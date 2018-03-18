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Стадион: ААМИ Парк
5:2
Конец матча
1:0
15' ГолДжордж Лерой
2:0
25' ГолБериша Бесарт
31' Желтая карточкаMatias Sanchez I
3:0
54' ГолБериша Бесарт
4:0
74' ГолБериша Бесарт
77' Желтая карточкаДжордж Лерой
5:0
83' ГолChristian Theoharous
5:1
87' ГолConnor Pain
5:2
90' ГолConnor Pain
|
15'
1:0
25'
2:0
31'
54'
3:0
74'
4:0
77'
83'
5:0
87'
5:1
90'
5:2
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 14 Thomas Deng Защитник
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 31 Christian Theoharous
- 7 Kenjok Athiu
- Главный тренер: Kevin Muscat
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 5 Antony Golec Защитник
- 7 Хул Эндрю Защитник
- 19 Jacob Poscoliero Защитник
- 4 Jake McGing Защитник
- 10 Да Силва Даниэль Полузащитник
- 11 Connor Pain Полузащитник
- 23 Брама Вут Нападающий
- 8 Blake Powell
- 16 Liam Rose
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 27 Petros Skapetis
- 22 Меллинг Джейкоб
- 21 Kye Rowles
- 12 Trent Buhagiar
- Главный тренер: Paul Okon
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 19.11.2017 Перт Глори 0:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 10.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней ЭЛ
- 05.11.2017 Брисбен Роар 0:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 22.10.2017 Перт Глори 2:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Сентрал Кост Маринерз: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 29.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2017 Мельбурн Виктори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.02.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 28.12.2016 Мельбурн Виктори 4:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 06.03.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 08.01.2016 Сентрал Кост Маринерз 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 19.11.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 26.04.2015 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 27.03.2015 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 05.12.2014 Сентрал Кост Маринерз 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 07.03.2014 Мельбурн Виктори 3:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 08.02.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 29.11.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 14.04.2013 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 23.02.2013 Сентрал Кост Маринерз 6:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 12.01.2013 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 17.11.2012 Мельбурн Виктори 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 10.02.2012 Мельбурн Виктори 2:1 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 04.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|23
|16
|4
|3
|55 - 19
|52
|2.
|Ньюкасл Джетс
|23
|14
|5
|4
|47 - 25
|47
|3.
|Мельбурн Виктори
|23
|10
|5
|8
|38 - 33
|35
|4.
|Мельбурн Сити
|23
|10
|4
|9
|33 - 31
|34
|5.
|Аделаида Юнайтед
|23
|8
|6
|9
|25 - 30
|30
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|23
|7
|9
|7
|32 - 38
|30
|7.
|Брисбен Роар
|23
|8
|4
|11
|27 - 33
|28
|8.
|Перт Глори
|23
|8
|2
|13
|30 - 44
|26
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|23
|4
|8
|11
|25 - 37
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|23
|4
|5
|14
|25 - 47
|17
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
87'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
83'
Г О О О О Л - Christian Theoharous бьет в цель!
79'
Мельбурн Виктори делает замену. Матиас Санчес уходит с поля, а Christian Theoharous выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Blake Powell уходит с поля, а Trent Buhagiar выходит на его замену.
78'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Jacob Poscoliero уходит с поля, а Меллинг Джейкоб выходит на его замену.
77'
Джордж Лерой получил желтую карточку от судьи
74'
72'
Мельбурн Виктори делает замену. Троизи Джеймс уходит с поля, а Антонис Терри выходит на его замену.
61'
Мельбурн Виктори делает замену. Thomas Deng уходит с поля, а Нигро Стефан выходит на его замену.
54'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сентрал Кост Маринерз делает замену. Энтони Голец уходит с поля, а Kye Rowles выходит на его замену.
31'
Матиас Санчес получил желтую карточку от судьи
25'
15'
Г О О О О Л - Джордж Лерой бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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