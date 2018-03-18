  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Мельбурн Виктори
5:2
Конец матча
Сентрал Кост Маринерз
0'
1:0
15' Гол
Джордж Лерой
2:0
25' Гол
Бериша Бесарт
31' Желтая карточка
Matias Sanchez I
3:0
54' Гол
Бериша Бесарт
4:0
74' Гол
Бериша Бесарт
77' Желтая карточка
Джордж Лерой
5:0
83' Гол
Christian Theoharous
5:1
87' Гол
Connor Pain
5:2
90' Гол
Connor Pain
90'+9
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Christian Theoharous бьет в цель!
79'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.

78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Jacob Poscoliero уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Джордж Лерой получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
72'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
61'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Нигро Стефан выходит на его замену.
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Энтони Голец уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Бериша Бесарт бьет в цель!
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация