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Стадион:
Сент-Этьен
1:0
Второй тайм: 63'
Генгам
0'
25' Желтая карточка
Перейра Жонатан
1:0
29' Гол
Суботич Невен
35' Желтая карточка
Коко Маркус
52' Желтая карточка
Перрен Лоик
63'
Второй тайм
63'
Бриан Джимми из команды Генгам пасует в штрафную, но Рюффье Стефан выходит и ловит мяч.
62'
Удар от ворот произведет Генгам
62'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
М'Вила Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн делает передачу одноклубнику.
62'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Офсайд
61'
Бриан Джимми из команды Генгам в офсайде
61'
Блас Людовик из команды Генгам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гренье Клеман
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
59'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
Фол, нарушение
59'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Перейра Жонатан оказался на газоне.
58'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Генгам
58'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
56'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал М'Вила Янн
Фол, нарушение
55'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Офсайд
54'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
54'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой слева.
54'
Бриан Джимми из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
53'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
53'
Коко Маркус возвращается на поле, всё в порядке.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Коко Маркус получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
52'
Коко Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
52'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
52'
Перрен Лоик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
52'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
51'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Сорбон Жереми из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
Фол, нарушение
50'
Икоко Джордан из команды Генгам опасно и грубо сыграл. Бамба Джонатан пострадал.
50'
Гренье Клеман навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
49'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Блас Людовик пострадал.
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Гренье Клеман нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Гренье Клеман из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
47'
Назначен штрафной. Пострадал Коко Маркус, его свалил Суботич Невен.
46'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Икоко Джордан из команды Генгам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Сент-Этьенн играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
46'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Бриан Джимми пострадал.
46'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
44'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
43'
Тюрам Маркус наказан за толчок Сельнес Оле
43'
Перейра Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
42'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Коко Маркус оказался на газоне.
41'
Сельнес Оле пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
41'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
40'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Назначен штрафной. Пострадал Юнссон Карл-Юхан, его свалил Монне-Паке Кевин.
39'
Плохо сыграл Сорбон Жереми - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
37'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
36'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
35'
Коко Маркус получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
35'
НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Коко Маркус нырнул в штрафной. Спорно!
Угловой
34'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
33'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Коко Маркус атаковал сзади соперника. Это Кабелла Реми заработал своей команде штрафной
32'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Коко Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Габриэль Сильва
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
29'
Берич Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Суботич Невен изменил счет на табло!
29'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн делает навес прямо в штрафную.
Угловой
29'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
29'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
28'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кабелла Реми навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Перейра Жонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Бамба Джонатан, его свалил Перейра Жонатан.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
25'
Суботич Невен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Перейра Жонатан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Генгам
24'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
24'
Габриэль Сильва из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет Генгам
22'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
Фол, нарушение
21'
Гренье Клеман наказан за толчок Бамба Джонатан
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Габриэль Сильва атаковал сзади соперника. Это Коко Маркус заработал своей команде штрафной
20'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
20'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Угловой
19'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с правого угла.
19'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Блас Людовик нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Бриан Джимми из команды Генгам делает пас партнеру.
18'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Генгам
17'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Кабелла Реми нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
Офсайд
15'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн в офсайде
15'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Габриэль Сильва нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Плохо сыграл Кербра Кристоф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
14'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Тюрам Маркус оказался на газоне.
12'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Блас Людовик из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Опасность предотвращена - М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн вступил в отбор удачно
11'
Игроки ФК "Генгам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Икоко Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
9'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн в офсайде
9'
Бамба Джонатан нанес удар издали, а Юнссон Карл-Юхан отбил его обратно в игру!
Угловой
9'
Бамба Джонатан из команды Сент-Этьенн разыграл угловой с левого угла.
9'
Кабелла Реми мяч отрикошетил от ворот
9'
Игроки ФК "Сент-Этьенн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Удар от ворот произведет Генгам
7'
Перрен Лоик из команды Сент-Этьенн делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
4'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
3'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн играет слишком грубо. Бриан Джимми оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Сельнес Оле пробует нанести удар издали, но Юнссон Карл-Юхан держит все под контролем
2'
Бриан Джимми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бамба Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Фири Лебоганг из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Игрок клуба "Генгам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сент-Этьен 1:0 Генгам
Сент-Этьен
89.1% (163)
Ничья:
8.2% (15)
Генгам
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Сент-Этьен:
42.6% (78)
Сент-Этьен:
36.1% (66)
Сент-Этьен:
7.7% (14)
Ничья:
6.6% (12)
Генгам:
1.6% (3)
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