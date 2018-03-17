Стадион: Де ла Ликорн
1:0
38' ПенальтиКонате Мусса
1:1
47' ПенальтиНьян Адама
61' Желтая карточкаАвелар Данило
Второй тайм
77'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
75'
Отличный пас сделал Какута Гаэль из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
73'
Зунгу Бонгани не смог попасть в створ ударом издали
73'
72'
72'
72'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
71'
Ньян Адама наказан за толчок Аденон Халед
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
70'
Шанс! Беллюгу Франсуа из команды Труа пробил головой, но мимо
70'
Вальтер Реми из команды Труа подал угловой справа.
69'
Депланье Матье из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ниве Бенжамен из команды Труа.
69'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
69'
Ниве Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
68'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
68'
67'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Так близко к голу! Вискаррондо Освальдо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Гартнер Регис!
67'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
67'
Дарбион Стефан из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
66'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
66'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Выглядело как неплохой момент. Мендоса Стивен из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
64'
Игра в одни ворота сейчас. Амьен доминирует и владеет мячом
64'
64'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
63'
Конате Мусса наказан за толчок Вискаррондо Освальдо
62'
62'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Дарбион Стефан
62'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
62'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Рефери не любит споров - именно за это Авелар Данило сейчас получил желтую
60'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
59'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Отличные скиллы показывает Хауи Саиф-Эдин, обводя своих соперников
59'
58'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Ньян Адама оказался на газоне.
58'
Хорошую попытку сделал Конате Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Авелар Данило из команды Амьен делает отличный кросс...
57'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
57'
Пеле Брайан делает скидку назад вдоль ворот
56'
56'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Монкондю Томас наказан за толчок Ниве Бенжамен
55'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Траоре Шарль ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
54'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Эрей Кристоф наказан за толчок Зунгу Бонгани
53'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
52'
52'
Конате Мусса из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Ньян Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
49'
49'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
47'
Г О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забивает с точки!
47'
ПЕНАЛЬТИ - Аденон Халед из команды Амьен привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Ньян Адама.
47'
Беллюгу Франсуа выбил мяч подальше от ворот.
46'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
45'
Ниве Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
44'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
44'
Беллюгу Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Аденон Халед наказан за толчок Ньян Адама
43'
43'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
42'
42'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
40'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Безумный фол. Эрей Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Какута Гаэль
38'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
37'
ПЕНАЛЬТИ! - Депланье Матье дергает за футболку соперника (это был Траоре Ласина) и рефери назначает пенальти!
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
35'
Конате Мусса из команды Амьен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
34'
33'
Траоре Ласина из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Вискаррондо Освальдо заработал фол
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Желязны Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Траоре Ласина из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Желязны Эрвин пострадал.
31'
Какута Гаэль из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
31'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
30'
Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
29'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок Зунгу Бонгани
29'
28'
28'
28'
28'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Ниве Бенжамен из команды Труа играет в стеночку с партнером по команде. Вальтер Реми это был.
24'
24'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
22'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
22'
Беллюгу Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает пас партнеру.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Беллюгу Франсуа нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
20'
Пеле Брайан из команды Труа делает передачу одноклубнику.
20'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
20'
Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
19'
Зунгу Бонгани из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартнер Регис из команды Амьен.
17'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Аденон Халед из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Опасность! Дибасси Бакай из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Ньян Адама
13'
Вискаррондо Освальдо наказан за толчок Траоре Ласина
13'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен в офсайде
12'
11'
Хауи Саиф-Эдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
11'
Беллюгу Франсуа из команды Труа подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Ниве Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
10'
Ньян Адама нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
10'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
8'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
7'
Траоре Ласина из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
6'
6'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
4'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
3'
3'
ШАНС! Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:1 Труа
Амьен
69.4% (125)
Ничья:
25% (45)
Труа
5.6% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Амьен:
48.9% (88)
1:1 Ничья:
18.3% (33)
2:1 Амьен:
14.4% (26)
0:0 Ничья:
5.6% (10)
1:2 Труа:
2.8% (5)
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