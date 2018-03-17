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Зрители: 19000
Унион Берлин
2:2
Конец матча
Ян
0'
1:0
45' Гол
Кроос Феликс
48' Желтая карточка
Лаис Марк
1:1
59' Гол
Marco Gruettner
62' Желтая карточка
Jan George
2:1
63' Гол
Хосинер Филипп
2:2
89' Пенальти
Marvin Knoll
90' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Марвин Кнолл из команды Ян забивает с точки!
87'
Ян делает замену. Alexander Nandzik уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
81'
Унион Берлин делает замену. Хосинер Филипп уходит с поля, а Редондо Кенни выходит на его замену.
74'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.

74'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Хосинер Филипп бьет в цель!
63'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Jan George получил желтую карточку от судьи
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кроос Феликс бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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