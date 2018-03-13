Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль

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Стадион: Луи II
Предыдущие игры
Монако (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 09.03.2018 Страсбург 1:3 Монако Л1
- 02.03.2018 Монако 2:1 Бордо Л1
- 24.02.2018 Тулуза 3:3 Монако Л1
- 16.02.2018 Монако 4:0 Дижон Л1
- 10.02.2018 Анже 0:4 Монако Л1
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 31.01.2018 Монако 2:0 Монпелье КЛ
- 28.01.2018 Марсель 2:2 Монако Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Монако 3:1 Метц Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Монпелье 0:0 Монако Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Изёр 2:5 Монако КФ
- 20.12.2017 Монако 2:1 Ренн Л1
- 15.12.2017 Сент-Этьен 0:4 Монако Л1
- 12.12.2017 Монако 2:0 Кан КЛ
- 09.12.2017 Монако 3:2 Труа Л1
- 06.12.2017 Порту 5:2 Монако ЛЧ
- 02.12.2017 Монако 1:0 Анже Л1
Лилль (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 10.03.2018 Лилль 1:1 Монпелье Л1
- 02.03.2018 Ницца 2:1 Лилль Л1
- 24.02.2018 Лилль 1:2 Анже Л1
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 11.02.2018 Нант 2:2 Лилль Л1
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 28.01.2018 Лилль 2:1 Страсбург Л1
- 25.01.2018 Страсбург 2:1 Лилль КФ
- 20.01.2018 Труа 1:0 Лилль Л1
- 17.01.2018 Лилль 1:2 Ренн Л1
- 13.01.2018 Кан 0:1 Лилль Л1
- 06.01.2018 Ле Ман 2:4 Лилль КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 16.12.2017 Дижон 3:0 Лилль Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 09.12.2017 ПСЖ 3:1 Лилль Л1
- 02.12.2017 Лилль 1:0 Тулуза Л1
- 29.11.2017 Лион 1:2 Лилль Л1
- 25.11.2017 Монпелье 3:0 Лилль Л1
- 20.11.2017 Амьен 3:0 Лилль Л1
Последние игры между собой
Монако: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 7
Лилль: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 6
- 22.09.2017 Лилль 0:4 Монако Лига 1
- 14.05.2017 Монако 4:0 Лилль Лига 1
- 04.04.2017 Монако 2:1 Лилль Кубок Франции
- 10.09.2016 Лилль 1:4 Монако Лига 1
- 10.04.2016 Лилль 4:1 Монако Лига 1
- 14.08.2015 Монако 0:0 Лилль Лига 1
- 24.01.2015 Лилль 0:1 Монако Лига 1
- 30.08.2014 Монако 1:1 Лилль Лига 1
- 24.03.2014 Монако 1:1 Лилль Лига 1
- 04.11.2013 Лилль 2:0 Монако Лига 1
- 09.04.2011 Монако 1:0 Лилль Лига 1
- 21.11.2010 Лилль 2:1 Монако Лига 1
- 18.04.2010 Лилль 4:0 Монако Лига 1
- 13.12.2009 Монако 0:4 Лилль Лига 1
- 22.02.2009 Лилль 2:1 Монако Лига 1
- 28.09.2008 Монако 0:2 Лилль Лига 1
- 09.02.2008 Монако 0:0 Лилль Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|29
|25
|2
|2
|91 - 19
|77
|2.
|Монако
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|72 - 31
|63
|3.
|Марсель
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|59 - 34
|59
|4.
|Лион
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|59 - 34
|54
|5.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|29 - 29
|43
|6.
|Ренн
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 36
|42
|7.
|Ницца
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 41
|42
|8.
|Монпелье
|Заявка
|29
|9
|14
|6
|26 - 23
|41
|9.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|33 - 37
|37
|10.
|Дижон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 55
|37
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|31 - 44
|36
|12.
|Кан
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|22 - 33
|35
|13.
|Генгам
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|29
|7
|11
|11
|32 - 40
|32
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 52
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|24 - 34
|30
|17.
|Тулуза
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 39
|29
|18.
|Труа
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|24 - 39
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 46
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|26 - 55
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ЛилльДо начала игры осталось 2 дня 20 часов 29 минут, которая состоится 16.03.2018.
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Прогнозы на матч Монако - Лилль
Монако
91.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Лилль
4.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Монако:
43% (40)
2:1 Монако:
24.7% (23)
1:0 Монако:
8.6% (8)
3:1 Монако:
7.5% (7)
1:2 Лилль:
2.2% (2)
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