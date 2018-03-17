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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Амьен
1:1
Второй тайм: 79'
Труа
0'
1:0
38' Пенальти
Конате Мусса
1:1
47' Пенальти
Ньян Адама
61' Желтая карточка
Авелар Данило
79'
Второй тайм
Офсайд
77'
Траоре Ласина из команды Амьен в офсайде
76'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Тактическая замена. Ниве Бенжамен уходит с поля и его заменяет Грандсир Самуэль
75'
Отличный пас сделал Какута Гаэль из команды Амьен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
74'
Тактическая замена. Мендоса Стивен уходит с поля и его заменяет Манзала Хариссон
73'
Зунгу Бонгани не смог попасть в створ ударом издали
73'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Зунгу Бонгани из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Ниве Бенжамен
Фол, нарушение
71'
Ньян Адама наказан за толчок Аденон Халед
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Удар от ворот произведет Амьен
70'
Шанс! Беллюгу Франсуа из команды Труа пробил головой, но мимо
Угловой
70'
Вальтер Реми из команды Труа подал угловой справа.
69'
Депланье Матье из команды Труа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
69'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ниве Бенжамен из команды Труа.
Угловой
69'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
69'
Ниве Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
69'
Какута Гаэль из команды Амьен подал угловой слева.
68'
Вискаррондо Освальдо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
68'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Какута Гаэль из команды Амьен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Так близко к голу! Вискаррондо Освальдо имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Гартнер Регис!
Угловой
67'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
67'
Дарбион Стефан из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
66'
Удар от ворот произведет Труа
66'
Монкондю Томас не смог попасть в створ ударом издали
66'
Вальтер Реми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Выглядело как неплохой момент. Мендоса Стивен из команды Амьен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
64'
Игра в одни ворота сейчас. Амьен доминирует и владеет мячом
64'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Труа
62'
Тактическая замена. Хауи Саиф-Эдин уходит с поля и его заменяет Дарбион Стефан
62'
Какута Гаэль из команды Амьен делает неудачный навес.
62'
Траоре Шарль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мендоса Стивен из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Труа
Желтая карточка
61'
Рефери не любит споров - именно за это Авелар Данило сейчас получил желтую
60'
Конате Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
60'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Желязны Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Конате Мусса из команды Амьен делает навес прямо в штрафную.
59'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Авелар Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хауи Саиф-Эдин из команды Труа отдал передачу, которая была заблокирована.
59'
Отличные скиллы показывает Хауи Саиф-Эдин, обводя своих соперников
59'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Дибасси Бакай из команды Амьен играет слишком грубо. Ньян Адама оказался на газоне.
58'
Хорошую попытку сделал Конате Мусса. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Авелар Данило из команды Амьен делает отличный кросс...
57'
Гартнер Регис взял и забрал мяч на выходе
57'
Пеле Брайан делает скидку назад вдоль ворот
56'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ниве Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Монкондю Томас наказан за толчок Ниве Бенжамен
55'
Какута Гаэль из команды Амьен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
55'
Траоре Шарль ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
54'
Монкондю Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Эрей Кристоф наказан за толчок Зунгу Бонгани
53'
Отличные скиллы показывает Какута Гаэль, обводя своих соперников
52'
Удар от ворот произведет Труа
52'
Конате Мусса из команды Амьен навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Травма, повреждение
51'
Ньян Адама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Удар от ворот произведет Труа
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Конате Мусса из команды Амьен сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
50'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
49'
Монкондю Томас из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Ньян Адама из команды Труа забивает с точки!
Фол, нарушение
47'
ПЕНАЛЬТИ - Аденон Халед из команды Амьен привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Ньян Адама.
47'
Беллюгу Франсуа выбил мяч подальше от ворот.
46'
Аденон Халед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Траоре Шарль из команды Труа отправил кросс в штрафную...
46'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает пас партнеру.
