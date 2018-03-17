Стадион: Мунисипал
11' Желтая карточкаДиоп Исса
23' Желтая карточкаЯго Стив
0:1
46' ГолБлайак Жереми
Второй тайм
78'
Тактическая замена. Мартин Йонас уходит с поля и его заменяет Сальмье Йоанн
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Делор Анди не смог попасть в створ ударом издали
73'
Саного Яя из команды Тулуза играет слишком грубо. Коне Бакари оказался на газоне.
72'
71'
Тактическая замена. Сомалиа Вергитон уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
71'
Льенар Димитри не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Градель Макс-Ален пробил головой, вратарь справился с ударом.
70'
Делор Анди из команды Тулуза делает пас партнеру.
69'
69'
Блайак Жереми из команды Страсбург делает неудачный навес.
68'
67'
Тактическая замена. Баокен Стефан уходит с поля и его заменяет Гонсальвес Антони
66'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
65'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Саного Яя из команды Тулуза опасно и грубо сыграл. Коне Бакари пострадал.
63'
Делор Анди из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
62'
Баокен Стефан из команды Страсбург в офсайде
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Мубеле Фирмин уходит с поля и его заменяет Делор Анди
59'
59'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Льенар Димитри решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Блен Алексис наказан за толчок Блайак Жереми
57'
57'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
56'
55'
54'
ШАНС! Мубеле Фирмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
Льенар Димитри нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
50'
Как он промахнулся? Мубеле Фирмин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
49'
Судья сигнализирует, что Мартинеc Пабло из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Саного Яя
47'
46'
Корнье Бенжамин сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Блайак Жереми изменил счет на табло!
46'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
48'
Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
48'
48'
48'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза в офсайде
46'
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
45'
Н'Дур Абдалла выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой справа.
45'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Мартин Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Аолу Жан-Эде из команды Страсбург опасно и грубо сыграл. Мубеле Фирмин пострадал.
43'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
42'
Силла Иссиага из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
39'
Имбула Ганелли из команды Тулуза делает неудачный навес.
38'
Мартин Йонас из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Мубеле Фирмин пробил головой, вратарь справился с ударом.
38'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
37'
Диоп Исса наказан за толчок Коне Бакари
36'
36'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
35'
Н'Дур Абдалла предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Диоп Исса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Н'Дур Абдалла из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Градель Макс-Ален выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
32'
Льенар Димитри из команды Страсбург разыграл угловой с правого угла.
32'
Корнье Бенжамин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
31'
30'
Амьен-Аду Кельвен наказан за толчок Блайак Жереми
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
30'
29'
Судья сигнализирует, что Сека Эрнес из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Градель Макс-Ален
29'
Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Льенар Димитри нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Судья сигнализирует, что Градель Макс-Ален из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Аолу Жан-Эде
26'
Укидья Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
25'
Коне Бакари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Имбула Ганелли из команды Тулуза подал угловой справа.
24'
Мартинеc Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза делает пас партнеру.
24'
23'
Яго Стив получил желтую карточку от судьи
23'
Яго Стив из команды Тулуза играет слишком грубо. Баокен Стефан оказался на газоне.
22'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
22'
22'
21'
Как он промахнулся? Льенар Димитри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Баокен Стефан из команды Страсбург делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
19'
19'
Мубеле Фирмин наказан за толчок Корнье Бенжамин
19'
Блайак Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Градель Макс-Ален из команды Тулуза подал угловой слева.
18'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
17'
Судья сигнализирует, что Баокен Стефан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Блен Алексис
17'
Хорошую попытку сделал Силла Иссиага. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
Мубеле Фирмин из команды Тулуза отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
16'
Шанс! Блайак Жереми из команды Страсбург пробил головой, но мимо
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Яго Стив из команды Тулуза играет слишком грубо. Блайак Жереми оказался на газоне.
14'
Судья сигнализирует, что Яго Стив из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Блайак Жереми
13'
Блайак Жереми из команды Страсбург в офсайде
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Корнье Бенжамин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
10'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
Мартин Йонас наказан за толчок Мубеле Фирмин
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
9'
9'
Сомалиа Вергитон из команды Тулуза отправил кросс в штрафную...
8'
7'
6'
6'
Н'Дур Абдалла наказан за толчок Мубеле Фирмин
5'
Судья сигнализирует, что Коне Бакари из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Силла Иссиага
5'
Каюзак Янник получил травму и заменен. Блен Алексис выходит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Каюзак Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Каюзак Янник наказан за толчок Корнье Бенжамин
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тулуза". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Тулуза 0:1 Страсбург
Тулуза
75.6% (136)
Ничья:
19.4% (35)
Страсбург
5% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Тулуза:
38.9% (70)
2:1 Тулуза:
26.1% (47)
1:1 Ничья:
15.6% (28)
2:0 Тулуза:
8.3% (15)
1:2 Страсбург:
3.3% (6)
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