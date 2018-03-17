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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 19000
2:2
Конец матча
1:0
45' ГолКроос Феликс
48' Желтая карточкаЛаис Марк
1:1
59' ГолMarco Gruettner
62' Желтая карточкаJan George
2:1
63' ГолХосинер Филипп
2:2
89' ПенальтиMarvin Knoll
90' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
|
45'
1:0
48'
59'
1:1
62'
63'
2:1
89'
2:2
90'
Состав команд
23
Кроос
Феликс
10
Даубе
Деннис
10
Marvin
Knoll
18
Лаис
Марк
29
Меес
Джошуа
Унион Берлин 3-4-3
- Основной состав
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 28 Триммель Кристофер Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 6 Kristian Pedersen II Полузащитник
- 10 Даубе Деннис Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 13 Peter Kurzweg Защитник
- 3 Шёссвендтер Кристоф Защитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 7 Хартель Марсель Нападающий
- 33 Lennard Maloney
- Главный тренер: Левандовски Саша
Ян 4-4-2
- Основной состав
- 1 Пентке Филипп Вратарь
- 6 Саллер Бенедикт Защитник
- 28 Sebastian Nachreiner Защитник
- 10 Marvin Knoll Защитник
- 3 Alexander Nandzik Защитник
- 9 Jan George Полузащитник
- 18 Лаис Марк Полузащитник
- 5 Гимбер Бенедикт Полузащитник
- 29 Меес Джошуа Полузащитник
- 15 Marco Gruettner Нападающий
- 23 Адамян Саргис Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Вайс Андре Вратарь
- 11 Фрайс Себастьян Полузащитник
- 22 Штольце Себастьян Полузащитник
- 8 Andreas Geipl Полузащитник
- 4 Соренсен Асгер Полузащитник
- 20 Albion Vrenezi Нападающий
- 21 Jonas Nietfeld Нападающий
Предыдущие игры
Унион Берлин (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 02.03.2018 Кайзерслаутерн 4:3 Унион Берлин Б2
- 24.02.2018 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 18.11.2017 Хайденхайм 4:3 Унион Берлин Б2
- 09.11.2017 Унион Берлин 1:1 Хорсенс ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 24.10.2017 Байер Л 4:1 Унион Берлин КГ
- 21.10.2017 Унион Берлин 3:1 Гройтер Фюрт Б2
Ян (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.03.2018 Ян 2:1 Зандхаузен Б2
- 04.03.2018 Айнтрахт Бр 2:1 Ян Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 18.02.2018 Динамо Дрезден 1:0 Ян Б2
- 10.02.2018 Ян 2:0 Хайденхайм Б2
- 03.02.2018 Хольштайн Киль 1:1 Ян Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ян 3:2 Арминия Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Дармштадт 0:1 Ян Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 04.11.2017 Ян 3:2 Гройтер Фюрт Б2
- 28.10.2017 Ян 3:1 Кайзерслаутерн Б2
- 25.10.2017 Ян 2:5 Хайденхайм КГ
- 22.10.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:0 Ян Б2
- 15.10.2017 Ян 0:2 Унион Берлин Б2
- 01.10.2017 Зандхаузен 2:0 Ян Б2
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Ян: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Унион Берлин
Ян
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|27
|16
|5
|6
|46 - 34
|53
|2.
|Нюрнберг
|26
|13
|6
|7
|46 - 30
|45
|3.
|Хольштайн Киль
|27
|11
|11
|5
|53 - 36
|44
|4.
|Ян
|27
|12
|4
|11
|44 - 39
|40
|5.
|Арминия
|27
|10
|8
|9
|43 - 41
|38
|6.
|Дуйсбург
|26
|10
|7
|9
|38 - 43
|37
|7.
|Зандхаузен
|27
|10
|6
|11
|31 - 27
|36
|8.
|Унион Берлин
|27
|9
|9
|9
|46 - 39
|36
|9.
|Санкт-Паули
|27
|9
|9
|9
|28 - 39
|36
|10.
|Динамо Дрезден
|26
|10
|5
|11
|36 - 39
|35
|11.
|Ингольштадт
|26
|9
|7
|10
|34 - 28
|34
|12.
|Бохум
|27
|9
|7
|11
|25 - 31
|34
|13.
|Хайденхайм
|27
|9
|7
|11
|40 - 47
|34
|14.
|Гройтер Фюрт
|26
|9
|6
|11
|29 - 36
|33
|15.
|Айнтрахт Бр
|26
|7
|12
|7
|30 - 27
|33
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|26
|7
|9
|10
|26 - 38
|30
|17.
|Дармштадт
|26
|6
|9
|11
|36 - 41
|27
|18.
|Кайзерслаутерн
|27
|6
|7
|14
|29 - 45
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи
89'
Г О О О О Л - Марвин Кнолл из команды Ян забивает с точки!
87'
Ян делает замену. Alexander Nandzik уходит с поля, а Jonas Nietfeld выходит на его замену.
81'
Унион Берлин делает замену. Хосинер Филипп уходит с поля, а Редондо Кенни выходит на его замену.
74'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
74'
Ян делает замену. Лаис Марк уходит с поля, а Albion Vrenezi выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Хосинер Филипп бьет в цель!
63'
Ян делает замену. Jan George уходит с поля, а Штольце Себастьян выходит на его замену.
62'
Jan George получил желтую карточку от судьи
59'
Г О О О О Л - Marco Gruettner бьет в цель!
48'
Лаис Марк получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кроос Феликс бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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