46'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Удар от ворот произведет Амьен
45'
Ниве Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали
44'
Депланье Матье из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Беллюгу Франсуа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Аденон Халед наказан за толчок Ньян Адама
43'
Удар от ворот произведет Амьен
43'
Ньян Адама из команды Труа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
42'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Желязны Эрвин взял и забрал мяч на выходе
40'
Какута Гаэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Эрей Кристоф грубо играет против соперника. Пострадал Какута Гаэль
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Конате Мусса из команды Амьен забивает с точки!
Фол, нарушение
37'
ПЕНАЛЬТИ! - Депланье Матье дергает за футболку соперника (это был Траоре Ласина) и рефери назначает пенальти!
36'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
35'
Удар от ворот произведет Труа
35'
Конате Мусса из команды Амьен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
34'
Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
34'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Траоре Ласина из команды Амьен толкнул локтем оппонента. Это Вискаррондо Освальдо заработал фол
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Желязны Эрвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
31'
Траоре Ласина из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Желязны Эрвин пострадал.
31'
Какута Гаэль из команды Амьен забрасывает мяч в штрафную.
Офсайд
31'
Конате Мусса из команды Амьен в офсайде
30'
Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
29'
Хауи Саиф-Эдин наказан за толчок Зунгу Бонгани
29'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
28'
Эрей Кристоф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Эль-Хаджам Уалид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ниве Бенжамен из команды Труа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Игрок клуба "Амьен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Ниве Бенжамен из команды Труа играет в стеночку с партнером по команде. Вальтер Реми это был.
24'
Дибасси Бакай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Беллюгу Франсуа из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Мендоса Стивен из команды Амьен подал угловой слева.
22'
Беллюгу Франсуа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Монкондю Томас из команды Амьен делает пас партнеру.
21'
Игрок клуба "Труа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Беллюгу Франсуа нанес удар головой, но Гартнер Регис спокойно отбил мяч.
20'
Пеле Брайан из команды Труа делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Ниве Бенжамен из команды Труа подал угловой слева.
20'
Эль-Хаджам Уалид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
19'
Зунгу Бонгани из команды Амьен идет с мячом вперед на обострение...
19'
Игроки ФК "Амьен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Депланье Матье
17'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Гартнер Регис из команды Амьен.
17'
Ниве Бенжамен из команды Труа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Игроки ФК "Труа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Аденон Халед из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
15'
Опасность! Дибасси Бакай из команды Амьен отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
13'
Хауи Саиф-Эдин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Зунгу Бонгани наказан за толчок Ньян Адама
Офсайд
13'
Эль-Хаджам Уалид из команды Амьен в офсайде
12'
Какута Гаэль из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
11'
Хауи Саиф-Эдин пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
11'
Беллюгу Франсуа из команды Труа подал угловой справа.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Ниве Бенжамен мяч отрикошетил от ворот
10'
Ньян Адама нанес удар, мяч был парирован, но Гартнер Регис не удержал его в руках.
10'
Пеле Брайан из команды Труа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Вальтер Реми из команды Труа поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
Фол, нарушение
7'
Траоре Ласина из команды Амьен опасно и грубо сыграл. Эрей Кристоф пострадал.
6'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Авелар Данило из команды Амьен отправил кросс в штрафную...
5'
Вискаррондо Освальдо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Амьен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Авелар Данило из команды Амьен поставил подножку. Пострадал Хауи Саиф-Эдин
4'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
3'
Удар от ворот произведет Амьен
3'
ШАНС! Хауи Саиф-Эдин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Пеле Брайан из команды Труа делает пас партнеру.
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Труа". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Licorne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Амьен 1:1 Труа
Амьен
69.4% (125)
Ничья:
25% (45)
Труа
5.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Амьен:
48.9% (88)
Ничья:
18.3% (33)
Амьен:
14.4% (26)
Ничья:
5.6% (10)
Труа:
2.8% (5)
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