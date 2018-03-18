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Стадион:
Спортинг Л
1:0
Второй тайм: 49'
Риу Аве
0'
19' Желтая карточка
Кассама Элизеу
1:0
24' Гол
Желсон Мартиньш
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Желсон Мартиньш бьет в цель!
Желтая карточка
19'
Кассама Элизеу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Alvalade. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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