
19'
Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
19'
19'
Какой промах! Нинга Родрике имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
18'
Долли Киган нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
18'
18'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
14'
Сио Жованни пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
14'
Мари Жордан из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
13'
Удивительный сейв сделал Лекомт Бенджамин из команды Монпелье! А был бы точно гол!
13'
Тавареш Жулио имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
13'
Слити Наим из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Саид Уэсли не смог попасть в створ ударом издали
10'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
8'
8'
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Лаутоа Веслей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
7'
6'
5'
5'
Ямбере Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росье Валентен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
Сио Жованни из команды Монпелье играет слишком грубо. Лаутоа Веслей оказался на газоне.
4'
Рейне Батист не дал случится голу! Сио Жованни должен был забивать, но Рейне Батист сделал отличный сейв
3'
Нинга Родрике из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Скири Эйе возвращается на поле, всё в порядке.
2'
Мендеш Педру II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Слити Наим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Ох, нехорошо это выглядит. Скири Эйе получил травму и медбригада забирает его с поля.
1'
Скири Эйе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Скири Эйе из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Слити Наим
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 2:1 Дижон
Монпелье
86.7% (156)
Ничья:
11.7% (21)
Дижон
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
43.9% (79)
2:1 Монпелье:
25.6% (46)
2:0 Монпелье:
12.8% (23)
1:1 Ничья:
10% (18)
3:1 Монпелье:
1.7% (3)
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