Стадион: Жоффруа Гишар
1:0
Второй тайм: 63'
25' Желтая карточкаПерейра Жонатан
1:0
29' ГолСуботич Невен
35' Желтая карточкаКоко Маркус
52' Желтая карточкаПеррен Лоик
Второй тайм
63'
Бриан Джимми из команды Генгам пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
62'
62'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
62'
61'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
61'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Перейра Жонатан оказался на газоне.
58'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
58'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
55'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
54'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
54'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Бриан Джимми из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
53'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
52'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
52'
Перрен Лоик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
51'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
50'
Икоко Джордан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
50'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
49'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Гренье Клеман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Гренье Клеман из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Назначен штрафной. Пострадал Коко Маркус, его свалил Суботич Невен.
46'
46'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сент-Этьенн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
46'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
46'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Тюрам Маркус наказан за толчок Сельнес Оле
43'
Перейра Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
42'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
41'
Сельнес Оле пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
41'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Назначен штрафной. Пострадал Юнссон Карл-Юхан, его свалил Монне-Паке Кевин.
39'
Плохо сыграл Сорбон Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
37'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
35'
Коко Маркус получил жёлтую карточку за "нырок".
35'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Коко Маркус нырнул в штрафной. Спорно!
34'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
33'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья свистит. Коко Маркус атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
32'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Берич Роберт сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Суботич Невен изменил счет на табло!
29'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
29'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
29'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
26'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Перейра Жонатан получил желтую карточку от судьи
25'
Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Перейра Жонатан.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
21'
Гренье Клеман наказан за толчок Бамба Джонатан
21'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Коко Маркус заработал своей команде штрафной
20'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
19'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
18'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
18'
17'
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Кабелла Реми нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн в офсайде
15'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Габриэль Сильва нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
13'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Тюрам Маркус оказался на газоне.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Блас Людовик из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Опасность предотвращена - М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
11'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
9'
Бамба Джонатан нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
9'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
9'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
9'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
7'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
3'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
2'
2'
Сельнес Оле пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
2'
2'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Генгам
Сент-Этьен
89.1% (163)
Ничья:
8.2% (15)
Генгам
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сент-Этьен:
42.6% (78)
1:0 Сент-Этьен:
36.1% (66)
2:0 Сент-Этьен:
7.7% (14)
1:1 Ничья:
6.6% (12)
1:2 Генгам:
1.6% (3)
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