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Стадион: Жозе Алваладе
1:0
Второй тайм: 49'
19' Желтая карточкаКассама Элизеу
1:0
24' ГолЖелсон Мартиньш
|
19'
24'
1:0
Состав команд
22
Матьё
Жереми
28
Дост
Бас
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
Спортинг Л 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Патрисиу Руй Вратарь
- 92 Пиччини Кристиано Защитник
- 4 Коатес Себастьян Защитник
- 22 Матьё Жереми Защитник
- 5 Коэнтрау Фабиу Защитник
- 14 Карвалью Вилльям Полузащитник
- 16 Батталья Родриго Полузащитник
- 77 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 8 Фернандеш Бруну Полузащитник
- 7 Рибейру Рубен Полузащитник
- 28 Дост Бас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Сален Ромен Вратарь
- 15 Агбеньену Лумор Защитник
- 6 Пинту Андре Защитник
- 37 Вендель Жералдо Полузащитник
- 20 Руис Брайан Полузащитник
- 9 Акунья Маркос Полузащитник
- 40 Монтеро Фреди Нападающий
- Главный тренер: Жезуш Жорже
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 21 Леандриньо II Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 22 Кассама Элизеу Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 71 Виейра Руй Вратарь
- 13 Телес Бруно Защитник
- 70 Баррето Оскар Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- 43 Silverio
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Предыдущие игры
Спортинг Л (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 15.03.2018 Виктория Пльзень 2:1 Спортинг Л ЛЕ
- 12.03.2018 Шавиш 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 08.03.2018 Спортинг Л 2:0 Виктория Пльзень ЛЕ
- 02.03.2018 Порту 2:1 Спортинг Л ПЛ
- 27.02.2018 Спортинг Л 1:0 Морейренсе ПЛ
- 22.02.2018 Спортинг Л 3:3 Астана ЛЕ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 15.02.2018 Астана 1:3 Спортинг Л ЛЕ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 07.02.2018 Порту 1:0 Спортинг Л К
- 04.02.2018 Эшторил 2:0 Спортинг Л ПЛ
- 01.02.2018 Спортинг Л 1:0 Витория Гимарайнш ПЛ
- 27.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л КЛ
- 24.01.2018 Спортинг Л 0:0 Порту КЛ
- 19.01.2018 Витория Сетубал 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Кова-Пьедаде 1:2 Спортинг Л К
- 07.01.2018 Спортинг Л 5:0 Маритиму ПЛ
- 04.01.2018 Бенфика 1:1 Спортинг Л ПЛ
- 29.12.2017 Белененсеш 1:1 Спортинг Л КЛ
Риу Аве (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 28.11.2017 Риу Аве 0:1 Витория Гимарайнш ПЛ
- 18.11.2017 Риу Аве 1:0 Брага К
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Риу Аве: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
- 27.10.2017 Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 18.02.2017 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 18.09.2016 Риу Аве 3:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 08.02.2016 Спортинг Л 0:0 Риу Аве Примейра-лига
- 13.09.2015 Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 23.05.2015 Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 18.01.2015 Спортинг Л 4:2 Риу Аве Примейра-лига
- 23.02.2014 Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 21.09.2013 Спортинг Л 1:1 Риу Аве Примейра-лига
- 02.02.2013 Риу Аве 2:1 Спортинг Л Примейра-лига
- 29.12.2012 Риу Аве 3:0 Спортинг Л Кубок лиги
- 27.08.2012 Спортинг Л 0:1 Риу Аве Примейра-лига
- 26.02.2012 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 03.01.2012 Риу Аве 1:1 Спортинг Л Кубок лиги
- 20.09.2011 Риу Аве 2:3 Спортинг Л Примейра-лига
- 12.03.2011 Риу Аве 0:0 Спортинг Л Примейра-лига
- 24.10.2010 Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
- 02.04.2010 Спортинг Л 5:0 Риу Аве Примейра-лига
- 08.11.2009 Риу Аве 2:2 Спортинг Л Примейра-лига
- 15.03.2009 Спортинг Л 2:0 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|27
|22
|4
|1
|70 - 14
|70
|2.
|Бенфика
|Заявка
|27
|21
|5
|1
|71 - 16
|68
|3.
|Спортинг Л
|1:0 Заявка
|27
|20
|5
|2
|52 - 17
|65
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|20
|1
|6
|62 - 24
|61
|5.
|Риу Аве
|0:1 Заявка
|27
|12
|4
|11
|33 - 34
|40
|6.
|Маритиму
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|27 - 38
|39
|7.
|Боавишта
|Заявка
|27
|11
|3
|13
|28 - 37
|36
|8.
|Шавиш
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|33 - 43
|36
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|3
|14
|35 - 49
|33
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 46
|31
|11.
|Тондела
|Заявка
|27
|8
|5
|14
|30 - 39
|29
|12.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|23 - 36
|29
|13.
|Авиш
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 39
|25
|14.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|22 - 39
|25
|15.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|28 - 47
|25
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|30 - 49
|25
|17.
|Фейренсе
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|24 - 38
|23
|18.
|Эшторил
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|24 - 54
|22
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
24'
Г О О О О Л - Желсон Мартиньш бьет в цель!
19'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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