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Стадион:
Монако
 
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Лилль
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Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Лилль

До начала игры осталось 2 дня 20 часов 29 минут, которая состоится 16.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Монако - Лилль
Монако
91.4% (85)
Ничья:
4.3% (4)
Лилль
4.3% (4)

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Монако:
43% (40)
Монако:
24.7% (23)
Монако:
8.6% (8)
Монако:
7.5% (7)
Лилль:
2.2% (2)
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