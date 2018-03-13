Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖ

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Стадион: Альянц Ривьера
Предыдущие игры
Ницца (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.03.2018 Генгам 2:5 Ницца Л1
- 02.03.2018 Ницца 2:1 Лилль Л1
- 25.02.2018 Бордо 0:0 Ницца Л1
- 22.02.2018 Локомотив Москва 1:0 Ницца ЛЕ
- 18.02.2018 Ницца 1:1 Нант Л1
- 15.02.2018 Ницца 2:3 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.02.2018 Дижон 3:2 Ницца Л1
- 03.02.2018 Ницца 0:1 Тулуза Л1
- 27.01.2018 Метц 2:1 Ницца Л1
- 21.01.2018 Ницца 1:0 Сент-Этьен Л1
- 16.01.2018 Монако 2:2 Ницца Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 09.01.2018 Ницца 1:2 Монако КЛ
- 06.01.2018 Тулуза 1:0 Ницца КФ
- 20.12.2017 Лилль 1:1 Ницца Л1
- 17.12.2017 Ницца 1:0 Бордо Л1
- 13.12.2017 Лилль 1:1 Ницца КЛ
- 10.12.2017 Нант 1:2 Ницца Л1
- 07.12.2017 Витесс 1:0 Ницца ЛЕ
- 02.12.2017 Ницца 3:1 Метц Л1
ПСЖ (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 14.03.2018 ПСЖ 2:1 Анже Л1
- 10.03.2018 ПСЖ 5:0 Метц Л1
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Труа 0:2 ПСЖ Л1
- 28.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель КФ
- 25.02.2018 ПСЖ 3:0 Марсель Л1
- 17.02.2018 ПСЖ 5:2 Страсбург Л1
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Тулуза 0:1 ПСЖ Л1
- 06.02.2018 Сошо 1:4 ПСЖ КФ
- 03.02.2018 Лилль 0:3 ПСЖ Л1
- 30.01.2018 Ренн 2:3 ПСЖ КЛ
- 27.01.2018 ПСЖ 4:0 Монпелье Л1
- 24.01.2018 ПСЖ 4:2 Генгам КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 ПСЖ 8:0 Дижон Л1
- 14.01.2018 Нант 0:1 ПСЖ Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Ренн 1:6 ПСЖ КФ
- 20.12.2017 ПСЖ 3:1 Кан Л1
Последние игры между собой
Ницца: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ПСЖ: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
- 27.10.2017 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
- 30.04.2017 Ницца 3:1 ПСЖ Лига 1
- 11.12.2016 ПСЖ 2:2 Ницца Лига 1
- 02.04.2016 ПСЖ 4:1 Ницца Лига 1
- 04.12.2015 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 18.04.2015 Ницца 1:3 ПСЖ Лига 1
- 29.11.2014 ПСЖ 1:0 Ницца Лига 1
- 28.03.2014 Ницца 0:1 ПСЖ Лига 1
- 09.11.2013 ПСЖ 3:1 Ницца Лига 1
- 21.04.2013 ПСЖ 3:0 Ницца Лига 1
- 01.12.2012 Ницца 2:1 ПСЖ Лига 1
- 12.02.2012 Ницца 0:0 ПСЖ Лига 1
- 21.09.2011 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 20.02.2011 Ницца 0:3 ПСЖ Лига 1
- 03.10.2010 ПСЖ 0:0 Ницца Лига 1
- 20.03.2010 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
- 07.11.2009 ПСЖ 0:1 Ницца Лига 1
- 05.04.2009 ПСЖ 2:1 Ницца Лига 1
- 01.11.2008 Ницца 1:0 ПСЖ Лига 1
- 13.04.2008 ПСЖ 2:3 Ницца Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|93 - 20
|80
|2.
|Монако
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|72 - 31
|63
|3.
|Марсель
|Заявка
|29
|17
|8
|4
|59 - 34
|59
|4.
|Лион
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|59 - 34
|54
|5.
|Нант
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|29 - 29
|43
|6.
|Ренн
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|37 - 36
|42
|7.
|Ницца
|Заявка
|29
|12
|6
|11
|39 - 41
|42
|8.
|Монпелье
|Заявка
|29
|9
|14
|6
|26 - 23
|41
|9.
|Бордо
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|33 - 37
|37
|10.
|Дижон
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 55
|37
|11.
|Сент-Этьен
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|31 - 44
|36
|12.
|Кан
|Заявка
|29
|10
|5
|14
|22 - 33
|35
|13.
|Генгам
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|30 - 43
|35
|14.
|Анже
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|33 - 42
|32
|15.
|Страсбург
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 52
|31
|16.
|Амьен
|Заявка
|29
|8
|6
|15
|24 - 34
|30
|17.
|Тулуза
|Заявка
|29
|7
|8
|14
|27 - 39
|29
|18.
|Труа
|Заявка
|29
|8
|4
|17
|24 - 39
|28
|19.
|Лилль
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|29 - 46
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|29
|5
|5
|19
|26 - 55
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - ПСЖДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 48 минут, которая состоится 18.03.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ницца - ПСЖ
Ницца
2.7% (2)
Ничья:
6.8% (5)
ПСЖ
90.5% (67)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 ПСЖ:
31.1% (23)
1:3 ПСЖ:
21.6% (16)
0:2 ПСЖ:
17.6% (13)
0:1 ПСЖ:
12.2% (9)
1:1 Ничья:
5.4% (4)
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