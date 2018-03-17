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  5. Лига 1
Стадион:
Тулуза
0:1
Второй тайм: 77'
Страсбург
0'
11' Желтая карточка
Диоп Исса
23' Желтая карточка
Яго Стив
0:1
46' Гол
Блайак Жереми
77'
Второй тайм
78'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Сальмье Йоанн
76'
Удар от ворот произведет Страсбург
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
73'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Коне Бакари оказался на газоне.
72'
Удар от ворот произведет Страсбург
71'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
71'
Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Градель Макс-Ален пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
69'
Удар от ворот произведет Тулуза
69'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает неудачный навес.
68'
Удар от ворот произведет Страсбург
67'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
Удар от ворот произведет Страсбург
66'
Яго Стив из команды Тулуза делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
63'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Коне Бакари пострадал.
63'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Офсайд
62'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
61'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Делор Анди
59'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
59'
Удар от ворот произведет Тулуза
58'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
58'
Блен Алексис наказан за толчок Блайак Жереми
57'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
57'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Страсбург
54'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Льенар Димитри нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Удар от ворот произведет Страсбург
50'
Как он промахнулся? Мубеле Фирмин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саного Яя
47'
Удар от ворот произведет Страсбург
46'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Блайак Жереми изменил счет на табло!
46'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
48'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
47'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
46'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Н'Дур Абдалла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
45'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
43'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Удар от ворот произведет Страсбург
39'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает неудачный навес.
38'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Мубеле Фирмин пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Диоп Исса наказан за толчок Коне Бакари
36'
Имбула Ганелли из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
36'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
35'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Игрок клуба "Тулуза" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
32'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
31'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Блайак Жереми
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
30'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
29'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
26'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
25'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
24'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
24'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
23'
Яго Стив получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Яго Стив из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
22'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
22'
Удар от ворот произведет Тулуза
21'
Как он промахнулся? Льенар Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
Игрок клуба "Страсбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Тулуза
Фол, нарушение
19'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Корнье Бенжамин
19'
Блайак Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
18'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
17'
Хорошую попытку сделал Силла Иссиага. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Удар от ворот произведет Тулуза
16'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
15'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
15'
Яго Стив из команды Тулуза играет слишком грубо. Блайак Жереми оказался на газоне.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
Офсайд
13'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
11'
Судья подбегает и показывает Диоп Исса из команды Тулуза отложенную желтую карточку за фол.
Травма, повреждение
11'
Корнье Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
10'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
10'
Мартин Йонас наказан за толчок Мубеле Фирмин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
9'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Страсбург
7'
Удар от ворот произведет Страсбург
6'
Градель Макс-Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Н'Дур Абдалла наказан за толчок Мубеле Фирмин
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
5'
Каюзак Янник получил травму и заменен. Блен Алексис выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
2'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Каюзак Янник наказан за толчок Корнье Бенжамин
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Страсбург
Тулуза
75.6% (136)
Ничья:
19.4% (35)
Страсбург
5% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Тулуза:
38.9% (70)
Тулуза:
26.1% (47)
Ничья:
15.6% (28)
Тулуза:
8.3% (15)
Страсбург:
3.3% (6)
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